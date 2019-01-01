Новости
GSI провела курс Diamond Essentials для ритейлера Fred Meyer Jewelers
Международный геммологический научный центр, являющийся одной из крупнейших геммологических организаций, организовал курс Diamond Essentials («Бриллиантовые первоосновы») для ритейлера Fred Meyer Jewelers, подразделения компании Kroger Co.
Сегодня
AWDC празднует 100-летие бриллиантовой огранки Толковского
Антверпенский всемирный алмазный центр организует 27 мая празднование по случаю 100-летия бриллиантовой огранки Толковского.
Вчера
Ученые создали новую платформу, чтобы убедить потребителей покупать больше бриллиантов
Ученые из Octonus и cutwise.com представили платформу Cutwise - инструмент для эффективной визуализации бриллиантов, который был создан для содействия росту повторных продаж камней, сообщает IDEX Online.
Вчера
Frederick Goldman запускает новый завод по производству выращенных в лаборатории камней
Компания Frederick Goldman, Inc. объявила об открытии Jewelry Solutions Group, а также нового предприятия по производству ювелирных изделий с выращенными в лаборатории бриллиантами.
Вчера
Результаты неоднозначного тендера по оценке алмазов в Намибии будут оспорены - СМИ
Контракт на сумму 300 млн намибийских долларов ($21 миллион) для оценки алмазов Namdeb в течение следующих пяти лет, который Намибия присудила компании Gem Diamonds Namibia, будет оспорен фирмами, проигравшими тендер.
Вчера
С 5-й Средиземноморской конференции по геммологии и ювелирным изделиям: как часто вы можете продать еще один бриллиант одному и тому же покупателю?
(idexonline.com) – Роман Серов из Octonus (Финляндия, Россия), ведущий разработчик в области алмазной технологии, и д-р Ольга Охрименко из Cutwise.com, выступили с докладом «Впечатление от бриллиантов – ключ к устойчивой конкурентоспособности» (Diamond Impression - The Key to Sustainable Competitiveness).
Доктор Охрименко начала с нескольких прямых вопросов, касающихся вызовов, с которыми сталкиваются ритейлеры, пытаясь продать бриллианты потребителям, и, что не менее важно, о том, как формировать постоянных покупателей и продавать им бриллианты снова и снова.
Это нелегко, сказала она. В конце концов, «как часто вы сможете продать покупателю один и тот же товар? И почему покупатели должны захотеть покупать бриллианты, если они настолько запутались в определении бриллианта», - спросила она.
Она показала переписку, состоявшуюся у потребителя на pricescope.com, веб-сайте для потребителей по бриллиантам. Женщина хотела купить камень весом в три карата, но не понимала, почему дюжина камней с одинаковыми показателями «4С» (вес, цвет, чистота и огранка) могут иметь столь разную цену? Почему разница в цене доходила до 50 процентов? Очевидно, что она никогда не ожидала бы такой ситуации при покупке нового автомобиля BMW или Jaguar?
Говоря о формировании повторных продаж, она использовала следующую аналогию: «Стали бы вы убеждать туриста взойти на Эверест в второй раз? Вероятно, нет! Это впечатление было неповторимым! Но как насчет того, чтобы убеждать этого туриста взойти на другие пики и получить другие необыкновенные впечатления»?
Затем д-р Охрименко представила Hi-Vi – «эффективный способ визуализации бриллиантов онлайн». С помощью системы, созданной Octonus, ритейлеры могут виртуально показать, где можно искать бриллианты с самыми лучшими оптическими показателями. Эта система помогает найти и показать самые впечатляющие бриллианты «с превосходными потребительскими характеристиками, например, сверкание, игра, таблица цветов, симметрия, распределение и т. д. Они гораздо лучше, чем другие, имеющие такую же форму, размер и цвет павильона».
Более подробную информацию можно получить на cutwise.com.