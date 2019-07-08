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Огромные скидки на бриллианты, чтобы очистить запасы

08 июля 2019
Экспертиза

(The Times of India) - Диамантеры индийского Сурата, крупнейшего в мире центра огранки алмазов, предлагают огромные скидки, чтобы очистить свои запасы готовой продукции, поскольку цены на бриллианты пережили резкое падение - свыше 20% - за последний год. Трейдеры на алмазных рынках Махидхарпура (Mahidharpura) и Варачха (Varachha) покупают бриллианты со скидками от 5% до 10% у производителей, которые опасаются, что цены будут падать в ближайшие несколько месяцев.

Многие крупные игроки готовы продавать по более низким ценам, потому что им нужно повысить ликвидность. Отраслевые источники сообщают, что предложение камней весом от 0,25 до 0,50 карата перевешивает спрос. В целом отрасль сократила производство на 40% по сравнению с прошлым годом.

Недавно американская Rapaport Group призвала индийскую алмазную отрасль прекратить закупку алмазного сырья, тем самым обеспечив возможность продажи продукции без производства новой. Такой шаг перебалансировал бы уровни товарных запасов бриллиантов. Это поддержит цены, сэкономит производственные затраты и поможет создать ликвидность. Затем производители вернутся на рынок алмазного сырья, стремясь покупать по преобладающим ценам.

Кирти Шах, экспортер алмазов, заявил в связи с этим: «Промышленность сталкивается с трудностями в получении прибыли. Большинство производителей и продавцов опасаются, что, если цены будут падать и дальше, они потеряют прибыль. Поэтому многие переходят на синтетику, где они находят лучшую маржу как в производстве, так и в розничной торговле.

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