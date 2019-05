Геммологическая лаборатория, которая отказывается сертифицировать синтетические бриллианты

Сегодня

Автор: Мари Шаброль (Marie Chabrol)

(diamonds.net) - Французская геммологическая лаборатория является в своем роде старейшей в мире. Основанная в 1929 году, она возникла после того, как появление культивированного жемчуга на рынке побудило свыше 300 жемчужных дилеров из 9-го парижского административного подразделения департамента призвать к дифференциации их от природного жемчуга. Французское правительство управляло лабораторией с 1936 года по 2010 год, когда оно продало ее Французскому ювелирному союзу (French Union of Jewellery, UFBJOP), в настоящее время являющемуся ее мажоритарным акционером. Орельян Делюнэ является ее директором с июля 2018 года.

Какова специализация вашей лаборатории?

Сила LFG заключается в том, что она многопрофильная. Наша специализация заключается в нашей особой связи с Нантским университетом, известным во всем мире своим исследовательским подразделением по геммологии и минералогии. Профессор Эммануэль Фрич (Emmanuel Fritsch) является также нашим приглашенным научным консультантом, с которым мы проводим научные проекты, в частности по бриллиантам.

Мы также являемся единственной лабораторией, отказывающейся сертифицировать синтетические бриллианты. Мы предлагаем наши услуги совершенно разным клиентам, от ключевых компаний на Вандомской площади до аукционных домов и музеев. Мы особенно годимся тем, что смогли предупредить об обнаружении и присутствии коричневых синтетических бриллиантов, полученных методом химического осаждения в паровой фазе (CVD). Мы также опубликовали много статей с Эммануэлем Фричем по бриллиантам-хамелеонам. Совсем недавно мы обнаружили зонированный природный бриллиант типа IIa/IaB. Мы сотрудничаем с журналом Gems & Gemology [Геммологического института Америки (GIA)], с Journal of Gemmology [Геммологической ассоциации Британии (The Gemmological Association of Britain)] и французским Journal of Gemmology.

Почему ваша лаборатория решила не заниматься сертификацией синтетических бриллиантов?

Это совместное решение специалистов и UFBJOP не проводить сертификацию синтетических бриллиантов, в отличие от других международных лабораторий. Эти камни не должны проходить оценку по той же самой шкале, что и природные камни, потому что они являются имитацией бриллиантов и должны такими и оставаться.

Это решение единодушное среди специалистов, за исключением тех, кто хочет продвигать этот [выращенный в лаборатории] материал. Но следует помнить, что увеличение синтетических бриллиантов на рынке понизит их цену. Кроме того, природные бриллианты всегда будут востребованы благодаря именно тому, что они являются редким и драгоценным природным ресурсом. Вопрос сертификации синтетических камней соответствует логическому взгляду на вещи: если они сертифицируются, это должно быть сделано также и для других синтетических камней. Кроме того, отказ от сертификации этих камней помогает дифференцировать и отделять их.

Что вы предпринимаете в связи с увеличением нераскрытых выращенных в лаборатории бриллиантов на рынке?

Мы регулярно анализируем синтетические бриллианты, но мы не можем сказать, что их доля выросла в нашем объеме анализа. Мы провели много анализов в период между 2012 и 2013 годами, но с ростом осведомленности алмазной отрасли и развитием аналитических средств, ситуация стабилизировалась. Улучшение источников поставки наших покупателей определенно внесло вклад в это снижение. Кроме того, у нас могло быть 0% синтетических бриллиантов в партии, или до 20%, когда [партия] была из неправильного источника. Но наше среднегодовое значение составляет менее 1% синтетических бриллиантов в партиях камней категории «меле». Тем не менее, можно сказать, что проблемы все-таки приходят из Индии, где, как широко известно, встречаются синтетические бриллианты в партиях.

В каких областях, на ваш взгляд, отрасли необходима дальнейшая подготовка?

Присутствие синтетических бриллиантов на рынке является большой проблемой. Но необходимо провести большую работу по терминологии [при описании] драгоценных камней, а также по раскрытию разных видов обработки. Во Франции нам повезло, что есть закон №2002-65, который проясняет вещи. Но так не везде.

Каковы основные вызовы, стоящие перед алмазной отраслью?

Для нас происхождение драгоценных камней остается большим вопросом для наших покупателей. Но среди вызовов, стоящих перед отраслью, есть нерегистрируемые виды обработки, например, низкотемпературный нагрев, облучение турмалина и нагрев аквамаринов или цитринов.

Наши покупатели хотят полной прозрачности. Лаборатории будут иметь все более важное значение в этом процессе. Они должны быть способны анализировать очень мелкие драгоценные камни, неоправленные или вставленные в ювелирные изделия, но также и все другие материалы, которые им представлены.



Каковы ваши планы на 2019 год?

Сегодня мы надеемся, что будем лучше известны отдельным людям, которые хотят получать ясную информацию о своих драгоценных камнях. И мы также хотим выйти на международный уровень. Мы будем участвовать в выставке GemGenève [в мае], где мы предложим проведение анализа на месте.

Мы также увеличим число наших конференций до четырех в год и будем приглашать таких иностранных выступающих, как [лектор, редактор и основатель португальской Gemas Academy] Руи Галопим де Карвалью (Rui Galopim de Carvalho) или Элоиз Гаиллу (Eloise Gaillou) [куратор Минералогического музея Парижа].