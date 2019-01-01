Анил Агарвал собирается выйти из Anglo American

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(dailyexcelsior.com) – Через два года после того, как металлургический магнат стал крупнейшим акционером фирмы, которая владеет алмазами De Beers, Анил Агарвал (Anil Agarwal) объявил о выходе из Anglo American и распродаже своей почти 20-процентной доли.

В марте 2017 года он начал скупать акции Anglo American через конвертируемые в обязательном порядке облигации JP Morgan, и к тому времени, когда он купил второй транш в сентябре 2017 года, его доля в горнодобывающей группе достигла 19,3 процента.

Облигации должны были подлежать погашению в следующем году, но Агарвал решил воспользоваться опционом «колл» и получить прибыль на свои инвестиции.

Говорят, что Агарвал сделал на этой сделке около USD 500 млн до вычета затрат.

«Во время начальных инвестиций Volcan (семейного траста Агарвала), я объяснял, что это была привлекательная финансовая инвестиция в крупную компанию с прекрасными активами и сильным советом директоров и командой руководителей», - сказал он в своем заявлении.

«Это так и оказалось, и наш запланированный возврат на инвестиции был достигнут даже быстрее, чем мы ожидали. Цена акций Anglo American почти удвоилась со времени инвестиции Volcan, обеспечив привлекательный доход для всех инвесторов», - добавил он.

В отдельном заявлении Vedanta Ltd сообщила, что ее зарубежная дочерняя компания Cairn India Holdings Ltd (CIHL) будет выходить из инвестиций в Anglo American Plc.

В декабре 2018 года, CIHL приобрела экономически привлекательную долю путем структурированного инвестирования в долю акционерного капитала Anglo-American Plc от имени Volcan Investments - семейного траста Агарвала - на общую сумму Rs 38,12 млрд.

«CIHL и Volcan Investments Ltd согласились раньше первоначально предусмотренного графика выйти полностью из структурированного инвестирования, которое они вместе совершили в декабре 2018 года», - сообщила Vedanta в заявлении.

«При этом, Volcan воспользуется опционом досрочного обмена, который будет у нее 25 июля 2019 года, и затем 12 августа 2019 года будет произведен полный обмен двух ее выпусков облигаций с обязательной конвертацией, гарантированных акциями Anglo American plc».

Эта структура должна была подлежать погашению частями в апреле 2020 года и в октябре 2020 года, но Cairn досрочно выходит раньше первоначально предусмотренного графика.

«Цена акций Anglo American почти удвоилась со времени инвестиции Volcan, обеспечив привлекательный доход для всех инвесторов», - сказано в заявлении.

Инвестиции CIHL, которые сделаны в рамках ее деятельности по управлению денежными средствами, принесли чистую прибыль свыше USD 100 млн за 8-месячный период действия, сказано также в нем.

Денежные средств от урегулирования сделки поступят компании CIHL 13 августа 2019 года.

Главный исполнительный директор Сринивасан Венкатакришнан (Srinivasan Venkatakrishnan) сказал: «Мы довольны, что это структурированное инвестирование принесло прекрасный возврат на инвестиции для CIHL, как мы и ожидали, когда занялись этим. Наша стратегия сохраняется в том, чтобы уделять главное внимание существующим нашим видам бизнеса, которые, как мы считаем, имеют значительные возможности для раскрытия своего полного потенциала».

«Выход [из инвестирования] отражает наш взвешенный подход к управлению средствами и размещению капитала, а также нашу приверженность во все времена действовать в интересах всех акционеров», - сказал он.

После возвращения всех структурированных инвестиций, проведенного при надлежащем утверждении советом директоров, у CIHL больше не будет экономической уязвимости со стороны акций Anglo American plc.