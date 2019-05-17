Бриллианты: лучшие друзья девушек, но…

17 мая 2019

Автор: Рик Де Клерк (Ryk De Klerk)

(The Business Report) – Алмаз является самым твердым камнем, и он может резать и царапать практически все. Кампания под слоганом «Бриллиант - это навсегда» (A diamond is forever) была одной из самых успешных в истории. Но является ли бриллиант устойчивым с финансовой точки зрения?

В отличие от того, что вы можете думать, золото в вашем обручальном кольце может оказаться более ценным, потому что оно, вероятно, со временем повысится в цене, а бриллиант, вероятно, разочарует, если смотреть с точки зрения доллара США.

На самом деле, я считаю, что индекс цен на бриллианты в настоящее время находится почти на том же уровне, что и в 2004 году. Это означает, что цены на бриллианты снизились на 25 процентов с 2004 года, или падали на 2 процента в год в реальном выражении.

Цена унции золота выросла в цене в три раза за этот период. Каждый природный бриллиант является уникальным. Да, цена определяется его редкостью и основана на показателях огранки, цвета, чистоты и веса за карат.

Вы считаете, что бриллианты в вашем ювелирном изделии имеют самое высокое качество и более крупные, чем на самом деле, и вы хотите, чтобы ваши друзья в это верили. Все же, очевидно, лишь 1 процент от всех бриллиантов, которые продаются ежегодно в мире, весят свыше 0,3 карата.

Что пошло не так?

Рынок бриллиантов стал конкурентным. В течение десятилетий De Beers обладала монополией и служила буфером рынка, так как она кормила рынок «по капельке» через свою Центральную сбытовую организацию (Central Selling Organisation). Этому пришел конец, когда другая алмазодобывающая компания перестала продавать через De Beers.

Огромные запасы De Beers, являющиеся важным фактором для контроля цен, были со временем ликвидированы, а рынок становился очень конкурентным.

У Китая с его растущим средним классом появилась привычка покупать бриллианты. Но растущий спрос был в некоторой степени компенсирован торговлей бриллиантами повторного обращения, которая быстро выросла и составляет 10 процентов от глобального рынка.

Индекс цен на бриллианты (Diamond Prices Index или DPI) (опубликован на www.Diamondse.Info) служит хорошим индикатором состояния рынка бриллиантов. Это является отражением существующих ценовых трендов на рынке и учитывает среднюю розничную цену за карат неоправленных бриллиантов у ювелиров, работающих в интернете.

Цены рассчитываются для групп весовых категорий, а также с учетом цвета и чистоты.

Значительное влияние оказывает Китай. В период между 2012 и 2017 годами DPI соотносился с индексом акций А на Шанхайской бирже в Китае, но цена на бриллианты не следовала этому.

При более тщательном изучении видно, что, согласно Отчету о состоянии алмазной отрасли (Global Diamond Industry) за 2018 год, заказанному Антверпенским всемирным алмазным центром (Antwerp World Diamond Centre) и подготовленным Bain & Company, в 2017 году объем производства алмазов вырос на 19 процентов, и дополнительно 25 млн каратов должны были быть поглощены в цепочке стоимости.

Цены восстановились в начале 2018 года и с тех пор продолжают следовать за китайским фондовым рынком.

Так что стоимость бриллиантов в вашем ювелирном украшении, вероятно, будет основываться на достижениях экономики Китая и благосостоянии его населения. Но это ловушка – De Beers знает это!

De Beers основала Lightbox, компанию, которая будет продавать изготовленные человеком бриллианты (MMD) общим весом вплоть до одного карата, вставленные в золотые или серебряные серьги, подвески и браслеты, по $800 (R11238) за карат, что явно гораздо дешевле, чем отрасль обычно продавала. Хотя цвет будет разным, сертификация проводиться не будет.

В Отчете о состоянии глобальной алмазной отрасли говорится, что потенциальное воздействие изготовленных человеком бриллиантов, или выращенных в лаборатории, на рынок неопределенно. Есть надежда, что влияние на спрос на природные бриллианты в 2030 году будет ограничиваться 5-10 процентами и что это, возможно, приведет к повышению спроса.

Другой риск понижения заключается не в том, решит ли De Beers, а когда она решит распространить через Lightbox свое товарное предложение по изготовленным человеком бриллиантам для использования их в кольцах и других ювелирных изделиях?

Я чувствую, что отрасль испытывает давление. Но при этом для нее существует и положительная возможность.

Семь стран производят основной объем природных алмазов (Россия, Канада, Ботсвана, Австралия, Демократическая Республика Конго, ЮАР и Ангола).

Любая значительная революционная перемена у этих крупных производителей алмазов может в одночасье изменить соотношение спроса и предложения, и цены могут взлететь.

Бриллианты могут быть лучшими друзьями девушек, но только в этом ли дело?



