Эксклюзивно: банки сталкиваются с новыми проблемами в итальянском алмазном скандале

04 июля 2019

Авторы: Эмилио Пароди (Emilio Parodi) и Мария Пиа Куалья (Maria Pia Quaglia)

(One America News Network / Reuters) – Затянувшееся уголовное расследование продажи бриллиантов итальянскими банками вскрыло, как говорят работники прокуратуры, новые доказательства коррупции, совершаемой официальными лицами из UniCredit, самого крупного кредитного банка Италии, и менее крупного конкурента - Banco BPM.

Обвинения, о некоторых из которых ранее не сообщалось, изложены в документах, используемых прокуратурой, когда она обратилась за ордером магистрата для ареста активов у двух банков и двух алмазных брокеров. Агентство Reuters ознакомилось с документами, которые также включали выдержки материалов прослушивания телефонных переговоров и показаний свидетелей.

Обвинения связаны с преступлениями, в которых подозревают, и не обязательно означают, что прокуратура будет выносить обвинение против компаний и их работников, когда завершится их расследование, которое ведется с 2016 года.

Но увеличивается число банковских работников, находящихся под подозрением, и обвинений, которые могут быть им выдвинуты в случае возложения на них ответственности.

При новых обстоятельствах, официальные лица из UniCredit и Banco BPM тоже подозреваются в коррупции, потому что брокерская фирма Intermarket Diamond Business (IDB) инвестировала некоторую часть своих прибылей от продажи бриллиантов в акции банка, согласно показаниям, собранным работниками прокуратуры.

Вдобавок к UniCredit и Banco BPM, расследование ведется против Intesa Sanpaolo и Banca Monte dei Paschi di Siena.

В феврале магистрат, курирующий расследование, дал ордер на арест активов на сумму свыше 700 млн евро у этих двух брокеров и пяти банков.

UniCredit сообщил в заявлении изданию Reuters, что он тесно сотрудничает с властями, а его политика не предусматривает комментарии по проводимому расследованию. Он «продолжит предлагать соответствующие услуги по обслуживанию своим потерпевшим клиентам».

Юристы Banco BPM, Banca Aletti, Intesa Sanpaolo и IDB отказались ответить на запросы дать комментарии. Юристы Monte dei Paschi отказались дать комментарии.

В затянувшемся скандале в секторе, уже запятнанном конфликтами, крупнейшие банки Италии подозреваются в сговоре с алмазными брокерами с целью обмана своих собственных покупателей, предположительно продавая им бриллианты по сильно завышенным ценам, рекламируя их как надежные финансовые инвестиции.

Все из банков, наряду с Banca Aletti, дочерней компанией Banco BPM, подозреваются в мошенничестве и отмывании денег за использование средств для повышения прибыли, согласно обвинениям, изложенным в документах, использованных для получения ордера на арест.

Прокуроры также выносят обвинение в том, что UniCredit и Banco BPM разработали сделку с IDB, по которой в ответ на продажу банками бриллиантов IDB, брокер должен переводить деньги на их счет, увеличивая их долю в капитале в то время, когда он испытывал трудности из-за растущего наплыва безнадежных долгов.

По итальянскому закону считается коррупцией, если одна сторона неправомерно использует свое коммерческое положение для принуждения противоположной стороны предоставлять ей благоприятствование – в данном случае, вменяемую в вину покупку акций. Причастные к этому официальные лица IDB тоже находятся под следствием.

По мнению юриста по уголовным делам, ответившего на вопрос Reuters, по итальянским законам, если банкам выносится обвинение и приговор, их могут оштрафовать на миллионы евро, они рискуют лишиться в общей сложности 161 млн евро, арестованных у них в феврале, и по решению суда им могут даже временно запретить проведение операций.

Им также могут предписать выплату компенсации пострадавшим, а суммы будут определены гражданским судом.

По оценкам, за последние 20 лет свыше 100 000 человек купили бриллианты в итальянских банках, говорят источники из юридических кругов.

пистолет, приставленный к голове

Банки продавали бриллианты от имени брокеров в Италии с 1980-х годов, но они нарастили бизнес после глобального финансового кризиса, согласно заявлению стороны обвинения, когда из-за глубокой рецессии они остались отягощенными недействующими кредитами и искали альтернативные источники поступлений.

Banco BPM, третий во величине банк Италии, был известен как Banco Popolare в 2016 году, когда он искал возможности получить капитал для финансирования своего слияния с Banca Popolare di Milano.

В телефонном разговоре в начале июня 2016 года, распечатку которого показали в Reuters, бывший главный исполнительный директор IDB жаловался, что Banco Popolare настаивал на том, чтобы он инвестировал в акции банка.

«Принимая во внимание то, что мы приняли решение более или менее добровольно подписаться довольно существенно на повышение капитала Banco Popolare, они пришли ко мне с 9-мм пистолетом, направили его мне в лоб и сказали «подпиши здесь», - сказал Клаудио Джакобацци в телефонном разговоре со своим финансовым советником в 2016 году.

Джакобацци умер в прошлом году. IDB обанкротился в январе и находится в стадии ликвидации.

