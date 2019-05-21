АЛРОСА в поисках доказательств воровства 10 млн долларов на шахте Катока

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(thediamondloupe.com) - Российская алмазодобывающая компания АЛРОСА считает, что бывшее и нынешнее руководство ангольского алмазного рудника Catoca, в котором АЛРОСА владеет 41% акций, несет ответственность за тайный увод почти 10 млн долларов США, и в связи с этим обратится в американский суд с просьбой обнаружить и получить доказательства. По сообщению издания Africa Mining Intelligence, российская фирма обратилась к судье Нью-Йоркского суда магистрата Полу Гардифу (Paul Gardephe) в надежде получить доступ к документам, которые доказали бы, что Catoca перевела миллионы долларов в подставные компании, разбросанные по всему миру - от Гонконга до Багамских островов, Кипра, Великобритании и США.

АЛРОСА утверждает, что со счетов Catoca было похищено в общей сложности 9,8 млн долларов США в то время, когда гражданин России Сергей Амелин был генеральным директором компании; он был заменен в августе прошлого года. АЛРОСА считает, что деньги были переведены в банки в Нью-Йорке для оплаты оборудования и услуг от компаний, которые либо не предлагали такие услуги, либо не вели никакой коммерческой деятельности. Горнодобывающая компания запрашивает у шестнадцати финансовых учреждений данные о всех электронных переводах и транзакциях на суммы более 10 000 долларов США, которые имели место в период с февраля 2015 года по декабрь 2018 года. Если эти доказательства появятся, АЛРОСА планирует принять меры против Амелина и, возможно, других бывших или нынешних руководителей Catoca в Анголе или Великобритании.

АЛРОСА провела собственное расследование, прежде чем инициировать этот шаг в суде Нью-Йорка. По сообщениям, ее расследование выявило восемь компаний, которые получали платежи в размере от 113 000 до 5 млн долларов США от Catoca, имевшей дело с посредником, взимавшим с Catoca завышенную цену за товары и услуги, выполнявшимися другими. АЛРОСА привлекла адвоката и бывшего сенатора Пенсильвании Брюса Маркса, эксперта по судебным делам, связанным с бывшим Советским Союзом и Западом, чтобы представить свой запрос в суд.

Catoca - одна из крупнейших в мире алмазных шахт, добывшая более 7 млн каратов алмазов в 2018 году. АЛРОСА и ангольская государственная фирма Endiama (также владеющая 41% акций Catoca) недавно создали наблюдательный совет для контроля и утверждения контрактов, заключенных Catoca, а также для утверждения исполнительных директоров шахты и ее финансовых операций.



