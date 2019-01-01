Таможенное управление Мумбая принимает жесткие меры против «алмазов», отрасль бьет тревогу

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Таможенное управление Мумбая считает, что трейдеры пересылают поддельные алмазы для получения банковских кредитов, а деньги выводятся через зарубежные офисы.

Автор: Шайлеш Менон (Shailesh Menon)

(economictimes.indiatimes.com) – Недавно в таможенное управление в Мумбае поступил пакет камней с биркой «алмазы».

Это была часть поставки для диамантера из этого города, одна из многих аналогичных партий. В сопроводительной отгрузочной накладной говорилось, что ее стоимость такая же, как у любых предварительно ограненных алмазов с большим выходом годного. Но камни именно в этом пакете были кварцем – это были не алмазы.

Это не было ошибкой при упаковке или случаем неправильного объявления. Это, согласно заявлению таможенного управления, было свидетельством мошенничества, которое набирает обороты в индийской алмазной отрасли в последние несколько лет.

Отрасль, импортирующая алмазы для производства бриллиантов, признает наличие «паршивых овец», но заявляет, что таможенное управление нападает на всех них подряд. Индия обеспечивает около 70 процентов мирового объема производства бриллиантов с точки зрения стоимости и 92 процента с точки зрения количества в единицах.

«Существует ряд нечестных диамантеров, и их следует наказывать. Но зачем же наказывать 7 000 с лишним настоящих алмазных трейдеров?» - спросил один трейдер, не пожелавший быть названным.

Крутые меры Мумбайской таможни начались с ее обращения ко всем оценщикам, занимавшимся разрешениями для поставок алмазов в первой неделе мая. В нем был перечислен набор «правил по декларированию/объявлению, которые должны соблюдаться импортерами. Они должны указывать страну происхождения и рудник, размер, форму, тип, цвет камней и другие важные подробности. Это позволит таможенному управлению провести их оценку, а не просто пропустить партию поставки, как делалось раньше.

«Этот диктат с требованием к импортерам алмазов проводить очень специфическое декларирование никоим образом вообще не помогает делу – это лишь дополнительная трудность для нас», - сказал Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

Работники таможенного управления говорят, что поддельные алмазы посылаются в Индию для получения банковского кредита, который затем отправляется за рубеж. За последние несколько лет некоторые алмазные трейдеры открыли офисы в благоприятных в налоговом отношении юрисдикциях, например, Дубае, Сингапуре, Тель-Авиве и Антверпене.

Во многих из них работают близкие родственники или доверенные работники производителей бриллиантов в Индии. Эти зарубежные офисы покупают алмазы напрямую у алмазодобывающих компаний, опустошают пакеты и снова заполняют их поддельными алмазами, полусформировавшимися лабораторными алмазами и даже простыми камнями, по словам работников таможни.

Эти пакеты с подмененными камнями отправляются в Индию с отгрузочными накладными, составленными зарубежными офисами индийских диамантеров. Такие документы затем используются для получения банковских кредитов, а деньги выводятся через зарубежные офисы, согласно информации, полученной от работников.

«Деньги, полученные с помощью банковского финансирования на 90-180 дней, отправляются за границу, - сказал еще один работник таможни. - Эти деньги затем будут использованы для других целей, например, для инвестирования на фондовом рынке или в недвижимость. Они могут даже делать ставки на лошадей на скачках или ставки на крикетных матчах IPL (Индийской премьер лиги), используя эти деньги».

Источники из Индийской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse) говорят, что эти новые правила помогли коррумпированным таможенникам требовать более высокие взятки. Таможенные работники возражают, что растущие поступления не являются причиной для такой меры.

«Идея заключается не в том, чтобы повысить сумму собираемой импортной пошлины, - сказал один. - При 0,25-процентном едином налоге на товары и услуги (IGST) эти суммы сборов в любом случае пренебрежимо малы. Мы в большей мере озабочены аферами альтернативной системы денежных переводов «хавала» (hawala), связанными с импортом алмазов».

Трейдеры считают, что «дополнительное декларирование» несовместимо с разрекламированной политикой упрощения ведения бизнеса, сказал один из них. Эта мера вызовет сокращение импорта алмазов, нанося вред гранильной отрасли, считают трейдеры. Многие ищут возможности направлять алмазы через Сурат, Колкату, Дели и Ченнаи, где таможенная очистка считается значительно менее трудной.

Различные отраслевые органы, как говорят, занимаются лоббированием в правительстве на высоком уровне, прося незамедлительного вмешательства в этот вопрос. Но на сегодня большинство импортеров придерживаются спецификаций, которые требует таможенное управление.

«Нас устраивает любое количество пакетов, поступающих к нам от алмазодобывающей компании, - сказал один из вышеуказанных работников. - Алмазодобытчики дают ясную подробную информацию о содержании пакета в своих отгрузочных накладных. Проблема у нас возникает тогда, когда мы не знаем, откуда поступают партии и какое качество алмазов в пакете».

По словам алмазных трейдеров, указать точную оценку алмазов почти невозможно, и такая практика не используется в таких центрах, как Антверпен или Тель-Авив.

Кроме того, даже в руководствах Кимберлийского процесса (Kimberley Process) никогда не было никакой попытки описать алмазы так, как требует таможенное управление в Мумбае. Кимберлийский процесс является сертификационной схемой, которая была введена для прекращения трафика конфликтных алмазов через обычные каналы.

«Оценка необработанных алмазов - это очень субъективное дело, - говорит Санджай Шах (Sanjay Shah), старший партнер компании KBS Diamonds, крупнейшего индийского экспортера ювелирных изделий с бриллиантами. – Поступающие в Индию сырые алмазы зачастую идут в партиях «с рудника», они не отсортированы по качеству или выходу годного. Они упаковываются в небольшие пакеты после проведения предварительной сортировки на уровне рудника. Затем они отгружаются в гранильные центры, например, в Индию. Часто они отгружаются по оптовым ценам, например, по цене от $5 до $500. Никто не может назвать точную стоимость или природу алмазов, находящихся внутри пакета».

Трейдеры добавляют, что такие алмазодобывающие компании, как АЛРОСА, Dominion, Rio Tinto и De Beers, имеют свой собственный набор классификаций для алмазов. Параметры сертификации и терминология также разные у рудников, расположенных в разных странах.

«Если мы упомянем спецификацию рудника в отгрузочной накладной, а таможенный оценщик оценит (или) сертифицирует партию по-другому, трейдеров можно будет задержать за недостоверное декларирование, что является серьезным обвинением», - сказал Шах.

Один служащий таможни сказал, что ему трудно поверить, что у импортеров небольшое представление о стоимости или происхождении камней. «Считаете ли вы, что эти трейдеры платили бы деньги за алмазы, не оценив потенциальный выход бриллиантов из них?» - спросил он.

Многие трейдеры считают, что эти правила декларирования являются негативным последствием мошенничества, которое Нирав Моди (Nirav Modi) и Мехул Чокси (Mehul Choksi), как предполагается, совершили в отношении Пенджабского национального банка (Punjab National Bank). Они обращают внимание на значительный вклад отрасли в экономику - ежегодно осуществляется экспорт на $25 млрд и предоставляются рабочие места для более 1 млн человек. Это должно убедить таможенное управление быть более снисходительными, считают они.