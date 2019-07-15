Тендерная система усугубила кризис

15 июля 2019

(The Times of India) - Тендерная система продажи необработанных алмазов, используемая ведущими алмазодобывающими компаниями в мире, является крупнейшим фактором, способствующим продолжающемуся кризису в алмазной отрасли, считают лидеры отрасли.

Лидеры алмазной отрасли, собравшиеся в рамках дискуссионной программы, организованной Торгово-промышленной палатой Южного Гуджарата (Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry, SGCCI), высказали мнение, что тендерная система создала жесткую конкуренцию среди диамантеров, что привело к ценовой войне за алмазное сырье в последние несколько лет.

Индия импортирует алмазное сырье на сумму 16 млрд долларов в год. Около 70% алмазного сырья продается алмазодобывающими компаниями, а остальное - через тендерную систему.

Эксперты отрасли заявили, что более 30% добываемого алмазодобывающими компаниями алмазного сырья продается через тендерную систему. Диамантеры участвуют в тендерах, проводимых в Дубае, Антверпене, Израиле и других центрах в течение всего года.

Как и аукцион, тендер провоцирует конкуренцию среди диамантеров за получение продукции, выставленной на продажу горнодобывающими компаниями.

Председатель комитета SGCCI по алмазам и ведущий экспортер бриллиантов Кирти Шах (Kirti Shah) сказал: «Через тендерную систему по всему миру продается алмазного сырья на сумму около 6-7 миллиардов долларов. Диамантерам приходится участвовать в ценовой борьбе за определенную партию алмазов. И хотя базовая цена на продаваемое сырье устанавливается добывающей компанией, диамантеры закупают это сырье по более высоким ценам в тендерной системе».

Шах добавил: «Такая же ценовая война наблюдается на ежегодных торговых сайтах ведущих горнодобывающих компаний. Если компания X предлагает купить алмазы по 400 долларов за карат, другая компания предлагает то же самое за 500 долларов. Вот как растут цены на алмазное сырье, а отрасль должна страдать».

Член комитета по алмазам SGCCI Ракеш Ганди (Rakesh Gandhi) сказал: «Во время глобального экономического спада в 2008 году алмазные фирмы единогласно приняли решение не импортировать алмазное сырье. Это вызвало феноменальное падение цен на алмазное сырье почти на 70%. Дешевое сырье позволило диамантерам выплыть против течения».