Слабый отчет АЛРОСА. Продажи алмазов в июне обвалились

Новости
AWDC проведет «день бриллиантов» для широкой публики
Шестого октября торговая и промышленная палаты бельгийской Фландрии проведут день открытых дверей. Это крупнейшее однодневное мероприятие, в ходе которого сотни компаний распахивают свои двери для широкой публики.
Сегодня
Авраам Эшед будет удостоен звания Высокопоставленного представителя алмазной промышленности Израиля в 2019 году
Диамантер-ветеран Авраам Эшед (Avraham Eshed) будет удостоен звания Высокопоставленного представителя алмазной промышленности Израиля в 2019 году на церемонии награждения Высокопоставленных лиц алмазной промышленности Израиля, цель которой...
Сегодня
AGD Diamonds - среди компаний-лидеров в области охраны труда
По итогам конкурса «Успех и безопасность – 2018», проведенного Министерством труда и социальной защиты РФ, AGD Diamonds вошла в состав 20 отечественных предприятий – лидеров в области условий и охраны труда.
Вчера
GSI открывает новую лабораторию по скринингу нераскрытых лабораторных бриллиантов
Международный геммологический научный центр, являющийся одной из крупнейших геммологических организаций, объявил об открытии в Нью-Йорке второй лаборатории, специализирующейся на скрининге и обнаружении нераскрытых лабораторных бриллиантов в ювелирных...
Вчера
TIFFANY & CO. открывает выставку в Шанхае
Tiffany & Co. объявила о новой выставке в Шанхае, Китай, которая должна открыться для публики 23 сентября и продлится до 10 ноября 2019 года, «Vision & Virtuosity».
Вчера