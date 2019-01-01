Значение имеет правда

Сегодня

Автор: Жан Марк Либерхерр (Jean Marc Liberherr)

(idexonline.com) – Многое было сказано об относительных достоинствах природных алмазов и выращенных в лаборатории алмазов (ВЛА), что касается их воздействия на окружающую среду. В мае Ассоциация производителей алмазов (DPA) опубликовала отчет, подготовленный компанией TRUCOST ESG Analysis, входящей в S&P Global, в котором дана количественная оценка годового социально-экономического и экологического воздействия алмазодобывающей деятельности членов DPA (www.total-clarity.com). По мнению TRUCOST, впервые компании, представляющие три четверти отрасли, просят третью сторону дать количественную оценку их коллективного воздействия и составить отчет.

Средства массовой информации и отрасль проявили острый интерес к анализу воздействия на окружающую среду, проведенному TRUCOST, и к сравнению выбросов СО 2 в атмосферу между природными алмазами и ВЛА, которые содержатся в отчете. Отчет 2014 года, составленный Frost & Sullivan, широко приводился производителями ВЛА для того, чтобы доказать несостоятельность анализа, сделанного TRUCOST. К сожалению, расхождение этих данных (к чему мне потребуется вернуться позднее, чтобы установить некоторые простые истины) почти полностью затмили основные результаты исследования TRUCOST, и чем отрасль должна гордиться, так это тем, что крупномасштабная добыча алмазов приносит свыше $16 млрд чистой стоимости каждый год, бόльшая часть которой создана местными алмазодобывающими общинами и странами-производителями.

Польза, которая получена местным населением, количественно оценена таким образом: $3,9 млрд потрачено на зарплаты и льготы, выплаченные 77 000 работников предприятий-членов DPA. $6,8 млрд использовано на получение на месте товаров и услуг. $3 млрд пошло на налоги, дивиденды и роялти, выплаченные местным и национальным правительствам. Вполне можно предположить, что большая часть выплат государству реинвестирована в образование, здравоохранение и инфраструктуру. Ботсвана, Якутия и Канада являются хорошими примерами ответственного управления доходами от алмазов. Это по существу означает, что основная часть стоимости, созданной крупномасштабной алмазодобывающей деятельностью, приносит пользу напрямую или опосредованно местному населению каждый год, порядка $12 млрд или больше. Для сравнения, дивиденды, выплаченные частным инвесторам в 2016 году, составили менее $500 млн. Стоит вспомнить, что оптовая стоимость всех бриллиантов, продаваемых за год, составляет около $25 млрд. Очень мало отраслей могут похвастаться таким значительным социально-экономическим вкладом, если сравнить с их размером, и это должно быть основанием для гордости не только для алмазодобывающих компаний, но и для всей алмазной торговли.

О заявлениях относительно окружающей среды. Отчет TRUCOST дает точную картину экологического воздействия производства членов DPA за один год. В нем не дается анализ выбросов СО 2 в атмосферу за срок службы рудника, а он отражает годовые выбросы за период производства, который продлится несколько десятилетий. Основным воздействием крупномасштабной алмазодобычи на окружающую среду являются выбросы СО 2 , так как воздействие от рудника и из-за использования воды довольно небольшое, и члены DPA проводят природоохранные мероприятия на территории, которая в среднем в три раза больше площади земли, которую они используют для горной добычи. Один показатель, по которому совпадают отчеты Frost & Sullivan 2014 года и отчет TRUCOST, это объемы выброса СО 2 в атмосферу от производства природных алмазов на карат. В отчете Frost & Sullivan он составляет 59 кг на карат алмаза, а в отчете TRUCOST 160 кг на карат бриллианта. Принимая во внимание 35-процентный средний выход бриллиантов, эти цифры совпадают.

В чем оба эти отчета не совпадают, так это в отношении выбросов СО 2 , связанных с производством ВЛА. Согласно предположению, высказанному в статье Роба Бейтса (Rob Bates) от 21 июня, приведенной здесь https://www.jckonline.com/editorial-article/frost-sullivan-lab-grown-report/, отчет Frost & Sullivan не только устарел, но и не надежен и содержит искажения. Цифры, приведенные для выбросов СО 2 в атмосферу при производстве ВЛА, основаны на полностью неверном и нереалистичном предположении, что производители ВЛА используют исключительно возобновляемую энергию. На самом деле, мы знаем сегодня, что никто из производителей ВЛА не использует возобновляемую энергию, и что те, кто заявляет об этом, просто приобретают кредиты на использование солнечной энергии. Для оценки реальной ситуации с выбросами при производстве ВЛА, TRUCOST использовала данные потребления энергии из открытых источников для производителей, использующих как метод НРНТ, так и метод CVD, и переводят их в количество выбросов углерода при использовании местных энергосетей. Эта методика полностью прозрачная и документированная, и она привела к данным выбросов, которые даже Lightbox, считающаяся самым эффективным производителем ВЛА в настоящее время, публично признала реалистичными. Это привело к тому, что в среднем при производстве ВЛА выбрасывается 511 кг СО 2 на карат бриллианта, это в три рaза больше, чем при производстве природных алмазов.

По большому счету, оба эти показателя довольно невысокие, если подумать, что - в отличие от производства одного I-phone, когда выбросы составляют 57 кг СО 2 – и природные алмазы, и ВЛА имеют довольно длительный срок службы. Итак, что же имеет важное значение? Важное значение имеет правда. Мы, как отрасль, должны придерживаться фактов и правды, независимо от того, насколько правда удобна или насколько она соответствует тому, на что мы раньше надеялись. Значение имеют факты, и на самом деле они всегда преобладают. Безосновательные, ошибочные или просто вводящие потребителей в заблуждение заявления будут всегда преследовать всех нас, как отрасль, независимо от того, насколько удобно они будут чувствовать себя в ближайшем будущем в отношении тех, кто их делает.

Жан Марк Либерхерр является главным исполнительным директором Ассоциации производителей алмазов.