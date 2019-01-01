Элитный клуб, правящий алмазным миром, начинает давать трещину

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(straitstimes.com) – Это один из самых эксклюзивных клубов в мире, многие годы бывший известным как Syndicate (Синдикат), Central Selling Organisation (Центральная сбытовая организация) и Diamond Trading Company (Алмазная торговая компания).

Более ста лет De Beers продавала большинство своих алмазов избранному числу покупателей, входивших в своего рода список «кто есть кто» непрозрачного мира торговли драгоценными камнями. Такие компании, как Tiffany & Co, Graff Diamonds и Signet Jewelers Ltd, все имеют дочерние фирмы в этой группе, гарантирующие устойчивые поставки драгоценных камней с родословной, подтвержденной компанией De Beers.

В мире алмазной торговли стать одним из элитных покупателей De Beers считается существенным для достижения успеха и зарабатывания денег. Сейчас это уже не так легко.

De Beers продает свои драгоценные камни на 10 циклах продаж каждый год в столице Ботсваны Габороне, а покупатели, известные как «сайтхолдеры», вынуждены принимать цену и объемы, предложенные им. Это система, возникшая в 1890-х годах, предназначена для того, чтобы приносить выгоду и алмазодобывающей компании, и покупателю, который получает алмазы со скидкой.

Но скидка все время уменьшалась. В некоторых случаях цены были выше общепринятой торговой ставки, заставляя покупателей продавать в убыток, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Некоторые сайтхолдеры сейчас испытывают трудности в том, чтобы заработать деньги на бизнесе, который когда-то был весьма прибыльным.

Проблемы в алмазной отрасли двусторонние. Продажи дорогостоящих ювелирных изделий стагнируют по мере того, как их вытесняют предложения других предметов роскоши, например, обуви, дамских сумочек и отдыха на курортах. Компаниям по торговле алмазами также становится труднее найти финансирование, потому что банки покидают сектор, пострадав от мошенничества и невозврата кредитов.

«Сейчас нелегкие времена, и я не собираюсь делать вид, что они легкие, и говорить моим клиентам, что они легкие», - сказал главный исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). Он считает, что спрос по-прежнему хороший, а поколение двухтысячных так же, как и их родители и бабушки и дедушки, мечтают иметь бриллианты.

Это перемена для отрасли, в которой быть одним из избранных покупателей долгое время считалось самым высоким достижением.

De Beers сообщает, что она также тратит больше на маркетинг и совершенствование отслеживаемости в цепочке поставок в рамках своей работы с целью продемонстрировать, что алмазы не подпитывают конфликты или в более широком смысле нарушения прав человека.

Даже при этом, отношения между De Beers и сайтхолдерами становятся напряженными, поскольку компания держит цены на высоком уровне, даже если это означает, что будет продано меньше камней.

Это перемена для отрасли, в которой быть одним из избранных покупателей больше не считается самым высоким достижением. Желание стать сайтхолдером было таким большим, что некоторые из произведений искусства в коллекции De Beers, которые висят вдоль стен в залах его главного офиса около Трафальгарской площади в Лондоне и включают работы Дэвида Хокни (David Hockney) и Дэмьена Хёрста (Damien Hirst), были подарены покупателями, надеявшимися завоевать расположение алмазодобывающей компании.

Лоуренс Графф (Laurence Graff), председатель правления компании Graff, в своем интервью Financial Times в 2015 году сказал о De Beers: «Если вы хотите добиться успеха с алмазами, вы должны как можно больше приблизиться к ним».

Это в меньшей мере справедливо сейчас. Примерно для 80 покупателей, работающих от Бельгии до Израиля и Индии, нормы прибыли от торговли алмазами стали меньше или совсем исчезли. Многие разочаровавшиеся сайтхолдеры отказываются покупать камни по существующим ценам, судя по словам людей, знакомых с вопросом.

Невозможно угадать, сколько денег могли потерять некоторые из клиентов De Beers, которые почти исключительно являются частными компаниями. Для таких ритейлеров, как Graff и Tiffany, торговля бриллиантами и их огранка является лишь крохотной частью их общего бизнеса, и они страдают меньше.

Но многим специализированным фирмам труднее справляться с проблемами. Некоторые уже ушли из бизнеса, а Eurostar Diamonds, раньше бывшая одним из крупнейших покупателей алмазов, потерпела банкротство в начале этого года. Нужно сказать, что группа и раньше сталкивалась со спадами, и сама De Beers за последнее десятилетие сократила число сайтхолдеров, когда-то достигавшее более ста.

По мере того, как покупатели компании De Beers сталкиваются с трудностями, она тоже страдает в финансовом отношении. У ее материнской корпорации Anglo American Plc в первом полугодии прибыли от алмазного бизнеса упали почти на 30 процентов. Объем продаж алмазов за первые шесть месяцев этого года был по меньшей мере на US$500 млн меньше, чем за такой же период в предыдущие три года.

Цены на алмазы упали на 6 процентов в этом году, а на бриллианты они примерно на 1 процент ниже, согласно данным Polishedprices.com.

Это перемена для отрасли, в которой быть одним из избранных покупателей долгое время считалось самым высоким достижением.

Сайтхолдеры сталкиваются с сокращением прибылей из-за покупки камней у De Beers. В прошлом году включенная скидка, которую они получают, была около 3 процентов. В некоторых случаях она была снижена до 1 процента или они платили больше, чем сумма, за которую можно было продать алмазы на вторичном рынке, согласно информации от покупателей и других участников отрасли.

Небольшие прибыли от боксов с алмазами исчезают после выплаты 1,5 процента от стоимости камней за дополнительные услуги компании De Beers и выплаты брокеру около 0,5 процента, сказали они.

Это значительная перемена по сравнению с концом прошлого десятилетия, когда покупатели могли постоянно ожидать скидку выше 5 процентов, говорят люди.

De Beers приложила исключительные усилия для поддержки своих покупателей, испытывающих трудности. В этом году компания упростила правила для сайтхолдеров, разрешив им брать более низкие годовые квоты и откладывать покупку. По словам De Beers, формирование цен позволяет покупателям получить достаточно хорошие прибыли после усреднения взлетов и падений на рынке.

«Я понимаю, что нам нужно помочь им пережить трудности, - сказал Кливер. - Мы можем что-то сделать в оставшуюся часть 2019 года, чтобы повысить спрос и оказать помощь покупателям в добавлении немного большей устойчивости в их бизнес».

Похоже, очень хороших новостей нет. Голландский банк ABN Amro, один из лидеров в финансировании отрасли, недавно написал своим клиентам, что он больше не будет финансировать закупки алмазов, если не будет ясно, что на камнях можно заработать прибыль. В то же самое время, некоторые боксы алмазов, проданные российским конкурентом АЛРОСА ПАО в этом месяце, продаются со значительной скидкой по сравнению с ценой, по которой АЛРОСА их продала, как сообщают люди.

«Это идеальный шторм: предложение слишком большое, спрос недостаточный, - сказал Ричард Хэтч (Richard Hatch), аналитик металлургической и горнодобывающей отраслей из банка Berenberg. – Я не предвижу улучшения в ближайшее время».



