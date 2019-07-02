Отчеты о хвостохранилищах – всего лишь верхушка айсберга, так как проводится дальнейшее тщательное изучение последствий горной добычи

02 июля 2019

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) – Горнодобывающие компании по всему миру опубликовали 7 июня подробную информацию о своих отвалах хвостохранилищ в соответствии с требованиями, предъявленными Советом Англиканской церкви по пенсиям (Church of England Pensions Board) и Шведским советом по этике (Swedish Council on Ethics).

Осведомленность о воздействии горной добычи на современное общество растет. Отчеты о хвостохранилищах выпущены после катастрофы в Фундао (Fundao), произошедшей в 2015 году, в которой погибли 19 человек после возгорания дамбы хвостохранилища. На операторов - Vale и BHP Billiton через совместное предприятие Samarco – поданы коллективные иски от 30 000 участников, включая 300 учреждений.

Прорыв дамбы хвостохранилища в Брумадинью, принадлежащего Vale, спустя примерно три года - в конце января 2019 года, в результате которого подтверждена гибель 186 человек и 122 числятся пропавшими, еще больше всколыхнул массовое сознание и так, что горная добыча не будет вестись по-прежнему. Бразильское управление по окружающей среде (Brazilian Environmental Agency) заявило, что грязевой поток разрушил 270 гектаров почвы, из которых более половины были покрыты местной растительностью или охраняемым лесом, что равно площади 300 футбольных полей.

После аварий на дамбах хвостохранилищ инвесторы из 96 инвестиционных групп, контролирующие активы по всему миру на сумму свыше $10 триллионов, потребовали от ведущих горнодобывающих компаний раскрыть информацию о том, как они управляют своими хвостохранилищами.

«Я считаю, что Брумадинью станет ключевым моментом для сектора, - сказал Адам Мэттьюз (Adam Matthews), директор по этике и взаимодействию с Советом Англиканской церкви по пенсиям в интервью изданию Financial Times. – У нас просто не должно быть таких аварий», - сказал он газете в начале этого года.

Осведомленность о последствиях горной добычи, конечно, не ограничивается хвостохранилищами. «В последние пять лет отмечался рост числа происшествий на рудниках, связанных с воздействием на окружающую среду или с социальным воздействием», - сказал Роджер Диксон (Roger Dixon), корпоративный консультант из SRK Consulting. – Сюда входят происшествия, начиная от катастрофических прорывов дамб хвостохранилищ и кончая жесткими протестами общества, – в некоторых случаях приводя даже к закрытию проектов или отказу от них. Финансовые потери идут рука об руку со значительным репутационным ущербом», - сказал он.

Растущая индексация повышает финансовый риск из-за неспособности управлять рудниками. Не имеет значения, насколько прибыльной может быть горнодобывающая компания, независимо от того, насколько регулярно она достигает какой-либо плановый показатель своего объема выпуска или себестоимости, она не привлечет фонды, которые опасаются риска провала в вопросах окружающей среды, социальных вопросах и внутрикорпоративных отношениях.

Пока отрасль не является победителем. Консультационная фирма PwC заявила в своем Обзоре горной промышленности (Mine Survey) 2019 года, опубликованном в июне, что у инвесторов отмечается тенденция игнорировать улучшение финансовых показателей работы 40 ведущих в мире горнодобывающих компаний, включая рекордные выплаты по дивидендам, составившие $43 млрд. Почему? Согласно мнению PwC, рынок инвестиций просто не купился на «Брендовую горную добычу» (Brand Mining).

«Для восстановления доверия к «брендовой горной добыче» ведущим горнодобывающим компаниям необходимо доказать, что они идут нога в ногу с изменениями. Для отрасли это означает изменение ее репутации как отрасли, «превращающей грязь» в выдающихся создателей как экономического, так и социального капитала», - заявило PwC.



