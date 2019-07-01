Напряжение между Масиси и De Beers усиливается до нового высокого уровня

01 июля 2019

(Sunday Standard) - Напряжение между Мокгветси Масиси (Mokgweetsi Masisi) и группой De Beers достигло почти точки кипения из-за недавнего увольнения государственного оценщика алмазов.

Государственный оценщик алмазов Ботсваны, который был британцем по национальности и считался троянским конем компании De Beers, появился на работе в Diamond Trading Company Botswana (DTCB) две недели назад только для того, чтобы узнать, что его карта доступа была деактивирована.

Резкое увольнение государственного оценщика ознаменовало собой наивысшую точку, которую достигло напряжение между акционерами, которое нарастало между правительством Ботсваны и De Beers после обнаружения в конце 2018 года сверхисключительного голубого алмаза весом 41 карат на алмазном руднике Орапа (Orapa) компании Debswana.

Холодная война развернулась за кулисами, поскольку президент Мокгветси Масиси положил конец ухищрениям государственного оценщика алмазов Ботсваны, направленным на продажу драгоценного камня через De Beers.

Меры, принятые Масиси по предотвращению того, чтобы сверхисключительный драгоценный камень ушел в компанию De Beers, были первыми в истории партнерства и ознаменовали перемены, направленные на закрытие мошеннической лазейки, позволявшей алмазодобывающему гиганту обворовывать Ботсвану на миллиарды пул ежегодно.

Голубой алмаз ориентировочной стоимостью US $200 миллионов (около P2 млрд), является первым в своем роде, обнаруженным в Ботсване со времени получения независимости в 1966 году.

За несколько лет такие камни принесли от $70 млн до $200 млн в мире, они имеют более высокую цену, чем сильно разрекламированный Lesedi La Rona (Наш Свет), проданный за $53 млн лондонскому ювелиру.

Государственный оценщик британской национальности лоббировал продажу этого драгоценного камня через De Beers.

Но попытка продать голубой алмаз через De Beers была пресечена президентом Масиси, который во время своего визита в Алмазный парк в прошлом году указал, что он хочет, чтобы камень был продан через государственную компанию Okavango Diamond Company (ODC). Кампания, развернутая государственным оценщиком в пользу продажи голубого алмаза через De Beers, подогревала домыслы о том, что государственный алмазный страж делал компании De Beers предложение о покупке.

Задача государственного оценщика алмазов заключается в подтверждении того, что партии отсортированы правильно с точки зрения прейскуранта, чтобы успокоить правительство Ботсваны в том, что продукция рудника оценивается точно, что произведенный объем в каратах экспортируется по стоимости, указанной в Прейскуранте».

Опасения о том, что оценщик алмазов был человеком De Beers, не были сняты в ходе расследования, которое показало, что он не защищал Ботсвану от утраты миллиардов пул из-за заниженной оценки специальных камней, а также от потерь на налогах и из-за выведения прибыли из-под налогообложения компанией De Beers.

Документы, переданные Sunday Standard, показывают, что Ботсвана могла быть ограблена на миллиарды пул в 2018 финансовом году, когда оценка ее «специальных камней», «исключительных камней» и «очень исключительных камней» была занижена при экспорте лишь для того, чтобы получить высокую оценку за границей.

Деньги, полученные от корректировки экспортной цены алмазов Debswana, были полностью направлены на повышение общего итога De Beers.

Это много миллиардов пул, перекачанных из казны Ботсваны путем уменьшения налоговой базы и выведения прибыли компаний De Beers из-под налогообложения.

При расследованиях, проведенных Sunday Standard, в соглашениях о продаже между De Beers и Ботсваной была обнаружена лазейка для увода поступлений, которая позволяла De Beers делать миллиарды пул за счет заниженной оценки «специальных камней», «исключительных камней» и «очень исключительных камней» компании Debswana при экспорте и за счет корректировки их стоимости, как только они покидали Ботсвану.

А алмазный оценщик Ботсваны был ключевым игроком в обеспечении того, чтобы или De Beers безнаказанно проводила эту схему, или защищались интересы правительства Ботсваны. Но под его надзором De Beers безнаказанно совершала ограбление.

Анализ конфиденциальной информации о необработанных драгоценных камнях Ботсваны показывает среднее увеличение стоимости камней на 77,6 процента после того, как они покидали Ботсвану и прибывали в зарубежную страну – еще до проведения какой-либо огранки и полировки.

Для решения вопроса об этой огромной разнице в цене, Соглашение о продаже, заключенное между Ботсваной и De Beers 16 сентября 2011 года, имеет статью, которая называется «Корректировка в течение 40 дней», согласно которой компания De Beers в течение 40 дней выплачивает компании Diamond Trading Company Botswana (DTCB) 95% разницы между заниженной ценой и ценой реализации за пределами страны.

С другой стороны, DTCB платит компании Debswana 90% от скорректированной цены. Но эта статья исключает крупные камни, классифицированные по соглашению как «специальные камни», «исключительные камни» и «очень исключительные камни», а включает только мелкие камни, относящиеся к «серийным алмазам» (Serie diamonds).

Источник из отрасли сказал Sunday Standard, что «специальные камни», «исключительные камни» и «очень исключительные камни» являются заветной мечтой алмазодобывающей отрасли, и прибыли от одного часто достаточно для того, чтобы изменить состояние рудника, сделав его из убыточного прибыльным.

Например, голубой алмаз, обнаруженный недавно компанией Debswana, имел ориентировочную стоимость US $200 млн (около P2 млрд), что составило бы свыше 15% поступлений Debswana за 2018 год, равных US$ 1,25 млрд.

Источники из алмазной отрасли рассказали, что Debswana обнаруживает «специальные камни», «исключительные камни» и «очень исключительные камни» почти каждую неделю, но в отличие от большинства алмазодобытчиков никогда не сообщает о счастливых находках.

Эта утечка средств из-за заниженной оценки специальных камней превышает миллиарды пул, уплывающих из казны Ботсваны за счет уменьшения налоговой базы и выведения прибыли из-под налогообложения компанией De Beers.

В ходе расследования Sunday Standard была вскрыта задокументированная информация, показывающая, что стоимость алмазов компании Debswana волшебным образом увеличивается, когда они торгуются между разными странами после того, как пересекли национальную границу Ботсваны – и изменился класс налогообложения. Эти данные, похоже, указывают на использование старого трюка, известного как выведение прибыли из-под налогообложения, когда товар получает заниженную оценку для снижения суммы налога, подлежащей уплате. Но когда алмазы прибывают в безналоговую юрисдикцию, например, «вольные порты» Швейцарии, их стоимость увеличивается процентов на 200. (Вольный порт, франко-порт – это зона свободной беспошлинной торговли, где товары могут храниться беспошлинно в ожидании реэкспорта).

Хотя De Beers через статью о корректировке в течение 40 дней возмещает правительству деньги, которые оно потеряло в результате заниженной оценки серийных алмазов, это не распространяется на налог на дополнительную сумму, потому что она получена за пределами налогового режима Ботсваны.

Это говорит о том, что правительство Ботсваны теряет значительные налоговые поступления, когда оценка алмазов занижается при экспорте лишь для того, чтобы получить высокую оценку за границей.



