Китай поможет сместить Мнангагву в ходе войны с Россией за алмазы Зимбабве

24 июля 2019

Автор: Итаи Мушекве (Itai Mushekwe)

(bulawayo24.com) – Уход президента Эммерсона Мнангагвы (Emmerson Mnangagwa) чуть ли не предрешен, судя по сообщениям о том, что Китай, вероятно, поможет его смещению с поста после того, как он недавно, как утверждают, навлек на себя гнев Пекина, предоставив исключительные права на геологоразведку и горную добычу России, а не азиатской ведущей державе, как об этом пишет Spotlight Zimbabwe.

Пребывание Мнангагвы на посту уже висит на волоске, так как группировка в военных кругах, близких к вице-президенту отставному генералу Константино Чивенге (Constantino Chiwenga), хочет, чтобы он добровольно ушел в отставку и освободил путь для Чивенги, потерпев полную неудачу реанимировать экономику страны, которая в настоящее время находится на грани полного развала, сталкиваясь с самыми тяжелыми и небывалыми в истории страны отключениями электроэнергии до 18 часов в день, растущим дефицитом топлива и воды, волной грабительских налогов, веденных его режимом, и неконтролируемым ростом цен.

По информации дипломатических источников в столице, руководителей алмазной компании и представителя в аппарате президента и кабинета, который пережил чистку, проведенную Мнангагвой после свержения бывшего руководителя Роберта Мугабе (Robert Mugabe) в ноябре 2017 года, Китай недоволен лидером правящей партии Zanu PF, и он, как сообщают, собирается оказать скрытое влияние в его отстранении от власти, поскольку Мнангагва изменил своему слову в рамках политической сделки по предоставлению Китаю неограниченного и привилегированного доступа к огромным алмазным месторождениям Зимбабве.

На прошлой неделе администрация Мнангагвы предоставила российскому гиганту АЛРОСА, занимающемуся геологоразведкой и горной добычей, огромную 70-процентную долю в совместном предприятии с правительственной Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) в Маникаленде наряду с контрактным условием, предусматривающим возможность продвижения по территории всей страны. АЛРОСА является мировым лидером в области добычи алмазов, на ее долю приходится свыше 25% мирового производства алмазов с точки зрения объема в каратах.

Россия является крупнейшей в мире алмазодобывающей компанией, а Китай – второй крупнейший в мире потребитель бриллиантов после Соединенных Штатов.

До вхождения АЛРОСА в Зимбабве Китай имел доступ к добыче алмазов на месторождении Маранге (Marange), которое, как считается, содержит крупнейшее в мире месторождение алмазов по объему в каратах из открытых за период свыше одного века, и у Пекина были планы проводить геологоразведку других залежей в стране, пока Мугабе в 2015 году сомнительным образом не прекратил действие лицензии Anjin Investments, флагманской алмазодобывающей компании Китая в этом районе, по обвинению в расхищении алмазов и коррупции.

Anjin является совместным предприятием между китайской компанией Anhui Foreign Economic Construction Co. Ltd. и Matt Bronze Enterprises, которая была создана Министерством обороны Зимбабве и Силами обороны Зимбабве через посредническую компанию.

«Хотя Китай и заявляет обратное, он на самом деле сверг Мугабе из-за скандала с горной добычей алмазов Маранге, - сказал один из работников посольства на прошлой неделе. – Судя по тому, что мы знаем в наших кругах, ваш новый лидер заключил политическую сделку с китайцами по предоставлению им исключительных прав на добычу алмазов и геологоразведку в Зимбабве после ухода Мугабе, так как они способствовали его приходу на пост президента. Но он, похоже, отказался выполнять соглашение и принял решение предпочесть Россию Китаю, и сейчас идет очень опасная игра, и они (Китай) помогут устранить его (Мнангагву), потому что экономические интересы в вашей стране все больше попадают под угрозу со стороны России и Запада. Именно Китай поддерживает дееспособность Зимбабве, и они сделают все, чтобы лидер, защищающий их интересы, был у власти».

Китай в течение многих лет и до его свержения финансировал президентские кампании Мугабе и программу действий по сохранению власти партии Zanu PF через прямое вмешательство Китайской коммунистической партии, и финансовая поддержка, как говорят, достигла US$1 млрд только от алмазов, согласно информации новостной организации 100Reporters.

