Новости

GSI провела курс Diamond Essentials для ритейлера Fred Meyer Jewelers

Международный геммологический научный центр, являющийся одной из крупнейших геммологических организаций, организовал курс Diamond Essentials («Бриллиантовые первоосновы») для ритейлера Fred Meyer Jewelers, подразделения компании Kroger Co.

Сегодня

AWDC празднует 100-летие бриллиантовой огранки Толковского

Антверпенский всемирный алмазный центр организует 27 мая празднование по случаю 100-летия бриллиантовой огранки Толковского.

Вчера

Ученые создали новую платформу, чтобы убедить потребителей покупать больше бриллиантов

Ученые из Octonus и cutwise.com представили платформу Cutwise - инструмент для эффективной визуализации бриллиантов, который был создан для содействия росту повторных продаж камней, сообщает IDEX Online.

Вчера

Frederick Goldman запускает новый завод по производству выращенных в лаборатории камней

Компания Frederick Goldman, Inc. объявила об открытии Jewelry Solutions Group, а также нового предприятия по производству ювелирных изделий с выращенными в лаборатории бриллиантами.

Вчера

Результаты неоднозначного тендера по оценке алмазов в Намибии будут оспорены - СМИ

Контракт на сумму 300 млн намибийских долларов ($21 миллион) для оценки алмазов Namdeb в течение следующих пяти лет, который Намибия присудила компании Gem Diamonds Namibia, будет оспорен фирмами, проигравшими тендер.

Вчера

АЛРОСА в поисках доказательств воровства 10 млн долларов на шахте Катока

Сегодня
Экспертиза

(thediamondloupe.com) - Российская алмазодобывающая компания АЛРОСА считает, что бывшее и нынешнее руководство ангольского алмазного рудника Catoca, в котором АЛРОСА владеет 41% акций, несет ответственность за тайный увод почти 10 млн долларов США, и в связи с этим обратится в американский суд с просьбой обнаружить и получить доказательства. По сообщению издания Africa Mining Intelligence, российская фирма обратилась к судье Нью-Йоркского суда магистрата Полу Гардифу (Paul Gardephe) в надежде получить доступ к документам, которые доказали бы, что Catoca перевела миллионы долларов в подставные компании, разбросанные по всему миру - от Гонконга до Багамских островов, Кипра, Великобритании и США.

АЛРОСА утверждает, что со счетов Catoca было похищено в общей сложности 9,8 млн долларов США в то время, когда гражданин России Сергей Амелин был генеральным директором компании; он был заменен в августе прошлого года. АЛРОСА считает, что деньги были переведены в банки в Нью-Йорке для оплаты оборудования и услуг от компаний, которые либо не предлагали такие услуги, либо не вели никакой коммерческой деятельности. Горнодобывающая компания запрашивает у шестнадцати финансовых учреждений данные о всех электронных переводах и транзакциях на суммы более 10 000 долларов США, которые имели место в период с февраля 2015 года по декабрь 2018 года. Если эти доказательства появятся, АЛРОСА планирует принять меры против Амелина и, возможно, других бывших или нынешних руководителей Catoca в Анголе или Великобритании.

АЛРОСА провела собственное расследование, прежде чем инициировать этот шаг в суде Нью-Йорка. По сообщениям, ее расследование выявило восемь компаний, которые получали платежи в размере от 113 000 до 5 млн долларов США от Catoca, имевшей дело с посредником, взимавшим с Catoca завышенную цену за товары и услуги, выполнявшимися другими. АЛРОСА привлекла адвоката и бывшего сенатора Пенсильвании Брюса Маркса, эксперта по судебным делам, связанным с бывшим Советским Союзом и Западом, чтобы представить свой запрос в суд.

Catoca - одна из крупнейших в мире алмазных шахт, добывшая более 7 млн каратов алмазов в 2018 году. АЛРОСА и ангольская государственная фирма Endiama (также владеющая 41% акций Catoca) недавно создали наблюдательный совет для контроля и утверждения контрактов, заключенных Catoca, а также для утверждения исполнительных директоров шахты и ее финансовых операций.

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished