Раздел выращенных в лаборатории бриллиантов на выставке JCK демонстрирует рост спроса

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Во второй год своего существования раздел синтетических бриллиантов на выставке JCK вырос почти в два раза, что говорит о показателях этой категории на рынке.

Автор: Дженнифер Хибнер (Jennifer Heebner)

(diamonds.net) – На выставке JCK Las Vegas число участников, занимающихся выращенными в лаборатории бриллиантами (ВЛБ), стремительно выросло, почти так же, как и количество мнений о самих камнях. Для удовлетворения растущих потребностей на рынке организаторы впервые создали в 2018 году на ярмарке раздел для ВЛБ (Lab-Grown Diamond Neighborhood).

«В предыдущие годы на выставке могли быть участники, у которых были выращенные в лаборатории бриллианты, но до 2018 года они не группировались в раздел, - говорит Сарин Бахманн (Sarin Bachmann), вице-президент выставок JCK и Luxury. – Выращенные в лаборатории бриллианты – это растущий сегмент, и для наших покупателей все более важное значение приобретает выделение этой категории».

Именно поэтому выставка добавила специальный раздел площадью 6 400 квадратных футов для 29 участников-производителей ВЛБ, чтобы в прошлом году они могли выставить как неоправленные камни, так и готовые ювелирные изделия. Именно поэтому в этом году увеличили площадь этого раздела на 40%, и число участников почти удвоилось.

«Они не уйдут»

Сторонники созданных в лаборатории бриллиантов видят возможности для того, чтобы эти камни делили выставочное пространство с добываемыми из недр камнями, так как ВЛБ предоставляют потребителям другой способ тратить дискреционные доллары на ювелирные изделия в отличие от других категорий товаров.

На самом деле созданные в лаборатории бриллианты помогли семейному бизнесу Пии Айя (Pia Aiya), ювелира в четвертом поколении, оставаться на плаву во время рецессии. «Выращенные в лаборатории камни появились из-за необходимости, но превратились во что-то большее, - говорит директор по производству компании Aiya Designs. - Они являются другим способом или средством».

Радж Вайдя (Raj Vaidya), владелец DiamSpark Lab Grown Diamonds, которой шесть месяцев, соглашается. «Они не уйдут, - говорит Вайдя, компания родителей которого работает в отрасли природных бриллиантов в течение 25 лет».

«Доступность выращенных в лаборатории бриллиантов повысила осведомленность людей о них, - добавляет он. – И отрасль на самом деле покупает их в крупных объемах – например, 1 000 за раз. Они не по консигнации».

Цена может быть самым большим фактором в принятии потребителями решения о покупке - синтетические бриллианты могут стоить треть цены на природные бриллианты, согласно мнению интервьюируемых, - в то время как устойчивость и прозрачный источник поставок тоже имеют большое значение.

Evolv, подразделение давнего производителя Joseph Blank, занялось ювелирными изделиями с ВЛБ в 2016 году, хотя до недавнего времени продажи шли медленно. Сейчас этот бизнес так же жизнеспособен, как и бизнес с природными бриллиантами.

«Наблюдается меньше сопротивления со стороны потребителей и больше со стороны отрасли, хотя мы продолжаем добиваться постепенного повышения числа запросов от них, - объясняет Дуглас Бланк (Douglas Blank), главный исполнительный директор. - Нашей компании 100 лет, и ВЛБ не дают мне сидеть без дела, и наши телефоны постоянно звонят».

Конечно, цифры отдельных покупок могут выглядеть разочаровывающе низкими по сравнению с природными. «Мы только что продали выращенный камень весом 3,5 карата за $13 000, такой природный стоил бы $30 000», - говорит он.

Спрос растет

Из всех доводов за и против, самым убедительным аргументом в пользу продажи созданных в лаборатории бриллиантов является то, что потребители их покупают.

Для Сехала Моди (Sehal Mody), директора по операциям компании GoGreen Diamonds, доказательством являются продажи. Его фирма - четырехлетнее отделение производителя ювелирных изделий с природными бриллиантами, существующего 40 лет, - прошла путь от проведения примерно двух продаж в месяц 10 лет назад до получения запросов от ритейлеров на все, что представлено на выставке-презентации, где много как неоправленных ВЛБ, так и готовых ювелирных изделий.

