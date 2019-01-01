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Продажи Richemont за год выросли на 27% благодаря высоким показателям ювелирных домов

Компания Richemont опубликовала свой годовой отчет за 2019 финансовый год; продажи за год увеличились на 27% по фактическому и постоянному обменному курсу, с 11 013 млн евро до 13 989 млн евро.

Вчера

Я хочу, чтобы жители Ботсваны получали выгоду от алмазной промышленности - президент Ботсваны

Президент Ботсваны Мокветси Масиси заявил, что хочет, чтобы жители Ботсваны получали выгоду от алмазов, добытых в стране, сообщают местные средства массовой информации.

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Конференция в честь 300-летия горного и промышленного надзора

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Вчера

Lucapa получила $ 3,5 млн от второго тендера алмазов, добытых на Мотаэ

Lucapa Diamond получила $3,5 млн от второго алмазного тендера этого года, на котором компания реализовала 7 008 каратов алмазов, добытых на недавно запущенном производстве на руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото.

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Экспорт бриллиантов из Индии сократился на 17,64%; импорт алмазов в апреле снизился на 4,81% 

В апреле 2019 года экспорт бриллиантов из Индии сократился на 17,64% в годовом исчислении, согласно предварительным данным, опубликованным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий.

Вчера

Ювелирные изделия, вероятно, испытают удар пошлинами в торговой войне Трампа

Сегодня
Экспертиза

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – Хотя в прошлом на ювелирные изделия, за небольшими исключениями, не вводились пошлины в быстро нарастающей торговой войне президента Трампа с Китаем, это может измениться.

Сейчас похоже, что торговый конфликт, вероятно, приведет к 25-процентному повышению пошлин на широкий ассортимент импорта китайских ювелирных изделий, начиная от жемчуга до драгоценных камней.

9 мая торговый представитель США привел список китайских товаров на $300 млрд, включающий 4 000 категорий, на которые скоро будут введены 25-процентные пошлины. Среди них числятся природный жемчуг; культивированный жемчуг; бриллианты, драгоценные камни, включая рубины, сапфиры и изумруд; серебряные ювелирные изделия; золотые ожерелья; синтетические драгоценные камни и другие.

Даже если ювелирные изделия не вошли именно в этот список, это, вероятно, их не обойдет. Вчера Трамп объявил, что он повысит пошлины на остальные импортируемые китайские товары, включая все оставшиеся потребительские товары.

Согласно данным Бюро переписи США (U.S. Census Bureau), в 2018 году из Китая импортировано в Соединенные Штаты ювелирных изделий на $2,09 млрд, алмазов ювелирного качества на $233 млн и драгоценных камней на $1,01 млрд. В общей сложности, в прошлом году Соединенные Штаты импортировали ювелирных изделий на $13,8 млрд, алмазов ювелирного качества на $23,9 млрд и драгоценных камней на $3,8 млрд.

В качестве ответных мер Китай ввел пошлины на импортные товары из США. Согласно данным Ассоциации Северной Америки по драгоценным металлам (Precious Metals Association of North America), объем импорта американских драгоценных металлов в Китай в прошлом году достиг $1,7 млрд.

Национальная федерация ритейлеров (National Retail Federation) заявила, что, хотя она поддерживает усилия по созданию равных условий между Соединенными Штатами и Китаем, она считает, что в полномасштабной торговой войне «проиграют обе стороны».

Согласно Retail Dive, аналитики из USB Group предупредили, что введение пошлин вызовет «закрытие множества магазинов», это приведет к тому, что до 12 000 ритейлеров закроют двери своих магазинов.  

Как долго все это продлится? «Когда наступит подходящий момент, мы заключим сделку с Китаем, - написал сегодня Трамп в Твиттере. – Все это произойдет, и гораздо быстрее, чем люди думают».

Раньше он писал в Твиттере, что «торговые войны – хорошее дело, и их легко выигрывать»!

Работник администрации старшего звена в разговоре с Axios не был столь оптимистичен.

«Разногласия между этими двумя сторонами настолько глубокие, что, исходя из его оценки ситуации, он не думает, что борьба разрешится до конца года», - сообщается в публикации.

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