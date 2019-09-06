Рецессия бьет по алмазной торговле в Индии

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06 сентября 2019
Экспертиза

(diamondworld.net) – Спад в алмазной отрасли в последние шесть месяцев стал еще более острым, и покупка алмазов диамантерами из Сурата и Мумбая упала до самого низкого уровня за последние 10 лет со времени глобальной экономической рецессии, разразившейся в отрасли в 2009 году. Говорят, что у диамантеров имеются огромные запасы и они отложили покупку алмазов на сумму Rs140 млрд за этот период.

Человек, у которого офис в Суратской алмазной ассоциации (Surat Diamond Association), сказал, что производители бриллиантов обременены огромными складскими запасами, и маловероятно, что они будут закупать новые объемы алмазов. Производство бриллиантов снизилось примерно на 40 процентов, и производители перешли на более дешевые товары, чтобы поддержать работу своих производств перед праздничным сезоном и сохранить рабочие места для своих рабочих.

По данным GJEPC, импорт алмазов за апрель-июль упал на 28% до $4,5 млрд по сравнению с $6,2 млрд за такой же период прошлого года. Экспорт бриллиантов снизился на 18 процентов до $6,7 млрд за такой же период против $8 млрд в прошлом году.

В последние шесть месяцев суммарное снижение продаж ведущими алмазодобывающими компаниями АЛРОСА и De Beers составило порядка $2,5 млрд.

Объем продаж АЛРОСА упал на 34 процента до $1,95 млрд в период с января по июль с $2,97 млрд за тот же период прошлого года, а объем продаж De Beers упал на 25 процентов до $2,5 млрд за тот же период.

По мнению отраслевых источников, диамантеры в настоящее время имеют складские запасы бриллиантов по меньшей мере на сумму Rs700 млрд, что является невероятно высокими запасами со времени глобального экономического спада, поразившего отрасль в 2009 году.

При таком резком падении объемов импорта алмазов предприятия по производству бриллиантов работают гораздо ниже своей мощности, а мастеров и рабочих сокращают. Согласно информации Союза рабочих алмазной отрасли Гуджарата (Gujarat Diamond Workers Union), по меньшей мере 13 000 рабочих на предприятиях в Сурате потеряли работу за последние шесть месяцев.

Ведущий аналитик алмазной отрасли говорит, что алмазную отрасль ждут еще более худшие времена и ожидается большее число увольнений в алмазопроводе. На этой стадии, предстоящий праздничный сезон имеет мрачные перспективы.

Цены на алмазы показали спад на 25 процентов за последний год из-за широко распространившейся рецессии.

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