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Антверпенский банк ограничивает выдачу кредитов алмазным дилерам

19 июля 2019
Экспертиза

(The Times of India) – Кризис в крупнейшем в мире центре огранки и полировки бриллиантов может усугубиться, принимая во внимание то, что ведущий в мире банк, финансирующий алмазный сектор, ABN Amro, ограничивает финансирование алмазов для алмазных дилеров в Антверпене.

Диамантеры из мидстрима - средней части алмазопровода - в Сурате покупают алмазы у алмазных дилеров в Антверпене в кредит. Сейчас, когда ABN Amro ограничивает выдачу кредитов алмазным дилерам, мелких и средних диамантеров, вероятно, в ближайшие месяцы ждут тяжелые времена.

Голландский банк, который в основном, выдает займы алмазным дилерам, будет предоставлять кредит без подтверждения последующей продажи только в случае, если покупатель может заработать деньги на алмазах, заявил его антверпенский филиал в письме своим клиентам в пятницу.

«В течение некоторого времени мы с отраслью вообще высказывали опасения по поводу постоянного отсутствия прибыльности по широкому ассортименту товаров в мидстриме», - говорилось в письме ABN Amro. Кредитное учреждение критиковало практику покупки алмазов для поддержания выделяемых для покупки квот и утверждало, что необходимые изменения способов покупки не были произведены, несмотря на то, что оно излагало свое мнение.

Бабу Гуджарати (Babu Gujarati), президент Суратской алмазной ассоциации (Surat Diamond Association, SDA), сказал: «Отрасль сталкивается с серьезным кризисом в течение последних двух с половиной лет. Банки в Индии тоже сокращают кредитование отрасли. В ближайшем будущем отрасли будет очень трудно выживать».

ABN Amro сократил свой алмазный бизнес в последние годы. В прошлом году он прекратил свои операции по кредитованию алмазного и ювелирного сектора в Соединенных Штатах и в Объединенных Арабских Эмиратах.

Индия импортирует алмазы примерно на $18 млрд в год. Хотя около 70% алмазов приобретаются у алмазодобывающих компаний, например, АЛРОСА, De Beers, Rio Tinto и т. д., остальное поступает в страну из Антверпена.

Алмазный эксперт Кирти Шах (Kirti Shah), сказал: «Средняя часть алмазного сектора пострадает из-за решения ABN ограничить кредитование. Дилеры алмазов будут продавать алмазы за наличные денежные средства, чего не могут позволить себе производители бриллиантов в Сурате из-за проблем с ликвидностью».

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