De Beers увеличивает расходы на рекламу, прогнозирует падение глобального объема производства алмазов

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Автор: Аллан Секкомбе (Allan Seccombe)

(businesslive.co.za) - De Beers увеличивает расходы на рекламу в последний квартал 2019 года с целью стимулирования спроса на свою продукцию.

Крупнейший в мире источник алмазов по стоимости - дочерняя компания группы Anglo American, принадлежащая ей на 85%, сократила объем производства в промежуточный период до конца июня и на полный год из-за ослабления и трудностей на рынке бриллиантов.

Принимая во внимание то, что рудник Аргайл (Argyle) в Австралии должен закрыться в 2020 году, уменьшив этим объем производства алмазов примерно на 14 млн каратов, или на 10% глобального предложения алмазов на рынке, велико ожидание, что это приведет к корректировке рынка, сказал Брюс Кливер (Bruce Cleaver), главный исполнительный директор De Beers.

Но ввиду ожидаемой и столь необходимой корректировки спрос на ювелирные изделия с бриллиантами должен резко повыситься. Поэтому De Beers увеличила свои расходы на рекламу и маркетинг до $170 млн в 2019 году. Десять лет назад подобные расходы составляли $110 млн.

Часть этого бюджета пойдет на маркетинговые инициативы, проводимые Ассоциацией производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), группой, представляющей восемь алмазодобывающих компаний, которая в 2019 году будет иметь бюджет до $200 млн, сказал Кливер.

«Самое плохое, что можно сделать в такое время, как сейчас, это сокращать маркетинг. Необходимо продолжать стимулировать спрос. Все алмазы превращаются в ювелирные изделия. Вы утратите голос, если сократите рекламу, - сказал он в интервью. - Последнее, что мы урежем в De Beers – это маркетинг».

Самая важная мера, которую алмазодобывающие компании могут сейчас предпринять, это стимулирование спроса, особенно по мере приближения к концу 2019 года, когда активен рынок США, крупнейший для ювелирных изделий с бриллиантами, сказал он.

«Если способствовать спросу, это поможет продажам бриллиантов, и тогда избыточные запасы в средней части алмазопровода уйдут, и мы окажемся в более устойчивом положении», - отметил он, указывая на снижение спроса в Индии, где находится крупнейшая в мире отрасль огранки и полировки бриллиантов.

De Beers также сократила объем производства алмазов в первом полугодии 2019 года, уменьшив его на 11% до 15,6 млн каратов, и снизив план по годовому объему производства алмазов до наименьшего из намеченных значений в 31-33 млн каратов во избежание перенасыщения рынка.

Глобальный объем предложения алмазов достиг пика на уровне свыше 140 млн каратов, и в следующие пять-десять лет произойдет снижение объема предложения алмазов, сказал Кливер.