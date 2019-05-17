Скоро появятся центры обнаружения синтетических бриллиантов

16 мая 2019

Автор: М.К. Вайджаянтхи (M C Vaijayanthi)

(newindianexpress.com) – Скоро Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) совместно с Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council) запустит проект в Индии по оценке целесообразности создания региональных центров по идентификации любых синтетических, или выращенных в лаборатории, бриллиантов, сказал руководитель высшего звена ассоциации.

Недавний скандал в алмазной отрасли с участием Мехула Чокси (Mehul Choksi), Нирава Моди (Nirav Modi) и их фирм, породил страх в отношении качества бриллиантов, которые продавались в их фирменных магазинах. Но индийские биржи систематически проводят проверку, и нет проблемы с подмешиванием, сказал Либерхерр. «Очень уверены, что алмазопровод совершенно чист», - сказал он.

В отрасли проводится много работы с целью распространения хороших практик и способов защиты бизнеса и складских запасов от подмешивания, но проводится работа, касающаяся того, как оснащать отрасль оборудованием для обнаружения, где размещать по цепочке поставок, сказал Либерхерр.

«Мы работаем с лабораторией из Соединенных Штатов под названием UL и разработали стандарт для проведения проверки для оборудования, предназначенного для синтетических бриллиантов, прибор подтверждения бриллианта, систематически проверяющий показатели работы каждой единицы оборудования. Мы установили 11 из самых популярных приборов во время испытания. Полученными результатами поделились с индийской торговлей», - добавил он.

Как раз сейчас в Индии ведется работа с целью определить, где и как следует создать центры – центры огранки и полировки, торговые центры, какие объемы, а также основные потребительские рынки.

«Синтетические бриллианты не имеют ценности. Поэтому важно, чтобы вы были уверены, что покупаете подлинную вещь», - говорит Либерхерр. Синтетические бриллианты не получили распространения в мире и в Индии, являющейся рынком, движущей силой которого считается стоимость и который также связал бриллиант с символом подарка на определенные социальные события, и будет меньше сторонников идеи по замене подлинных бриллиантов выращенными в лаборатории камнями, считает Либерхерр.

«Я не знаю, какое они получат распространение. На самом деле, они предназначены для рынка модной бижутерии. Но именно потребительская стоимость природного бриллианта, являющегося драгоценным камнем, имеет ценность как символ, и так и останется», - сказал Либерхерр.



