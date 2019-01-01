Передовая технология помогает извлекать огромные алмазы

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Автор: Тим Робертсон (Tim Robertson)

(quarrymagazine.com) – Один из самых крупных алмазов в документированной истории этих камней был недавно добыт на руднике в Ботсване благодаря применению сортировочного устройства на основе инновационной сенсорной технологии.

Неразрушенный алмаз весом 1 758 каратов или 352 грамма был обнаружен на руднике Карове (Karowe) с помощью рентгено-абсорбционного метода обнаружения камней TOMRA XRT, принятой на вооружение компанией Lucara Diamond Corp.

Со времени введения технологии TOMRA XRT в качестве основного средства обнаружения алмазов на руднике в 2015 году Lucara добыла два алмаза весом свыше 1 000 каратов.

На сегодняшний день с помощью технологии сепарации TOMRA были обнаружены четыре из десяти крупнейших алмазов в мире.

«Так как это самый крупный алмаз из когда-либо добытых с помощью механического процесса, он укрепляет непревзойденное значение рентгено-абсорбционного метода XRT (X-Ray Transmission) для компаний, занимающихся кимберлитами, и для алмазодобывающих компаний», - сказал Джеффри Мэддерсон (Geoffrey Madderson), руководитель алмазного подразделения TOMRA Sorting Mining.

«Инновационная стратегия Lucara в сочетании с сенсорной технологией мирового класса, предлагаемой TOMRA, еще раз продемонстрировала огромный успех», - добавил он.

Многоканальная лазерная сортировочная установка TOMRA дает возможность оператору определять и применять большее число критериев для сортировки, что позволяет отделять камни с гораздо большей точностью.

Технология лазерной идентификации состоит из многоканальной сканирующей системы с изображением высокого разрешения и более высокой избирательностью в плане цвета и текстуры. Одновременно определяется много характеристик материала, таких как яркость, цвет, размер, форма и текстура поверхности.

Переработка кварца

Что касается кварца, то эффект рассеяния множества лазеров можно использовать для отделения породы, содержащей кварц, от ее идентично окрашенных соседних пород.

Чистая или не содержащая загрязнений кварцевая порода теперь регистрируется как светящийся кристалл, а аналогично выглядящий кусок кварцита, песчаника или других пород совсем не дают видимого рассеяния, а просто остаются темными.

Обычные подходы включали использование сортировочных устройств на основе цвета. Но при сортировке, основанной только на цвете, может отбраковываться порода, которая, хотя может быть и окрашена окислами железа на поверхности, все же содержит допустимо низкий процент железа.

Отбраковка таких материалов, окрашенных окислами железа, может привести к значительной потере выхода материала, тем самым вызывая необходимость добычи дополнительного материала для поддержания уровней объема производства. Кроме того, по мере добычи материала из карьера, может оказаться все труднее достигать приемлемых характеристик продукции, так как будут встречаться участки месторождения более низкого качества.

«Новое лазерное сортировочное устройство TOMRA открывает неизведанные возможности на рынке и предлагает нашим клиентам инновационное и экономически выгодное решение, которое повышает срок жизни их месторождений», - сказал Инес Хартвиг (Ines Hartwig), управляющий по продукции компании TOMRA Sorting Mining.

«Анализируя результаты тестов и практических испытаний на нескольких установках, мы продемонстрировали, что можем достичь более высоких объемов производства, более высокого качества и можем надежнее сортировать кварцевый материал с помощью лазерной сортировки, чем с помощью других сенсорных технологий», - отметил он.

«Но другие сегменты тоже могут получить выгоду от этой технологии - может рассматриваться любая область применения, в которой кристаллическая структура помогает отделять ценный материал от пустой породы», - сказал Хартвиг.