Руководитель алмазной компании из портового города Антверпена в Бельгии, имеющий тесные связи с бывшим членом президиума, вчера сказал Spotlight Zimbabwe в телефонном разговоре, что Мнангагва искал расположения АЛРОСА и отдал им предпочтение в вопросе горной добычи в Зимбабве вместо Китая потому, что он хотел политической и финансовой поддержки от России в своей попытке избраться на второй президентский срок в 2023 году, но вся эта стратегия ударит по нему самому.

«Китайцы списали Мнангагву со счетов и больше не заинтересованы в финансировании его пребывания на этом посту, - сказал этот руководитель. - Он искал расположения АЛРОСА с намерением получить финансирование и поддержку от России в своей далеко идущей попытке остаться президентом и снова стать кандидатом на президентский пост от партии Zanu PF в 2023 году, потому что Китай прекратил финансировать деятельность правящей партии, когда Мугабе отстранил их компании от добычи алмазов на месторождении Маранге. Это даст результаты, обратные желаемым, и он скоро будет свергнут с поста руководителя. Китай поставил его на президентский пост, и они сейчас собираются отменить это из-за войны с Россией за алмазы Зимбабве».

Официальный работник аппарата президента и кабинета сказал, что недавно образованное совместное предприятие АЛРОСА с ZCDC в Маникаленде и еще один проект с Россией по платине в Дарвендейле стоимостью US$3 млрд получили приглашение от Мнангагвы на открытие российско-африканского саммита в октябре в Сочи, но его может не быть на этом посту или это будет его первый и последний российско-африканский саммит, поскольку он наверняка покинет пост президента в 2020 году, нравится ему это или нет.

«Китайцы недовольны Мнангагвой из-за истории с алмазами, - сказал работник аппарата президента и кабинета. – Даже каналы связи больше не прямые сейчас. У президента Мугабе всегда была прямая линия для разговора с китайским руководителем, а сейчас мы должны действовать через китайское посольство, что говорит о том, что все не так хорошо. Он наверняка покинет пост президента в 2020 году, нравится ему это или нет, но вы уже знаете об этом».

Темба Млисва (Temba Mliswa), независимый член законодательного органа города Нортона, не скрывающий своих убеждений, в прошлом месяце предупредил, что Мнангагва сталкивается с опасностью либо захвата, либо устранения китайскими людьми, работающими в разных компаниях в Зимбабве.

Выступая в парламенте по вопросу привилегий, Млисва обвинил китайцев о неуважении законов Зимбабве.

«Господин спикер, правительство должно пересмотреть отношения с Китаем. Я вчера (в среду) был взят в заложники в своем избирательном округе. Китайцы не уважают законов этой страны. Сегодня Млисва, а потом это будет президент (Мнангагва)», - сказал Млисва.

Китай раньше обвинялся в организации устранения Мугабе путем военного переворота, но категорически отрицает какую-либо причастность, называя такие предположения «полной чепухой и чистым вымыслом».

Его посольство в Южной Африке в то время сказало в заявлении: «Некоторые люди пытаются связать Китай с политическим кризисом, происходящим в Зимбабве, чтобы вбить клин между Китаем и Африкой и подпортить репутацию Китая». Такие обвинения «нелогичны, несостоятельны и полны злого умысла».

«Китай в течение долгого времени был в дружеских отношениях с Зимбабве. Когда Зимбабве столкнулась с изоляцией и санкциями, наложенными Западом, Китай твердо стоял на своих принципах и оставался на стороне Зимбабве, развивая взаимовыгодное сотрудничество, что принесло выгоду обеим странам и народам», - отметило посольство.

АЛРОСА заявляет, что она нацелена на разные районы для ведения дальнейшей геологоразведки алмазов. Генеральный директор компании Сергей Иванов заявил государственным средствам массовой информации на прошлой неделе: «Мы ожидаем получить свыше четырех мест в Зимбабве, где мы видим потенциал и где нам нужно инвестировать в геологоразведку. Мы надеемся сделать открытия на них всех. Мы видим некоторые перспективы для геологоразведки на границе с Южной Африкой, на границе с Ботсваной, на границе с Мозамбиком; мы видим, что там есть некоторые многообещающие геологические данные и перспективы для новых открытий».

Были сообщения о недавнем обнаружении и открытии алмазных месторождений на участке Сесе (Sese) в районе Чиви (Chivi), провинция Масвинго, на участке Чихота (Chihota) в Марондера Вест и на участке Пенхалонга (Penhalonga) в окрестностях города Мутаре.

В воскресенье вечером невозможно было связаться с министром информации Моникой Мутсвангва (Monica Mutsvangwa), муж которой - бывший посол Зимбабве в Китае, чтобы получить комментарии, так как посольство в Китае было закрыто.