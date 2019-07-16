Прекратите покупать алмазы

16 июля 2019

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - Преобладающая паника, связанная с ростом объемов выращенных в лаборатории алмазов, заслоняет более крупную проблему, стоящую перед алмазным рынком: в отрасли нет прибыли. Эта давняя проблема достигает кризисных уровней по мере того, как производителям не хватает ликвидности и они снижают цены с целью получения денежных средств. Банки применяют давление на них, чтобы они возвращали займы, и не стремятся выдавать им дополнительные кредиты.

Настроение у поставщиков алмазов в июне после выставки JCK Las Vegas и Гонконгской ярмарки не было хорошим. Оба эти мероприятия не вселили уверенности, а наоборот, подчеркнули тяжелую обстановку, в которой работает отрасль.

Рынок работает в некоторых областях, и не работает в других. Обычные «американские» товары - бриллианты размером 0,60-1,50 карата, цветов от G до J, чистоты от SI до I1 – продаются хорошо, и ювелирный ритейл США, похоже, находится в довольно устойчивом состоянии. Проблема заключается в обоих концах рынка – в мелкой и крупной категориях камней.

Экономическая неопределенность вызвала осторожность среди покупателей крупных камней, в то же время – хорошо это или плохо – повышенные требования о соответствии стандартам снизили активность на сером рынке этих товаров, как сообщил Джошуа Фридман (Joshua Freedman) из Rapaport (см. статью «Почему рынок крупных алмазов находится в свободном падении»). Это говорит о том, что потребители инвестиционного уровня не видят потенциал, который они раньше видели в дорогостоящих камнях.

Но еще бόльшая проблема связана с мелкими камнями. Существует превышение предложения над спросом на бриллианты размером 0,25-0,50 карата. Покупатели таких камней предлагают низкие цены, потому что они опасаются потерять деньги, если цены продолжат падение. Некоторые производители бриллиантов могут попытаться противодействовать этим предложениям. Но другие, включая крупных и значительных участников, стремятся продать по более низким ценам, потому что им необходимо получить ликвидность.

В то же время, производители бриллиантов переходят к производству мелких товаров, потому что им нужно поддерживать затраты на рабочую силу на минимальном уровне. Это замкнутый круг, потому что, поступая так, они увеличивают свои складские запасы категорий бриллиантов, которые им трудно продать.

Сайтхолдеры De Beers были разочарованы тем, что снижение цен на алмазы алмазодобывающей компанией было слишком небольшим, слишком запоздалым. Но они также не хотели настаивать на дополнительном снижении, отмечая, что при падении цен на алмазы (еще больше) падают цены и на бриллианты. Это был небольшой сайт, но было ощущение, что сайтхолдеры просто откладывали свои закупки на более позднее время этого года.

Решением является прекращение закупок алмазов. Заморозка закупок алмазов даст производителям бриллиантов запас времени для продажи без необходимости производить. Такой шаг позволит восстановить равновесие уpовней складских запасов. Это поддержит цены, сэкономит затраты на производство бриллиантов и поможет генерировать ликвидность. Производители бриллиантов смогут затем вернуться к рынку алмазов, желая покупать по преобладающим ценам.

Так поступили раньше. Индийская отрасль прекратила весь импорт алмазов сразу же после кризиса рынка в конце 2008 года. Затем они смогли уверенно вернуться, хотя другие центры продолжали испытывать трудности.

Отсутствие прибыли является самой большой проблемой в алмазной отрасли в настоящее время. По этой причине многие переходят на синтетические алмазы, где они находят более высокие прибыли как в производстве бриллиантов, так и в розничной торговле.

Отрасли необходимо продемонстрировать доверие к своему продукту, восстановив стоимость по всему алмазопроводу, включая огранщиков бриллиантов. Временное замораживание производства бриллиантов помогло бы достичь этого в долгосрочной перспективе и предоставить столь необходимое ослабление существующего сейчас напряжения в плане ликвидности.



