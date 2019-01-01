С 5-й Средиземноморской конференции по геммологии и ювелирным изделиям: как часто вы можете продать еще один бриллиант одному и тому же покупателю?

GSI провела курс Diamond Essentials для ритейлера Fred Meyer Jewelers Международный геммологический научный центр, являющийся одной из крупнейших геммологических организаций, организовал курс Diamond Essentials («Бриллиантовые первоосновы») для ритейлера Fred Meyer Jewelers, подразделения компании Kroger Co.

AWDC празднует 100-летие бриллиантовой огранки Толковского Антверпенский всемирный алмазный центр организует 27 мая празднование по случаю 100-летия бриллиантовой огранки Толковского.



Ученые создали новую платформу, чтобы убедить потребителей покупать больше бриллиантов Ученые из Octonus и cutwise.com представили платформу Cutwise - инструмент для эффективной визуализации бриллиантов, который был создан для содействия росту повторных продаж камней, сообщает IDEX Online.



Frederick Goldman запускает новый завод по производству выращенных в лаборатории камней Компания Frederick Goldman, Inc. объявила об открытии Jewelry Solutions Group, а также нового предприятия по производству ювелирных изделий с выращенными в лаборатории бриллиантами.

