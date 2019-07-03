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Цены на золото достигли самого высокого уровня за 5 лет

03 июля 2019
Экспертиза

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – Находимся ли мы на пороге золотой лихорадки – очередной?

20 июня спотовая цена на золото выросла почти до $1 400 за унцию, это самый высокий уровень, которого достиг желтый металл более чем за 5 лет, подпитываемый опасениями инвесторов по поводу экономики и сохраняющейся неустойчивости в мире.

На время опубликования этой статьи, спотовая цена на металл составляла $1 390 за унцию. Цена на него выросла на 5,71% за последние 30 дней, а также на 6,41% за последние шесть месяцев, согласно goldprice.org.

В последний раз цены на золото были близки к $1 400 в марте 2014 года, когда металл понижался в цене с рекордного уровня $1 895 за унцию, достигнутого в 2011 году.

Аналитики обычно объясняют внезапный скачок цен на желтый металл рядом факторов, включая слабый доллар США, а также снижение доходности трехмесячных казначейских облигаций, подпитываемых недавними заявлениями о том, что Федеральный резерв отмечает, что подъем экономической активности США замедляется и открывает дорогу для возможного снижения процентных ставок в этом году.

«Наши умы действительно занимают развитие торговли и опасения по поводу глобального роста, - сказал Джером Пауэлл (Jerome Powell), председатель Федерального резерва.

Некоторые аналитики также указывали на возобновление нестабильности в мире, включая торговую войну США с Китаем, возможность войны с Ираном, а также сохраняющиеся проблемы с Северной Кореей.

«Мы считаем, что недавний рост цен на золото стал результатом сочетания двух вопросов, торговых проблем и снижения ставок центрального банка», - сказал CNBC Сьюки Купер (Suki Cooper), аналитик по драгоценным металлам из Standard Chartered Bank.

На время опубликования спотовая цена на платину составляла $809 за унцию, это существенное, если не самое необычное за все времена, снижение по сравнению с ценой на золото. Платина также торговалась со скидкой к палладию, своему традиционному младшему брату. На время опубликования палладий торговался по цене $1 357 за унцию – близко к цене на золото.

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