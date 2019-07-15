АЛРОСА, крупнейший в мире производитель алмазов, пострадала от китайско-американской торговой войны

15 июля 2019

Глава компании Сергей Иванов винит напряженность в нарушении планов по объемам продаж и в сокращении прибыли.

Автор: Макс Седдон (Max Seddon)

(ft.com) - Торговая война США с Пекином нарушила планы по объемам продаж крупнейшего в мире производителя алмазов АЛРОСА в Китае и нанесла удар по объему покупок туристами этой страны на Западе.

«Когда возникает какая-то политическая нестабильность или напряженность, на это немедленно реагируют продажи предметов роскоши, в том числе ювелирных изделий с бриллиантами», - сказал в интервью Financial Times генеральный директор российской алмазодобывающей компании Сергей Иванов.

«Мы думали, что [рост наших продаж] в Китае вырастет на 2–3 процента, но сейчас прогноз, скорее всего, более пессимистичный - темпы роста будут либо нейтральными, либо слегка отрицательными».

Г-н Иванов поддержал продвижение в Китай, что, как ожидают аналитики, будет стимулировать рост алмазного рынка в следующем десятилетии наряду с Индией по мере того, как АЛРОСА стремится удовлетворить спрос активно растущего среднего класса Китая.

Государственная компания, которая производит около половины мировых запасов алмазов вместе с De Beers, пытается догнать своего конкурента и в последние годы увеличила продажи в Китай с $50 до $200 млн.

Но сдерживающие факторы, вызванные американо-китайской торговой войной, и более широкий спад на рынке наносят удар по прибыли отрасли.

Поступления АЛРОСА упали на 27% в годовом выражении до 70,5 млрд руб. в первом квартале 2019 года. Anglo American, владелец De Beers, возложила вину за снижение показателей на 6,3% в свой последний период продаж в прошлом месяце на «осложнившуюся обстановку» в Китае.

Отрасль также сталкивается с избытком предложения, что сдерживает спрос на бриллианты, который, как ожидают аналитики российского инвестиционного банка ВТБ Капитал, сократится в этом году на 2% и останется на низком уровне до 2021 года.

Г-н Иванов сказал, что АЛРОСА продолжит отдавать предпочтение цене, а не объему, несмотря на трудности. «Мы могли бы снизить цену на 10 процентов и продать все, что у нас есть, но мы не поможем рынку, сделав это, потому что это приведет к падению цен на алмазы в средней части алмазопровода».

Он предсказал, что продажи АЛРОСА, которые в первом квартале этого года упали на 38 процентов в годовом исчислении, до $988 млн, и с тех пор продолжали падать, по-прежнему останутся «намного хуже», чем в 2018 году, до нормализации их в четвертом квартале этого года. «В конце концов, Рождество в США и китайский Новый год в феврале никуда не денутся. Будет хороший спрос, и рынок нормализуется», - сказал он.

Спад не удержал АЛРОСА от поиска новых путей для добычи, поскольку ее существующие запасы, в основном расположенные в Якутии на северо-востоке России, должны исчерпаться к 2047 году. Г-н Иванов сказал, что новые запасы, вероятно, будут открыты в ближайшем будущем.

В этом году АЛРОСА открыла предприятия в Зимбабве – на расстоянии в полмира, - а также расширяет свое присутствие в Анголе, где у нее есть доля в Catoca, четвертом в мире по величине руднике, и где она разрабатывает кимберлитовый проект Луаше (Luaxe) стоимостью $1,5 млрд, который, как ожидается, будет еще больше.

Компания нарастила мощность своих предприятий в Африке, даже когда другие иностранные компании прекратили свою деятельность или свернули свое присутствие в Зимбабве и Анголе.

Этот происходит в период расширения Россией своего присутствия в Африке путем дальнейших инвестиций в сырьевые материалы, начиная от нефти до бокситов, в продажу оружия и консультационную работу по вопросам безопасности.

АЛРОСА подписала свое соглашение об участии в работе в Зимбабве после того, как президент Эммерсон Мнангагва посетил Москву в этом году, в преддверии крупного саммита Россия-Африка, запланированного в Сочи на Черном море на октябрь.

Но г-н Иванов сказал, что интерес АЛРОСА к континенту был исключительно геологическим. «Запасы в других африканских странах были исследованы, и вероятность найти там большое месторождение близка к нулю», - сказал г-н Иванов.

АЛРОСА также преодолела подозрения в том, что Россия расширит свою деятельность в США, где компания вновь открыла офис в Нью-Йорке, увеличила продажи алмазов и планирует начать продажу бриллиантов.

Г-н Иванов сказал, что 70 процентов инвесторов в недавнем выпуске компанией облигаций на $500 млн были c Запада, в то время как около половины акций компании, находящихся в свободном обращении, принадлежали компаниям из США.

«Инвесторы больше совсем не затрагивают вопрос о санкциях», - добавил он.