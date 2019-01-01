GIA будет рекламировать свои отчеты о стране происхождения бриллиантов

Сегодня

(jckonline.com) – В этот праздничный сезон в рекламе для потребителей Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) будет привлекать внимание к своим отчетам о стране происхождения бриллиантов.

Программа страны происхождения, первоначально названная «От рудника до рынка», использует научный метод для того, чтобы связать отдельный бриллиант с сырым алмазом, давшим ему жизнь, и предоставить потребителям информацию о стране происхождения бриллианта.

Отчеты будут представлены в рамках десятилетней рекламной кампании GIA «Четыре С», ориентированной на потребителя. Новые рекламные объявления выделяют страну происхождения как «пятый элемент» для потребителей, наряду с цветом, чистотой, огранкой и весом в каратах.

Для продвижения таких отчетов GIA увеличит свои рекламные расходы в этот праздничный сезон, размещая о них информацию в потребительских изданиях, включая журналы Vogue и Elle. Цифровая реклама будет ориентирована на покупателей ювелирных украшений в городах с прилегающими к ним пригородными районами.

«Из нашего исследования мы знаем, что потребители бриллиантов проявляют растущий интерес к географическому происхождению драгоценных камней, которые они покупают, - сообщила изданию JCK по электронной почте старший вице-президент по вопросам глобального развития GIA Анна Мартин (Anna Martin). - Они также хотят знать о положительном влиянии их покупок на страны и сообщества, производящие драгоценные камни… Новые отчеты связывают потребителей с историями о положительном социальном и экономическом эффекте, который их покупка бриллиантов приносит странам и сообществам, производящим алмазы».

Процесс работает следующим образом: с помощью алмазодобывающей компании GIA получает в запечатанных мешках пакеты с алмазным сырьем, сопровождаемые документацией горнодобывающей компании. Затем лаборатория собирает данные об алмазном сырье, включая его морфологию, спектроскопию и структуру роста кристаллов, и выдает серийный номер.

После того, как сырые алмазы огранены, огранщик повторно отправляет огранённые бриллианты в GIA вместе с их серийным номером. Затем GIA проверит каждый камень, чтобы убедиться, что характеристики бриллианта соответствуют характеристикам необработанного камня.

GIA считает, что может выносить точные вердикты о происхождении камня в 90% случаев.