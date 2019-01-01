AGD Diamonds: инновационные технологии извлечения крупных алмазов

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В конце мая AGD Diamonds проведёт аукцион по продаже алмазов специальных размеров + 10,8 карат на электронной торговой площадке своей бельгийской трейдинговой «дочки» Grib Diamonds в Антверпене. Особенностью майского аукциона станут пилотные продажи крупных бесцветных алмазов лучшего качества (высокой сохранности, без технологических повреждений (трещин и сколов) при процессинге), добытых на трубке им. В. Гриба с использованием новых технологий извлечения кристаллов. Одним из предлагаемых к продаже алмазов особо крупных размеров является камень весом в 66,95 карат.







Кристалл 66, 95 карат





Оператор разработки месторождения алмазов имени В. Гриба в северо-западной части Европейской России AGD Diamonds с конца 2018 года применяет новые технологии обогащения кимберлитов с использованием технологии XRT-сепарации (изготовитель оборудования TOMRA Sorting Solutions). Данный способ извлечения алмазов признан в AGD Diamonds успешным и экономически эффективным. Использование современной технологии, которая на алмазодобывающих предприятиях России применяется впервые, позволило AGD Diamonds в 2018-2019 годах добыть более 25 кристаллов алмазов ювелирного, технического и околотехнического качества, размером от 40 до 500 карат, включая очень крупные ювелирные камни весом более 100 карат, лучших характеристик по цвету и качеству.





Кристалл 222,09 карат





Используя технологию XRT, AGD Diamonds добыло в мае 2019 два крупных ювелирных кристалла превосходного качества размером 222,06 карат и 127,34 карат.





Кристалл 127,34 карат



Программа внедрения технологий сохранности крупных алмазов будет совершенствоваться. Обогатительная фабрика на месторождении в перспективе будет работать по новой усовершенствованной схеме. После доработки в 2019 году технологической схемы обогащения и запуска специальных «интеллектуальных» валковых дробилок производства «ThyssenKrupp» на переделе тяжелосредной сепарации, AGD Diamonds изменит настройки обогатительного оборудования и схемы подготовки концентратов, что позволит с 2020 года извлекать алмазы весом до 500 карат ювелирного качества, включая крупные фантазийные камни аквамаринового и желтого цветов.



Применяемые передовые инженерно-технические решения - работа XRT-сепаратора в комплексе с безвзрывным способом отбойки руды методом послойного кругового фрезерования, правильная подготовка шихты (компонентный состав и размер куска) при подаче на обогатительную фабрику, позволит в итоге достичь малой повреждаемости камней весом более 50 карат.



Подобная технология позволяет перерабатывать на фабрике (без потерь готовой продукции, включая мелкие классы сырья) большой объем рыхлых беднотоварных руд кратерной части месторождения, извлеченных способом простой экскавации без разрушения кристаллов. Особенность руд кратера - при небольшом содержании попадаются крупные ювелирные бесцветные алмазы высокого качества. Вовлечение в обогащение туффитовых руд, с использованием XRT-технологий и щадящей дезинтеграции кимберлитов, позволит AGD Diamonds увеличить выход крупноразмерных цветных камней.



Стратегия компании AGD Diamonds предусматривает концентрацию на существенном увеличении добычи крупных и особо крупных кристаллов. По мере роста синтетических алмазов на потребительском рынке, компания прогнозирует снижение стоимости в мелкоразмерном сегменте при росте цен на уникальный продукт – крупные природные алмазы. В этой связи инвестиционная программа AGD Diamonds направлена на минимизацию разрушения кристаллов в процессе их добычи и обогащения за счёт внедрения самых передовых технологий извлечения алмазов.



Владимир Малахов, Rough&Polished



