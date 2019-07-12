Почему рынок крупных алмазов находится в свободном падении

12 июля 2019

Четыре фактора обуславливают спад.

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) – Когда влиятельные лица роскошного мира алмазных аукционов собрались в мае в Женеве, там присутствовал сдержанный тон паломничества этого года в этот швейцарский город. Пока Sotheby’s и Christie’s рекламировали свои предложения прекрасных драгоценностей, что обычно повышает настроение на рынке, учитывая установленные ими рекорды, дилеры с некоторой тревогой приступали к торгам. Рынок крупных камней, отмечали они, видел лучшие времена.

Крупные аукционные дома устанавливают более низкие резервированные цены, чем раньше, в ответ на ослабление, объяснил Джонни Кнеллер (Johnny Kneller), главный исполнительный директор компании Safdico, производящей крупные камни.

Бриллиант прямоугольной огранки потенциально без изъянов, весом 12,50 карата, цвета D, чистоты VVS1, был продан на аукционе Christie’s «всего» по $68 000 за карат. Хотя у камня были не идеальные пропорции, цена отражала серьезный спад в секторе крупных камней, подчеркнул Томас Фэрбер (Thomas Faerber), ювелирный дилер и со-основатель торговой выставки GemGenève. Окончательная цена была на 27,5% ниже прейскуранта Rapaport Price List, согласно расчетам Фэрбера.

«За исключением 77-процентной глубины, это был прекрасный камень, и я ожидал бы, что он мог бы получить примерно цену прейскуранта на хорошем рынке», - добавил Фэрбер.

Эти торги не стали исключением. Цены на крупные камни стремительно падали в течение шести месяцев по мере того, как ряд проблем испортил настроение, при этом каждые торги со скидкой вызывали тревогу в торговле, еще больше подрывая уверенность. Индекс RapNet Diamond Index (RAPI™) для 3-каратных камней упал на 12% в первом полугодии 2019 года по сравнению со снижением на 3,1% для категории камней весом 1 карат.

«Это замкнутый круг», - сказал алмазный брокер на условиях анонимности. - Некоторые люди ожидают, что цены еще больше упадут, поэтому они откладывают свои покупки. Одно влечет за собой другое».

Дилеры выделили четыре основных фактора, способствующих движению по нисходящей спирали.

1. Ограниченная ликвидность

В последние шесть месяцев крупные индийские компании выбрасывали бриллианты весом свыше 3 каратов, чтобы получить капитал, заметил анонимный брокер. Это снизило настроение на рынке и создало ожидания того, что цены упадут еще больше. Ритейлеры не хотят делать покупки, когда они ожидают, что цены продолжат свое падение, заметил он.

«Им нужно получить денежные средства довольно быстро, и получение этих денежных средств в размерной категории поинтеров не имеет смысла, так как на это потребуется очень много времени, - объяснил брокер. - На рынке было совсем немного участников, предлагающих такие [крупные] товары с серьезными скидками, и поэтому люди утратили доверие к этому товару».

Несколько сделок по низкой цене могут иметь широкое отрицательное воздействие на торговлю, объяснил Кнеллер из Safdico, который тоже подтвердил объяснение алмазного брокера о спаде. Рынок крупных камней сравнительно небольшой, поэтому информация о новом ценовом ориентире распространяется быстро.

«Цены подтолкнули спекулянты за счет легких кредитов, а теперь они упали, по мере того как спекулянты столкнулись с проблемами ликвидности», - сказал Кнеллер.

2. Более жесткое соблюдение требований

Хотя повышение прозрачности помогает очистить торговлю, оно вызвало падение цен на дорогостоящие камни, признали дилеры. Частные лица, которые раньше хранили незаконно полученное богатство в бриллиантах, больше не могут делать это так легко, отметил директор антверпенской алмазной компании. Правительства принимают жесткие меры в отношении черного рынка, а банки запрашивают больше документации для подтверждения законного происхождения товаров и средств.

В частности, стало труднее торговать с Гонконгом, так как муниципалитет ужесточил свои требования по соблюдению правил в попытке повысить свою репутацию в мире, сообщили трейдеры. Компании с длительными банковскими отношениями увидели, что их кредиторы ставят под вопрос доход и запрашивают подтверждение трансакций.

«Строгое регулирование денежных средств не оказывает положительного влияния на [отрасль], - сказал Эфраим Сион (Ephraim Zion), основатель гонконгской ювелирной компании Dehres, занимающейся дорогостоящими товарами. – Это [проблема] во всем мире, но это больше заметно здесь в Гонконге». Существует прямая связь между проблемами, связанными с соблюдением требований, и ценой на крупные бриллианты, утверждал он.

Кроме того, санкции США против определенных лиц, которые раньше купили бриллианты, заставили нескольких важных клиентов покинуть рынок, сказал другой диамантер.