«Ритейлерам нужны свадебные украшения и основные изделия бижутерии», - сообщает он.

Самая большая движущая сила для продаж? Lightbox. До тех пор, пока не появилась ювелирная линия с ВЛБ De Beers, многие торговцы не решались заниматься этой категорией товара. Сейчас продажи растут, как видно из расширяющегося раздела ВЛБ на выставке JCK. На время опубликования JCK Las Vegas все еще окончательно согласовывала планы дальнейшего роста этого раздела на 2020 год. Blank уже запросила стенд в два раза большего размера, чем в этом году.

«Lightbox действительно открыла рынок», - утверждает Моди.

Fenix, еще одна компания по производству ВЛБ, использовала виртуальную реальность на своем стенде на JCK для представления драгоценных камней как товар, который предоставил потребителям выбор. В пятиминутном представлении ритейлеры смогли сами увидеть процессы выращивания и огранки – огранка произведена на фабрике в Индии.

«Мы не собираемся устраивать разборку, что лучше или хуже, - говорит создатель бренда Андреа Хансен, которая помогала Fenix в ее кампании. – Но мы хорошо оснащены для объемов, от 30 поинтеров до 30 каратов и выше. Выращенные в лаборатории бриллианты могут доминировать в пространстве бижутерии».

Дальше - больше

Это предположение прокладывает путь к неизбежному вопросу, что дальше для синтетики? Многие говорят, что более крупные готовые ювелирные изделия и, конечно, больше продаж, хотя насколько больше – можно лишь гадать.

«Процент объема продаж выращенных в лаборатории бриллиантов сейчас может составлять всего 2%, но если 2% станет 3%, то мы увидим 50%-й рост», - говорит Киниш Шах (Kinish Shah), владелец Splendid Lab Diamonds. Он является ветераном в области природных бриллиантов с 27-летним стажем работы в компании Surediam, его компания начала работать с синтетическими бриллиантами три года назад.

Конечно, существуют сторонники обоих видов бриллиантов, и у них есть «алмазные мечты», считает Хирен Готи (Hiren Goti), главный исполнительный директор компании-новичка SkyLabDiamond. «Я не знаю, почему люди так обеспокоены. Невозможно удержать покупателей от приобретения того, что они хотят. Это их выбор».

Взаимодействие Lightbox

Члены команды Lightbox компании De Beers оставались невозмутимыми во время вопросов на JCK Las Vegas, когда они обратились на конференции к полностью заполненному залу по поводу ювелирных изделий с бриллиантами, выращенными этой компанией. Сюда входили вопросы о том, кто мог мошенничать с метками на камнях размером больше 0,20 карата с целью обмана покупателей.

«Мы здесь не для того, чтобы осуществлять надзор за остальной частью отрасли, - сказала Сэлли Моррисон (Sally Morrison), директор по торговле, - но мы, может быть, могли бы работать с Ассоциацией выращенных алмазов (Grown Diamond Association, IGDA), чтобы помочь создать стандарты для общей устойчивости сектора, и не наносить вред потребительскому доверию».

Стив Коу (Steve Coe), главный исполнительный директор Lightbox, предложил ясное общение по процессу производства самых модных розовых и голубых камней для бренда бижутерии, которая производится в виде основных изделий, например, серег-гвоздиков и подвесок.

Он также указал на более широкие возможности для подарков, например, подарков на 16-летие по розничным ценам от $200 до $1 000.

Кроме того, камни не сертифицированы, что еще раз подтверждает тот факт, что они производятся как другие товары массового производства. «Нет камня, который лучше или хуже других в линейке», - сказал Коу.

Кроме того, женщины всех возрастов и разного этнического происхождения сказали, что они считают эти ювелирные изделия привлекательными и хорошо чувствуют себя, когда носят их, согласно информации исследования бренда и видео-высказываний. А $94-миллионные инвестиции в производственную установку в Грешаме, штат Орегон, введение в эксплуатацию которого запланировано на начало 2020 года, свидетельствуют о том, насколько важен рынок Соединенных Штатов для бизнеса Lightbox.



