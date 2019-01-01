Новые правила импорта алмазов вызывают панику у трейдеров

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(indiatimes.com) – Алмазная торговля находится в панике после директивы мумбайской таможни, излагающей новые правила импорта алмазного сырья, по которым требуется подробная информация о происхождении, размере, форме, типе, цвете и чистоте драгоценных камней, поступающих из-за границы.

Страх заключается в том, что даже за небольшое несоответствие правилам товар арестуют и подвергнут огромному штрафу, что может отрицательно сказаться на производственной деятельности в Сурате, ограночном центре страны.

Таможенная инспекция Мумбая также потребовала от отрасли предоставлять подробную информацию об алмазах, декларируемых для экспорта, с целью определения их стоимости. Она заявляет, что «также обязанностью экспортера/импортера является указание такой подробной информации в декларациях по приходу/отгрузочных декларациях, поданных для таможенного оформления таких товаров».

В пояснительной записке таможенный департамент привел недавние случаи, когда возникали подозрения в недостоверности деклараций о стоимости как импортируемых, так и экспортируемых алмазов. Департамент сообщает, что обозначение алмазов, указанное в документах, поданных для таможенного оформления, часто неполное. В большинстве случаев они просто обозначаются как алмазы, без других уточняющих подробностей.

Но отрасль придерживается другого мнения. «Не существует регуляторного стандарта или отраслевого стандарта по единообразному и унифицированному обозначению подробной информации, которая нужна таможне», - сказал Сабьясачи Рай (Sabyasachi Ray), исполнительный директор Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC). «Теперь, если таможня найдет какое-то несоответствие, товар будет арестован. Власти могут наложить огромные штрафы, и возникнет большая задержка таможенного оформления товара», - сказал Рай изданию ET.

Это также может отрицательно сказаться на производственной деятельности в Сурате и привести к потере рабочих мест, сказал он.

«В последние шесть месяцев почти каждые 15 дней издавались новые уведомления, приводились доводы, касающиеся технических оснований, и отрасль столкнулась с многочисленными случаями преследования. Мы опасаемся, что торговля может переместиться в другие страны, например, Китай, если это продолжится», - заявил Рай.

Индия импортировала 165 018 000 алмазов на $15,72 млрд в финансовом году, который только что закончился. Объем импорта алмазов упал на 17 процентов в стоимостном выражении, что говорит о снижении спроса на бриллианты из-за наложения интегрированного налога на товары и услуги. Согласно данным отраслевого органа GJEPC, в 2019 финансовом году объем экспорта бриллиантов составил $23,82 млрд.

Руководители отрасли утверждают, что экспортеры просто не располагают подробной информацией, которую требует таможня, поскольку алмазы являются несортированными полезными ископаемыми природного происхождения, которые характеризуется естественными, геологическими отклонениями и отсутствием однородности.

Способ формирования цен на алмазы сильно различается даже среди членов алмазной отрасли, говорят они.

Например, на аукционе по продаже какой-либо партии алмазов цены, предлагаемые экспертами из той же алмазной отрасли, будут различаться на 30-40 процентов, добавили они.