3. Уменьшение редкости

По иронии, одним из воздействий является успех алмазодобывающих компаний в извлечении алмазов. Усовершенствования технологии помогли производителям алмазов сохранять камни неразрушенными при их извлечении, что сказывается на редкости этих ценных алмазов, рассказали трейдеры агентству Rapaport News. Это касается как алмазов весовой категории свыше 10 каратов, так и исключительных камней весом свыше 100 каратов.

«Когда у вас есть десятки – и я имею ввиду десятки – алмазов, которые поступают с рудников прямо сейчас, … они больше не являются такими редкими, - сказал Алан Бронштейн (Alan Bronstein), владелец нью-йоркской Aurora Gems и президент Ассоциации природных цветных алмазов (Natural Color Diamond Association).

Gem Diamonds добыла 15 камней весом свыше 100 каратов на своем руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото в прошлом году, побив свой предыдущий рекорд в количестве 11 камней в 2015 году. Она также извлекла 137 алмазов весом от 20 до 30 каратов по сравнению с 113 камнями в 2017 году. Lucara Diamond Corp., еще один большой специалист по крупным камням, добыла 12 алмазов весом свыше 300 каратов со времени ввода в эксплуатацию новой технологии рентгено-абсорбционного метода обнаружения камней (XRT) на своем руднике Карове (Karowe) в Ботсване в 2015 году, сообщила она в апреле. Lucara продала в общей сложности 153 алмаза весом свыше 10,8 карата в 2018 году по сравнению со 115 камнями в предыдущем году.

«Мы слышали от компетентных людей, что на рынке больше крупных бриллиантов цвета D, чистоты «без изъяна», сказал Фэрбер, который отметил снижение объемов продаж у некоторых участников выставки GemGenève из-за этой ситуации. - Способ извлечения этих камней стал более продвинутым».

Один анонимный дилер сказал, что он лично знает о семи или восьми бриллиантах весом свыше 20 каратов, цвета D, чистоты «без изъяна». Раньше количество таких камней, имеющихся в наличии, было значительно меньше. Это заставило состоятельных людей воспринимать этот товар как менее эксклюзивный вариант, чем раньше.

«Цены на бриллианты падают настолько постоянно в последние несколько лет, что люди больше не рассматривают их как класс активов», - сказал он.

4. Экономическая неопределенность

Налоговый спор между Соединенными Штатами и Китаем усугубил падение в последние 6-12 месяцев, согласно мнению того же анонимного диамантера.

«Одной из основных причин [внезапного спада, связанного с крупными камнями] является то, что люди хотят сохранить свое богатство, - сказал он. - Торговые войны не помогают».

Потребительский спрос на дорогостоящие товары в Соединенных Штатах, на которые отчасти полагается рынок крупных камней, тоже был шатким. Люди в настоящее время более осведомлены о ценовых «пузырях» после того, что случилось во время финансового кризиса 2008 года, согласно мнению Элизабет Остин (Elisabeth Austin), основательницы Diamond Runway, которая помогает связать продавцов ювелирных изделий и драгоценных камней с коллекционерами. В то же время, состоятельные люди больше не чувствуют себя уверенно, когда носят сверхдорогие изделия, заметила она.

«Единственные люди в Соединенных Штатах, кто демонстрирует дорогостоящие вещи, похоже, это рэперы и участники ТВ реалити-шоу, которым состоятельные люди не хотят подражать, - сказала Остин. – Поэтому мы все-еще делаем все, чтобы успешно представить дорогостоящие вещи высокообеспеченным людям в Соединенных Штатах». Неопределенность заставила поставщиков бриллиантов иметь бόльшие складские запасы крупных камней, чем им обычно хотелось бы, добавила она.

Большие камни, небольшой оптимизм

Торговля может ожидать, что ключевые покупатели будут отсиживаться в настоящее время, так как они видят мало улучшений в краткосрочной перспективе. Например, консорциумы, которые раньше покупали сверхкрупные алмазы через соглашения о разделе прибыли, вероятно, ограничат свои расходы, прогнозировал Бронштейн из Aurora Gems.

«Синдикаты перегружены, потому что они сидят на редких драгоценных камнях стоимостью в сотни миллионов или в миллиарды долларов, которые некуда сбывать, - сказал он. – Они также собираются сохранять спокойствие, пока они не смогут заключить сделку».

Принимая во внимание то, что многое воздействует на рынок, многое должно измениться, если нужно вернуть доверие. Соглашение между США и Китаем, заключенное на прошлой неделе, по возобновлению торговых переговоров, может повысить общее настроение, но сохраняются другие факторы. И дилерам необходимо найти путь преодоления этих вызовов.

Одним из частичных решений может быть улучшение маркетинга, так как потребительский спрос в настоящее время нарушен из-за огромных количеств крупных алмазов, поступающих с рудников, утверждал Сион из Dehres.

«Пока есть дисбаланс между спросом и предложением, дела не улучшатся в значительной мере», - сказал он в заключение.