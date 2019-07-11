Новости

AWDC проведет «день бриллиантов» для широкой публики

Шестого октября торговая и промышленная палаты бельгийской Фландрии проведут день открытых дверей. Это крупнейшее однодневное мероприятие, в ходе которого сотни компаний распахивают свои двери для широкой публики.

Сегодня

Авраам Эшед будет удостоен звания Высокопоставленного представителя алмазной промышленности Израиля в 2019 году

Диамантер-ветеран Авраам Эшед (Avraham Eshed) будет удостоен звания Высокопоставленного представителя алмазной промышленности Израиля в 2019 году на церемонии награждения Высокопоставленных лиц алмазной промышленности Израиля, цель которой...

Сегодня

AGD Diamonds - среди компаний-лидеров в области охраны труда

По итогам конкурса «Успех и безопасность – 2018», проведенного Министерством труда и социальной защиты РФ, AGD Diamonds вошла в состав 20 отечественных предприятий – лидеров в области условий и охраны труда.

Вчера

GSI открывает новую лабораторию по скринингу нераскрытых лабораторных бриллиантов

Международный геммологический научный центр, являющийся одной из крупнейших геммологических организаций, объявил об открытии в Нью-Йорке второй лаборатории, специализирующейся на скрининге и обнаружении нераскрытых лабораторных бриллиантов в ювелирных...

Вчера

TIFFANY & CO. открывает выставку в Шанхае

Tiffany & Co. объявила о новой выставке в Шанхае, Китай, которая должна открыться для публики 23 сентября и продлится до 10 ноября 2019 года, «Vision & Virtuosity».

Вчера

Слабый отчет АЛРОСА. Продажи алмазов в июне обвалились

11 июля 2019
Экспертиза
(bcs-express.ru) - АЛРОСА опубликовала данные по продажам по итогам июня 2019 г. В июне АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $222,4 млн, что на 43% ниже аналогичного показателя за июнь 2018 г. и на 16% ниже майских значений. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $219,3 млн, снизившись на аналогичные 43% г/г и 16% кв/кв. Продажи бриллиантов по итогам июня составили $3,1 млн, что на 53% ниже уровня июня 2018 г. и на 38% ниже майских значений. Всего в январе–июне 2019 г. АЛРОСА продала алмазно-бриллиантовую продукцию на $1 811 млн (-33%). Стоимость реализованного алмазного сырья за шесть месяцев 2019 г. составила $1 784 млн (-32%), бриллиантов – $27,3 млн (-45%).

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