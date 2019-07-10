Станет ли Финляндия самым новым в мире производителем алмазов?

10 июля 2019

Автор: Яаков Алмор (Ya'akov Almor)

(idexonline.com) – Если это зависит от геологоразведочной компании Arctic Star Exploration Corp. из Ванкувера, штат Калифорния, то Алмазный проект Тимантти (Timantti Diamond Project) около Куусамо, Финляндия, станет алмазным месторождением, которое на деле превратит Финляндию в первую алмазодобывающую страну в Европейском союзе.

Минералы-индикаторы алмазов, например, пироповый гранат и хромит, были найдены в пробах кимберлита, взятых около поверхности, то есть, после снятия менее 2 метров вскрыши на кимберлите Грей Вольф (Grey Wolf). Вместо забора валовых проб на четырех открытых кимберлитах Arctic Star сначала будет искать дополнительные кимберлиты на своих участках и примет решение, какие кимберлиты могут быть самыми перспективными для отбора валовых проб.

«Кимберлиты чаще всего встречаются на месторождениях, также известных как кластеры, которые обычно содержат свыше 30 или более отдельных кимберлитов. Кимберлиты Вольф являются просто первыми, открытыми в более обширном кластере. В публичном домене есть убедительные свидетельства существования этого месторождения. Эти данные показывают региональное распределение минералов-индикаторов кимберлита и алмазов в поверхностных ледниковых отложениях. Земельный участок, зарезервированный для геологоразведочных работ (Exploration Reservation), позволит Arctic Star провести геологоразведку всего региона», - сказал Рой Хью (Roy Hugh), ведущий геолог проекта.

Arctic Star зарезервировала участок земли площадью примерно 2 000 кв. км (1,171 гектара по двум разрешениям на геологоразведку в районе кимберлитов Вольф плюс 193 700 гектаров в предоставленных земельных участках, зарезервированных для геологоразведки, что предоставляет Arctic Star эксклюзивные права на подачу заявок на два года.

Arctic Star сформировала группу признанных, опытных и известных профессионалов для продвижения проекта Тимантти - это означает «алмаз» по-фински - с применением современных методов проведения геологоразведки. Ожидается, что проект Тимантти выльется в алмазное месторождение мирового класса в финской части Карельского кратона, сравнимое с многомиллиардными алмазными месторождениями мирового класса, находящимися в российской части этого же Карельского кратона.



