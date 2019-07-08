Информационный бюллетень Всемирного алмазного совета: реформа КП занимает центральное место на Межсессионном совещании в Мумбае

08 июля 2019

(The World Diamond Council) – Кимберлийский процесс (Kimberley Process, КР), включающий 82 страны, с 17 по 21 июня переместился в Мумбай для проведения первого из двух совещаний, которые проводятся в Индии в 2019 году. Расширился перечень вопросов для обсуждения, но преобладающими темами были обзор деятельности и реформа Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme, KPCS), а также, в частности, расширение ее задач.

У Кимберлийского процесса идут последние несколько месяцев процесса обзора и реформ, который должен завершиться на пленарном заседании КП в 2019 году, которое состоится в столице Индии Нью-Дели с 11 по 15 ноября. Поскольку решения в КП еще только предстоит принять при полном согласии всех членов правительств, важное значение имеют обсуждения, которые проходили во время Межсессионного совещания и те, что состоятся в оставшиеся четыре с половиной месяца.

В выступлении президента WDC Стефана Фишлера (Stephane Fischler) на открытии Межсессионного совещания, он провел различие между концепциями обзора и реформы. Обзор, сказал он, требует усовершенствования разных инструментов, разработанных КП, чтобы ССКП стала более эффективной и результативной. Предложения по повестке включают упрощенный и более последовательный базовый документ, более прочный механизм экспертной оценки, создание Постоянного секретариата КП для замены механизма административной поддержки, который существует в настоящее время, и создание Мультидонорского фонда (Multi-Donor Fund), который будет помогать странам, испытывающим финансовые трудности, в полной мере участвовать в КП, а также поддерживать гражданское общество в выполнении своих обязательств.

Г-н Фишлер отметил, что реформа является в большей мере преобразующим процессом. Алмазная отрасль, сказал он, считает, что она должна включать расширение области распространения определения «конфликтных алмазов» не только на товары, которые финансируют вооруженные повстанческие движения. «Мы твердо уверены, что, помогая искоренить торговлю алмазами, напрямую связанными со случаями систематического насилия, мы можем сделать алмазодобывающий сектор более ответственным и этическим, тем самым способствуя более справедливому распределению выгоды для миллионов людей», - заявил он.

Хотя статус WDC как наблюдателя в КП не дает ему привилегий в голосовании, которое имеют исключительно члены правительств наряду с официальным наблюдателем – Коалицией гражданского общества (Civil Society Coalition), - он сформулировал предложение по расширению определения «конфликтных алмазов», которое было официально вынесено на обсуждение правительством Канады на пленарном заседании КП в 2018 году в Брюсселе в ноябре прошлого года. Расширенное определение теперь будет включать камни, «полученные при систематическом и широко распространенном применении насилия, использовании принудительного труда, наихудших форм детского труда или при нарушении международных правовых норм гуманности».

Отдельное предложение ожидается сейчас от Африканской ассоциации производителей алмазов (ADPA), которая тоже является наблюдателем КП, и оно должно быть вынесено на обсуждение после встречи африканских министров, запланированной на середину июля.

Процесс обзора и реформы управляется Специальным комитетом по обзору и реформе (AHCRR), созданным на пленарном заседании КП в Брисбене, Австралия, в 2017 году. Его возглавляет Ангола, а Канада является вице-председателем. Он включает ряд подкомитетов, каждый из которых занимается отдельной частью процесса, среди которых находятся изменения базового документа ССКП, механизм экспертной оценки, Мультидонорский фонд и создание Постоянного секретариата КП.

Председателем подкомитета по Постоянному секретариату КП является Петр Каракчиев, член правления WDC из АЛРОСА, российской алмазодобывающей компании. Механизм административной поддержки, который будет заменен этим будущим органом, финансировался и управлялся членами WDC от имени КП со времени своего создания в 2013 году.

Члены группы WDC на Межсессионном совещании в 2019 году были тесно вовлечены в работу всех совещаний AHCRR, а также ее подкомитетов. Предметы обзора и реформы также всесторонне обсуждались во время ряда двусторонних встреч, проводимых WDC, с делегациями от алмазодобывающих стран, стран-переработчиков, стран-потребителей и официальных наблюдателей КП.

В своем выступлении на закрытии Межсессионного совещания 21 июня президент WDC выразил уверенность в том, что члены КП сумеют найти точки соприкосновения и понимание по процессу реформ. «Это означает, что всем нам нужно cменить перспективу, обеспечить, чтобы КП продолжал оказывать положительное воздействие на основной принцип, а также укрепить репутацию бриллиантов у потребителей», - сказал он.

«Уважаемые участники КП, по мере нашей подготовки к пяти заключительным месяцам этого периода реформы и обзора, давайте вместе пообещаем, что в Дели в ноябре мы объединимся и укрепим собственный потенциал, - заявил г-н Фишлер. - Давайте вместе обеспечим, чтобы алмаз продолжал удерживать свое положение как самого популярного драгоценного камня в мире, уникально используемого как символ любви и преданности, и он остается источником надежды и обещания лучшего будущего для людей всех стран, где он добывается, - не забывая ни о ком».