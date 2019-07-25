Ожидается, что глобальный рынок синтетических алмазов достигнет US$ 29,15 млрд к 2025 году

25 июля 2019

(consumerreportsreview.com) – На глобальном рынке синтетических алмазов есть несколько участников. В последние несколько лет, почувствовав возможности, на рынок вышло много новых игроков. Технология нового века позволила многим новым и известным участникам внедрить инновационные дизайны и товары. Известные игроки тоже внедряют свои собственные продуктовые линии синтетических алмазов для привлечения потребителей. С помощью широкого ассортимента товаров компании могут расширить свою базу покупателей.

Некоторыми ключевыми участниками глобального рынка синтетических алмазов являются New diamond Technology LLC, Henan Huanghe Whirlwind, Element Six и Heyaru Group. Глобальные игроки конкурируют с региональными участниками и местными продавцами. Это принесет новые дизайны и инновации на глобальный рынок синтетических алмазов.

По данным отчета компании Transparency Market Research, глобальный рынок синтетических алмазов в 2016 году оценивался в US$ 16,04 млрд. Прогнозируется повышение его совокупного среднегодового темпа роста на 7% в период с 2017 по 2025 годы, и ожидается, что он достигнет US$ 29,15 млрд.

С географической точки зрения, Азиатско-Тихоокеанский регион лидировал на глобальном рынке синтетических бриллиантов, занимая в 2016 году долю в 45%. Ожидается, что этот тренд сохранится в предстоящие годы. Растущий спрос со стороны развивающихся экономик, например, Индии, Японии и Китая, является движущей силой спроса в этом регионе. Северная Америка, Европа, Ближний Восток и Африка тоже будут иметь значительные доли на глобальном рынке синтетики.

С точки зрения областей применения, некоторые свойства синтетических алмазов будут способствовать росту спроса на них в разных отраслях промышленности. Уникальное сочетание механических, акустических, электрических, термических, оптических и электрохимических свойств позволило их использовать в нескольких областях. Технологические достижения также позволят найти дополнительные области применения для синтетических алмазов и приведут к повышению спроса на них на рынке.

Расширение промышленного применения и спроса на качество алмазов для повышения роста

Синтетические алмазы обладают аналогичными свойствами с природными алмазами. Следовательно, они заменяют природные алмазы в большинстве отраслей промышленности. Они используются для производства компьютерных микросхем. Кроме того, они применяются в горнодобывающей отрасли, станкостроении, строительстве, для проведения медицинских процедур, в космической науке, экспериментальной физике, огранке и чистке камней, а также в электронике. Кроме того, они также используются для бурового оборудования в нефтегазовой промышленности, поскольку ни один другой материал не обладает такой твердостью. Кроме того, синтетически алмазы также используются для обработки технической и питьевой воды.

Ювелирное качество алмазов имеет важнейшее значение для покупателей в Индии. Поэтому ювелиры особенно требовательны к производству высококачественных бриллиантов. Синтетические бриллианты обладают более высокой чистотой. С другой стороны, многие страны указывают на инновационные области применения синтетических алмазов. Сегодня с помощью метода CVD (химического осаждения в паровой фазе) производятся чрезвычайно тонкие алмазные пластины, и они могут иметь большое значение для производства электроники. Эти факторы, как ожидается, увеличат глобальный рынок синтетических алмазов.

Сложный процесс производства и низкий уровень осведомленности среди конечных пользователей создает трудности для роста

Процесс производства синтетических алмазов является сложным процессом. Хотя есть разные известные методы, для большинства из них требуются высокая температура и высокое давление. Для этого также требуется применение химикатов и в некоторых случаях создается много шума. Эти сложные методики могут ограничить интерес со стороны компаний на рынке.

С другой стороны, низкие уровни осведомленности людей тоже создают проблему. Синтетические алмазы недавно пришли на рынок. Люди постепенно повышают осведомленность о продукте в развитых и развивающихся странах. Но крупная часть рынка все еще не осведомлена об их широком ассортименте и областях применения. Это может создать трудности для роста на глобальном рынке синтетических алмазов и бриллиантов.



