Почему Sotheby’s согласился, чтобы его купил глава телекоммуникационной компании за $3,7 млрд

05 июля 2019

Авторы: Скотт Рейбёрн (Scott Reyburn), Майкл Дж. де ла Мерсед (Michael J. de la Merced) и Робин Погребин (Robin Pogrebin)

(New York Times) – В последние годы конкуренция между двумя крупнейшими аукционными домами, Sotheby’s и Christie’s, иногда выглядела как несколько нечестная борьба.

Sotheby’s, акции которого котируются на рынке, уступал своему основному частному сопернику в нескольких партиях товаров, что широко освещалось в печати. В прошлом году Christie’s продал коллекцию Пегги (Peggy) и Дэвида (David) Рокфеллеров (Rockefeller) за $835 млн, это самый высокий валовой доход из когда-либо проданных на аукционе частных коллекций. В 2017 году Christie’s продал картину «Спаситель Мира» (Salvator Mundi) Леонардо да Винчи за $450,3 млн, это самая высокая цена на аукционе за когда-либо проданное произведение искусства.

Оба аукциона имели поддержку в виде финансовых гарантий, предоставленных Christie’s, который с 1988 года принадлежит холдинговой компании французского миллиардера Франсуа-Генри Пино (François-Henri Pinault).

Уенди Голдсмит (Wendy Goldsmith), консультант по искусству из Лондона и бывший руководитель отдела по европейскому искусству 19-го века в Christie’s, отметила преимущество, полученное аукционным домом, принадлежащим состоятельному частному лицу. «Если вы хотите, чтобы что-то было сделано, - сказала она, - вы идете к человеку с большими карманами».

17 июня Sotheby’s решил уравнять правила игры, согласившись на покупку его самостоятельно миллиардером, Патриком Драхи (Patrick Drahi), французско-израильским предпринимателем из области телекоммуникации, в ходе сделки стоимостью $3,7 млрд. Эта покупка компанией BidFair USA, принадлежащей г-ну Драхи, возвращает единственный крупный аукционный дом, акции которого котируются на бирже, в частную собственность после 31 года пребывания на Нью-йоркской фондовой бирже.

Примерно в $2,66 млрд от цены покупки будут выплачены денежными средствами, и акционеры Sotheby’s получат по $57 за одну свою обыкновенную акцию. Это составляет 61 процент премии на цену акций при закрытии биржи в пятницу. Акции Sotheby’s подскочили на 58 процентов на торгах в понедельник после объявления о сделке.

«Это приобретение даст возможность Sotheby’s ускорить успешную программу по инициативам роста за последние несколько лет в более гибкой частной обстановке, - сказал в своем заявлении Тэд Смит (Tad Smith), исполнительный директор Sotheby’s.

Гибкость – как раз то, чего так не хватало Sotheby’s. Будучи компанией, акции которой котируются на бирже, она вынуждена была давать акционерам обоснование каждого бизнес-решения и ежеквартально объяснять колебания рынка. Это проблема для бизнеса, который основан на сезонных поступлениях и сильно зависит от качества партий на любых определенных торгах.

Гай Дженнингс (Guy Jennings), бывший заместитель председателя Sotheby’s Europe, сейчас работающий управляющим директором Fine Art Group, лондонской консультационной компании, сказал, что необходимость отвечать на вопросы акционеров постоянно вызывала отставание Sotheby’s от Christie’s.

«Они не вернули утраченное положение», - сказал он.

В прошлом году общий объем продаж Sotheby’s составил $6,4 млрд, подпитываемый отчасти 37-процентным ростом частных сделок. Чистая прибыль составила $108,6 млн, это меньше $118,8, полученной годом ранее. В 2018 году общий объем продаж Christie’s составил $7 млрд. Будучи частной компанией, он не сообщает о прибылях и убытках.

Sotheby’s, возможно, постоянно отставал от Christie’s в последние годы, но у него были свои «звездные моменты». В 2017 году он достиг аукционного рекорда - $110,5 млн за картину Жан-Мишеля Баския (Jean-Michel Basquiat), и установил рекорд для торгового зала в размере $110,7 млн в прошлом месяце за произведение Клода Моне (Claude Monet). В прошлом году, на проводимом им в Париже аукционе коллекции Пьера Берже (Pierre Bergé), бывшего партнера Ив Сен Лорана (Yves Saint Laurent), было получено $32,4 млн, в четыре с лишним раза больше самых высоких предпродажных цен.

Г-н Драхи, основавший телекоммуникационную компанию Altice в Копенгагене в 2001 году, сказал в своем заявлении, что он остается на «100 процентов приверженным» телекоммуникационной и медийной отраслям и что ему оказана честь тем, что правление Sotheby’s приняло его предложение.

«Будучи давним клиентом и всю жизнь восхищаясь компанией, я вместе со своей семьей приобретаю Sotheby’s», - сказал г-н Драхи, известный как коллекционер произведений искусства в стиле модерн и работ импрессионистов.

Г-н Драхи добавил, что он делает инвестиции с «очень долгосрочной перспективой» и что он не предполагает вносить какие-то изменения в стратегию компании.

Эта сделка заключается примерно через шесть лет после того, как Дэниел Лёб (Daniel Loeb), хеджевый фонд которого, Third Point, имеет долю в Sotheby’s, потребовал отставки Билла Рупрехта (Bill Ruprecht), работавшего в то время исполнительным директором аукционного дома.

«Мы слышали много извинений – но не достаточных оснований, - объясняющих причину ухудшения конкурентного положения Sotheby’s, например: «Christie’s покупает рыночную долю и проводит экономически невыгодные сделки ради газетных заголовков» или «Christie’s является частной компанией и не должна раскрывать свои гарантии», - написал г-н Лёб, член правления Sotheby’s, в письме, настаивая на увольнении г-на Рупрехта и сетуя на цену акций, которая тогда зависла на уровне около $51.

Г-н Смит, бывший главный исполнительный директор компании Madison Square Garden, в 2015 году сменил г-на Рупрехта в должности главного исполнительного директора, но проблема прибыльности по-прежнему сохраняется для Sotheby’s. В 2016 году компания попыталась укрепить свои акции в верхней части рынка, выплатив до $85 млн для приобретения Art Agency, Partners, специализированной консультационной фирмы, занимающейся произведениями искусства. Но при цене на уровне $35,38 на момент закрытия биржи в пятницу, акции компании упали намного ниже ее уровня 2013 года.

«Она созрела, чтобы ее забрали», - сказала Голдсмит.

Г-н Лёб сказал в своем заявлении, что он был «рад увидеть, что Sotheby’s переходит в такие умелые руки».