IDB инвестировал свыше 7 млн евро в акции и опционы на акции в UniCredit в 2012 году, и в общей сложности свыше 950 000 евро в акции Banco Popolare в 2014 и 2016 годах, согласно февральскому ордеру, санкционирующему арест активов банков. Reuters ознакомилось с копией ордера.

Banco BPM получил больше всего прибылей от продажи алмазов, чистый доход составил 85 млн евро, включая бизнес Banca Aletti, в период с 2012 года по 2016 год, это больше, чем весь доход, полученный тремя другими банками вместе взятыми, согласно ордеру. Они сообщают, что Banco BPM также взимал самые высокие комиссионные, до 24,5%.

Прокуратура Милана считает, что банки действовали совместно с брокерами по продаже камней в блистерных упаковках банковским покупателям, часто по цене, в два раза превышающей их рыночную стоимость, сделав десятки миллионов евро каждый на комиссиях. Их партнеры, IDB и еще один брокер - Diamond Private Investment (DPI), сделали сотни миллионов каждый.

Юрист DPI отказался дать комментарии о том, что он назвал проводимым предварительным расследованием.

Прокуроры считают, что персонал из UniCredit, Banco BPM и Monte dei Paschi принимали подарки, включая пребывание в отелях и антиквариат от брокеров, для стимулирования продаж.

Итальянский государственный телеканал Rai3 первым сообщил о предполагаемой неправильной продаже в конце 2016 года.

В настоящее время 68 банков и официальных работников брокерских фирм находятся под следствием, а также сами банки, но ожидается, что еще больше людей попадут под следствие до завершения расследования через несколько месяцев, сказали два источника, знакомых с делом.

Сторона обвинения получила иски от более чем 450 предполагаемых пострадавших, сказал один из источников.

Антимонопольное управление Италии оштрафовало банки и брокеров на общую сумму 15 млн евро в 2017 году за продажу камней по завышенным ценам.

С тех пор банки начали выдавать компенсацию покупателям. Все, кроме Banco BPM, предложили выкупить бриллианты обратно по цене покупки. Banco BPM сообщил в прошлом месяце, что он компенсирует клиентам их убытки, но оставит им камни. В апреле он заявил, что он получил 18 400 заявлений на компенсацию.

СумаСшедшая чепуха

Следователи ставят в вину, что банки и алмазные брокеры создавали вид, что бриллианты являются надежной инвестицией.

Покупателей, которые опротестовали цену, которую они платили, отсылали к завышенным ценам на бриллианты, приведенным в Il Sole 24 Ore, основном финансовом ежедневном издании Италии. Котировки, которые клиенты считали официальными рыночными расценками, на самом деле были рекламами, размещенными брокерами, сообщают работники прокуратуры.

Представитель газеты отказалась дать комментарии.

В одной брошюре Banca Aletti, распространяемой ее клиентам, описываются бриллианты как «хорошее убежище» в среднесрочной и долгосрочной перспективе с прогнозируемым возвратом на капитал в размере 50-80 процентов выше инфляции.

В одном прослушанном телефонном разговоре в мае 2017 года Пьетро Гаспардо (Pietro Gaspardo), директор по планированию и маркетингу материнской компании Banco BPM, обсуждает брошюру с Маурицио Фарони (Maurizio Faroni), генеральным директором ВРМ.

«Вещи, написанные в ней, поразительные. Поразительные! Поразительные! – говорит Гаспардо Фарони. – Ожидаемая доходность … сумасшедшая. То, что там написано, на самом деле сумасшествие».

«Я сейчас думаю не о себе, а о банке. То, что там написано, полностью нас развалит. Делать инвестиции, а не продавать это как драгоценность, с прогнозируемой доходностью – чепуха»!

Маурицио Микулан (Maurizio Miculan), юрист Гаспардо, сказал, что комментарии его клиента показывают его невиновность, потому что он был явно удивлен тем, что обнаружил в брошюре.

Юрист Фарони отказался дать комментарии.

Когда покупатели захотели бы получить выгоду от бриллиантов, они продали бы камни назад через банки брокерам. Кредиторы получали комиссию 12%-14,5% за продажу бриллиантов, а брокеры получали комиссию 7%-16% за обратный их выкуп, согласно судебному решению, которое санкционировало арест активов в феврале.

Одним из таких клиентов был Габриэль Могги (Gabriele Moggi), который потратил около 33 000 евро – бόльшую часть выплат за досрочный выход на пенсию из итальянских ВВС – на бриллианты в 2016 году по совету своего банка, подразделения Banco Popolare. Через шесть месяцев независимая сторона оценила их ему на 8 000 евро.

Могги сказал Reuters, что в январе этого года он на самом деле урегулировал вопрос с банком по компенсации в 15 000 евро, и он остался с камнями и чистым убытком в 10 000 евро.

«Я запрашивал 20 000, - сказал Могги, который был сыт по горло и хотел все закончить. – В конечном счете, я согласился на 15 000 евро, потому что не было другого способа покончить с этим».

Представитель Banco BPM сказала, что банк не комментирует отдельные случаи.



