Слабый отчет АЛРОСА. Продажи алмазов в июне обвалились

AWDC проведет «день бриллиантов» для широкой публики Шестого октября торговая и промышленная палаты бельгийской Фландрии проведут день открытых дверей. Это крупнейшее однодневное мероприятие, в ходе которого сотни компаний распахивают свои двери для широкой публики.

Авраам Эшед будет удостоен звания Высокопоставленного представителя алмазной промышленности Израиля в 2019 году Диамантер-ветеран Авраам Эшед (Avraham Eshed) будет удостоен звания Высокопоставленного представителя алмазной промышленности Израиля в 2019 году на церемонии награждения Высокопоставленных лиц алмазной промышленности Израиля, цель которой...

AGD Diamonds - среди компаний-лидеров в области охраны труда По итогам конкурса «Успех и безопасность – 2018», проведенного Министерством труда и социальной защиты РФ, AGD Diamonds вошла в состав 20 отечественных предприятий – лидеров в области условий и охраны труда.

GSI открывает новую лабораторию по скринингу нераскрытых лабораторных бриллиантов Международный геммологический научный центр, являющийся одной из крупнейших геммологических организаций, объявил об открытии в Нью-Йорке второй лаборатории, специализирующейся на скрининге и обнаружении нераскрытых лабораторных бриллиантов в ювелирных...