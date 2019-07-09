Гонконгская июньская ярмарка показывает картину осторожной алмазной торговли

09 июля 2019

(The Diamond Loupe) – Гонконгская ярмарка ювелирных изделий и драгоценных камней (Hong Kong Jewellery & Gem Fair), состоявшаяся на прошлой неделе (20-23 июня), дает картину осторожной алмазной торговли в самый разгар периода слабых ожиданий и еще большего ослабления спроса, согласно мнению нескольких трейдеров, с которыми мы разговаривали на этой неделе. И они не видят какого-то быстрого решения проблем на горизонте. Хотя Гонконгская июньская ярмарка, может быть, не самая крупная выставка года, она является самым важным событием в плане источников поставок ювелирных изделий в середине года в Азии, и как таковая она предоставляет нам возможность определить пульс торговли бриллиантами. Каково общее мнение? Настроение неважное.

«Подождать и посмотреть»

Активность на ярмарке, происходящей на фоне шумихи из-за продолжающегося торгового спора между Китаем и США, а также из-за того, что два крупных индийских производителя бриллиантов, как говорят, идут к банкротству, и из-за дальнейшего ужесточения банковского кредитования для участников торговли, была невысокой, и покупатели придерживались подхода «подождать и посмотреть», как подчеркнули двое из трейдеров, у которых мы брали интервью. «Атмосфера не была хорошей, - сказал один трейдер, - не из-за самой ярмарки, а из-за многих проблем, достигших критической точки в 2019 году». Все люди, с которыми мы разговаривали, отметили сочетание факторов, замедляющих рынок, – прежде всего давление на цены в сторону снижения и связанное с этим отсутствие прибыли, что «заставляло всех быть осторожными».

Давление на цены обусловлено несколькими факторами, начиная с перенасыщения рынка. Рынок уже имеет несоразмерное количество складских запасов относительно спроса, что не только заставляет фирмы сократить предложение бриллиантов, но также означает, что производители бриллиантов не настроены покупать алмазы, так как от этого нет прибыли. И тем не менее, нам сказали, что объем производства алмазов по-прежнему растет быстрее спроса на бриллианты, усугубляя проблему.

Во-вторых, слухи о том, что производители бриллиантов сталкиваются с крупными финансовыми проблемами, вызывает переполох в торговле. «Индийские банки требуют свои деньги [выданные в виде займов], поэтому компании будут продавать все, что могут легко сбыть. Они не могут легко продать недвижимость, поэтому они будут распродавать свои складские запасы … дешево. Если действительно крупной компании необходима ликвидация, при этом может быть выброшено значительное количество товара на рынок, и цены упадут еще больше. Поэтому покупатели ждут или покупают меньше». Но это не заставляет трейдеров снижать цены, чтобы удовлетворить желание охотников за низкими ценами. «Я не знаю никого, для кого выставка была хорошей, но никто не снижал цены, - сказал еще один трейдер из небольшой фирмы. - В этом отношении она была вялой, но стабильной. Поставщики не паникуют и не продают по дешёвке. Просто нет большого спроса».

В-третьих, как отметил еще один трейдер, существует возможность еще большего избытка предложения из-за закрытия китайских ритейлеров. «Китайские ритейлеры продают, но они продают меньше, - сказали нам. – Их показатели снижаются, и прекратилось быстрое расширение розничных магазинов, а около 10% собираются закрываться». В Китае это огромное количество, и их бриллианты будут перераспределены через существующие магазины. Принимая во внимание то, что эти товары вернутся в магазины, людям нужно покупать меньше». Все это указывает на то, что ювелиры могут удовлетворить свои потребности, не запасая дополнительные бриллианты.

Виновата торговая война? Синтетика?

«Гонконгская июньская ярмарка – небольшая, но обычно хорошая, - сказал один представитель компании сайтхолдера. – Было меньше участников выставки, чем обычно, и были пустые павильоны. Она была вялой. Было также намного меньше посетителей, в ювелирном разделе тоже. Просто скажем, не было «ажиотажа». Причиной тому является общая экономическая ситуация в мире, и в частности торговая война». По меньшей мере один трейдер не согласился, сказав, что торговая война – это не проблема, но трудно представить, что она не вносит свой вклад в ощущение неопределенности и не затрудняет покупателям перевод денег из страны. «Всеми крупными покупателями в последние годы были китайцы, через Гонконг, Сингапур. Но если они не могут переправить деньги из страны, они не покупают».

Вообще, сонная атмосфера на выставке, похоже, дошла до крупных покупателей, у которых не было настроения покупать. «Они просто занимали выжидательную позицию, смотрели, опустятся ли цены и правы ли они. Как раз сегодня утром Rapaport сообщила об очередном снижении цен». Еще один трейдер подтвердил это настроение, сказав: «В торговле настроение негативное, и покупатели не покупают». Когда мы спрашивали, людей, с которыми разговаривали, понижает ли ажиотаж вокруг синтетических бриллиантов дополнительно цены и настроение, они все как один сказали «нет». Хотя они не отрицают, что рынок одежды будет огромный для синтетических камней, они также заявили, что это не сказывается на их объемах продаж, особенно камней крупных размеров.

Но вопрос заключается в том, происходит ли общее улучшение на рынке? Согласно мнению трейдеров, с которыми мы разговаривали, на этом фронте мало оптимизма. Большинство предположили, что недостаточный спрос – особенно в Китае – продлится по меньшей мере до китайского Нового года, а по крайней мере еще один трейдер смотрит на ситуацию еще более пессимистично. «Это продлится долгое время. Это не корректировка рынка, - сказал он, предсказывая даже «огромную катастрофу» в краткосрочной перспективе. - Но в долгосрочной перспективе этот процесс оздоровит отрасль. Грядет большая чистка. Реорганизация. Является ли компания крупной или небольшой – это не вопрос. Те, у кого есть план, останутся, и под «планом» я понимаю не слишком много посредников, имеющих стратегические партнерства с ювелирами, а маркетинговый план и т. д. Они выживут, а другие нет». Мы просто должны подождать и посмотреть.