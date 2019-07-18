Алмазный бизнес начинает заниматься отслеживаемостью

18 июля 2019

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – Стало ясно: потребители хотят твердых гарантий того, что их бриллианты не связаны с плохими делами. Того же хотят правительства. А отрасль, вероятно, с запозданием прилагает дополнительные усилия, чтобы обеспечить это. Внезапно «появились» прозрачность и отслеживание.

Как обсуждалось на последнем подкасте JCK, количество семинаров на тему отслеживаемости и инициатив, предложенных на JCK Las Vegas в этом году, было по-настоящему впечатляющим, начиная с Tracr, предложенной De Beers, кончая новой программой по отслеживанию выращенных в лаборатории бриллиантов.

«Это область, к которой действительно растет интерес, - говорит Том Моузес (Tom Moses), исполнительный вице-президент Геммологического института Америки (GIA) и руководитель лабораторной службы. - Не только в нашей отрасли. Вы видите, что все бренды хотят знать, откуда поступает все кожа в их товарах. Это естественно, что люди хотят знать, откуда поступают их бриллианты».

В результате, GIA модернизировала свою программу «от рудника-до-рынка», которую в настоящее время он предлагает в виде сертификата о стране происхождения.

«Может быть, мы немного поторопились с этим, и, может быть, мы слишком усложнили это несколько лет назад, - говорит Моузес. – Но это придает новые силы. Мы все время получаем интерес к этому».

Одно особенно важное достижение произошло в российской алмазодобывающей компании АЛРОСА, которая на выставке объявила об инициативе отслеживаемости.

АЛРОСА находится в уникальном положении в этом отношении. У нее есть рудник. У нее есть гранильная фабрика. Ей не нужно проводить много работы по отслеживанию своей продукции. Не требуется блокчейна, научных формул или применения других видов изобретательности.

«Мы считаем, что способность отслеживать наши камни является конкурентным преимуществом, - говорит представитель Женя Козенко. - Мы считаем, что некоторые потребители хотят такого вида гарантии».

Бриллианты будут поступать с «цифровым паспортом», который включает информацию о бриллианте, например, откуда он поступил и его рудник происхождения.

Но будут ли бриллианты из России коммерчески привлекательными? Принимая во внимание всю дискуссию о вмешательстве России в выборы 2016 года, не считают ли некоторые это отрицательным качеством?

«Мы считаем, что алмазный рынок вне политики, - говорит Козенко. - Мы рассматриваем социальную ответственность, экологическую ответственность, рабочие условия своим преимуществом. Мы можем уверить людей, что их бриллианты являются природными и не связаны с конфликтами.

Хотя АЛРОСА предлагает эти бриллианты ювелирам, она также будет продавать их на своем новом сайте diamonds.alrosa.ru. На этом сайте она первоначально предлагает 2 000 камней.

Козенко допускает, что не все ювелиры, даже чувствительные к конфликту в канале, были рады услышать о продаже алмазодобывающей компанией широкой публике.

Но она говорит, что большинство бриллиантов будут продаваться B2B (бизнес-бизнесу), и что оптовые и розничные цены будут разными. Она сейчас запускает только платформу В2В и надеется, что ритейл-платформа будет готова в конце этого года.

Если соединить это с объявлением Tiffany об источнике поставок, сделанным в начале этого года, то появляется ясная картина. В течение многих лет отрасль упрекали, печатая заголовки с вопросами к потребителям: «Знаете ли вы, откуда ваш бриллиант»? В большинстве случаев они по-прежнему не знают. Но во все большем количестве случаев они будут теперь знать».