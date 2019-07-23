Гачо Куэй выдает крупные камни фантазийного цвета

23 июля 2019

Автор: Алиша Хайяте (Alisha Hiyate)

(The Nothern Miner) - Компании Partners Mountain Province Diamonds (TSX: MPVD; NASDAQ: MPVD) и De Beers, похоже, достигли сдвигов на руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué) в Северо-Западных территориях.

Mountain Province принадлежит 49%-я доля в этом руднике с открытой разработкой, а De Beers является мажоритарным владельцем и оператором.

Партнеры находятся на ранней стадии проведения изменений на установке, которая позволит им извлекать крупные и высококачественные алмазы более быстрыми темпами. Эти изменения, которые приведут к некоторому снижению содержания извлекаемых алмазов, включают увеличение размера сит для повышения объема обрабатываемой руды.

«Основная цель этой инициативы – повышение поступлений за час, генерируемых на установке за счет исключения низкокачественных и мелких камней на ранней стадии обработки. Выгода от этих изменений заметно скажется на стоимости проданного объема производства», - заявила компания в пресс-релизе.

Ожидается, что на руднике будет добыто 6,6-6,9 млн каратов в этом году, а доля Mountain Province запланирована в размере 3,3-3,45 млн каратов.

В первом квартале Mountain Province сообщила о чистой прибыли в $2,5 млн от поступлений $60,7 млн от продажи 643 739 каратов алмазов. Цены в этом квартале составили в среднем US$71 за карат по сравнению с US$99 за карат в первом квартале 2018 года.

В феврале Mountain Province продала камень фантазийного ярко-желтого цвета исключительного качества весом 60,59 карата, полученного на Гачо Куэй в октябре прошлого года. В ходе этой же продажи у компании было свыше 50 других крупных высококачественных белых алмазов и камней фантазийного цвета.

В прошлом году Mountain Province продала свыше 400 алмазов весом свыше 10,8 каратов.

Mountain Province также недавно сообщила об уточненном ресурсе на своем кимберлите Фарадей (Faraday) 2, который находится по соседству с Гачо Куэй. Этот кимберлит содержит 5,5 млн каратов в составе 2 млн предполагаемых тонн кимберлита с содержанием 2,63 карата на тонну. Средняя стоимость алмазов оценена в US$140 за карат.

Джорди Марк (Geordie Mark), аналитик из Haywood Capital Markets дает рейтинг «покупать» для Mountain Province с ценовым ориентиром $4,80. На время опубликования акции торговались по $1,33.



