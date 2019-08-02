Главный исполнительный директор De Beers: болезнь алмазной отрасли пройдет

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Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – Нынешняя болезнь алмазной отрасли серьезная, но она пройдет, говорит Брюс Кливер (Bruce Cleaver), главный исполнительный директор De Beers Group, изданию JCK после недавней публикации финансовых результатов деятельности компании.

«Я не собираюсь делать вид, что это легко, потому что это не сразу, - говорит Кливер. - Мидстрим борется с рядом вопросов, которые создают для них трудности. В мидстриме наблюдается перенасыщенность бриллиантами, сокращается пополнение запасов».

Все же он надеется, что в отрасли наступит улучшение, когда улучшится спрос.

«Я не хочу недооценивать то, насколько трудно сейчас в мидстриме, но в этом есть психологический элемент, - говорит он. - Если у нас будет хороший сезон, это пройдет».

Большой проблемой является ликвидность, при этом кредиторы все еще неохотно финансируют алмазные компании, как видно из недавнего письма банка ABN Amro, в котором говорится, что он больше не будет финансировать покупку определенных алмазов.

«Это письмо не очень-то помогло, - говорит Кливер. - Сильные компании в отрасли собираются найти новые источники финансирования. Несомненно, что ликвидность осложнилась, и это заставляет людей осуществлять продажи, которых они в обычной ситуации бы не делали».

De Beers пытается работать со своими клиентами, чтобы они снова встали на ноги, и она снизила свои планы по объему производства на второе полугодие, отмечает он.

«Наши показатели продаж снизились, и мы предоставляем им беспрецедентную гибкость в отсрочке покупок. Наша цель – работать с ними в этот период», - говорит он.

Компания также планирует значительно увеличить в этом году свои расходы на маркетинг.

«Важно, чтобы De Beers лидировала в этот период, - говорит Кливер. – Вы увидите о нас больше, а не меньше. Важно, чтобы мы продолжили инвестировать в этот цикл».

Он добавляет, что спрос в первом квартале в Соединенных Штатах оставался без изменений, отчасти из-за волатильности рынка ценных бумаг и нервозности по поводу торговли. Но спрос во втором квартале выглядит «немного лучше», и компания надеется на хорошее второе полугодие. Спрос со стороны Китая тоже выглядит большим, хотя он допускает, что «многое зависит от макро-вопросов, на которые мы не можем повлиять».

Хотя некоторые предположили, что выращенные в лаборатории алмазы могли способствовать появлению нынешних трудностей, Кливер говорит, что его данные показывают «очень небольшую каннибализацию».

«Наши данные показывают, что лабораторные алмазы оказывают очень небольшое влияние на природные», - говорит он. - Очевидно, что какие-то продажи идут. Я думаю, что это психологический фактор, и он не поддерживает данные».

Он добавляет, что «нам все-таки необходимо прояснить потребителям, какова разница [между выращенными в лаборатории бриллиантами и природными], и мы собираемся больше заниматься этим».

В своих последних финансовых результатах за первое полугодие 2019 года De Beers показала поступления в размере $2,7 млрд, что на 17% ниже показателя прошлого года. Объем производства алмазов упал на 21%. EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации) составила $517 млн, что на 27% ниже, чем в 2018 году.



