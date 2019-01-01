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Растет затоваривание алмазами, объем продаж Anglo American просел на 25 процентов

Сегодня
Экспертиза

Автор: Томас Бишовель (Thomas Biesheuvel)

(deccanchronicle.com) – Объем продаж алмазов компанией De Beers резко уменьшился с 2017 года во время последнего предложения компании, что подчеркивает снижение во всей отрасли в мире.

Объем продажи алмазов подразделением Anglo American Plc упал на 25 процентов по сравнению с годом назад, до $415 млн, и на 29 процентов по сравнению с объемом предложения в прошлом месяце. Часто это время года более спокойное, потому что отрасль уже пополнила запасы после основного праздничного сезона, но общий объем продажи в 2019 года на сегодня все еще слабее, чем в предыдущие годы.

Алмазодобывающие компании по всему миру испытывают трудности, особенно те, кто производит более дешевые и мелкие драгоценные камни, объем предложения которых очень высокий. В декабре некоторые из покупателей Rio Tinto Group отказались покупать недорогие камни, а De Beers была вынуждена снизить цены к концу прошлого года и пойти на уступки покупателям.

Все же De Beers до сих пор удерживала цены сравнительно устойчивыми в этом году. Это привело к тому, что покупатели отказывались брать все камни полностью, о покупке которых они ранее договорились, поскольку они с трудом делают прибыль при нынешних ценах. По ним также ударило недостаточное финансирование и застой в конечном спросе, а также более слабая рупия сделала драгоценные камни более дорогими для индийских производителей бриллиантов, которые проводят огранку и полировку около 90 процентов камней в мире.  

«На четвертом цикле продаж отмечалось снижение объема продажи алмазов на фоне неопределенности макроэкономики и из-за вступления в более слабый период для отрасли, что носит сезонный характер, когда индийские фабрики временно закрываются на традиционные праздники», - сказал Брюс Кливер (Bruce Cleaver), главный исполнительный директор De Beers.

De Beers продает драгоценные камни на 10 циклах продаж в год в Ботсване для того, чтобы выбрать группу покупателей. Ожидается, что покупатели определят количество и вид алмазов, которые им нужны, а потом произведут покупку по цене, установленной компанией De Beers.

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