Частные компании впереди благодаря перспективному мышлению

15 мая 2019

Автор: Роб Кордер (Rob Corder)

(watchpro.com) – Тайгер Вудз (Tiger Woods) выигрывает турнир Мастерс (The Masters) и надевает свои проверенные временем часы Rolex Submariner, застегивая ремешок, прежде чем появиться перед камерами; Breitling отказывается от участия в выставке Baselworld, а Tudor собирается заказать отдельный стенд большего размера на 2020 год.

У этих на вид несвязанных историй есть общая нить: они показывают, насколько редко - если когда-либо вообще - перспективное видение Rolex страдает от событий, преходящих увлечений или истерии средств массовой информации.

Многие бренды прекратили спонсорские сделки с Тайгером Вудсом, как только травма на десятилетие подорвала его карьеру, а множество внебрачных связей разрушили его тщательно созданный имидж.

Бренд Rolex твердо стоял на своем и в эти выходные был вознагражден за свою лояльность, когда рекламирующий его Тайгер выиграл свой первый с 2009 года приз в высшей лиге (Major).

Мне интересно, срабатывает ли такой же инстинкт сохранения спокойствия у компании Rolex, когда конкурирующие бренды суетятся вокруг в поисках краткосрочной выгоды, и особенно ее второй бренд Tudor, когда дело касается выставки Baselworld, a уход Breitling может дать результат, обратный желаемому.

Нам не известен точный размер ни Tudor, ни Breitling. Tudor окутан непрозрачным покровом благотворительного фонда Rolex, а Breitling с 2017 года принадлежит частной инвестиционной компании CVC Capital Partners, которая не раскрывает цифр.

Во время приобретения компанией CVC, Bloomberg заявил, что годовой оборот компании составлял примерно CHF 420 млн. Швейцарский инвестиционный банк Vontobel сказал, что объем продаж в 2017 году составил CHF 430 млн.

По данным американского инвестиционного банка Morgan Stanley, в прошлом году объем продаж Breitling составил CHF 360 млн.

В том же отчете Morgan Stanley оценил объем продаж Tudor в прошлом году в размере CHF 280 млн, что близко к показателям Breitling. Кроме того, в отчете говорится, что Tudor продал 195 000 часов в прошлом году по сравнению с проданными 135 000 часов Breitling.

Цифры могут быть не совсем точными, потому что в открытом доступе нет отчетов этих двух частных компаний, но справедливо сказать, что они по грубым оценкам такие же, как и у конкурентов, с точки зрения их продуктовых линий и позиционирования, соперничество идет во многом за одних и тех же покупателей.

Эта информация имеет важное значение, когда дело касается того, у Breitling или у Tudor подход к выставке Baselworld правильный.

Tudor, воспитанный своей материнской компанией Rolex в традициях перспективного мышления, принял решение расширить свое присутствие в выставке, которая остается крупнейшим в мире событием в часовой отрасли. Breitling считает, что лучше проводить свои собственные «встречи на высшем уровне», на которых партнеры-оптовики и пресса могут на день-два погрузиться в обмен информацией по брендам.

Я раньше писал, что хочу и ожидаю, что Baselworld оживет, и выразил полную поддержку новой команде руководителей и ее свежему мышлению. Существуют все возможности для того, чтобы 2020 ознаменовал начало новой эпохи для этого мероприятия, по мере того, как оно преобразуется из торговой выставки в глобальный праздник часовой отрасли.

Breitling оказался в самом лучшем месте на выставке в этом году. Стенды LVMH, Rolex и Patek Philippe располагаются слева и справа в центральной части Зала 1.0, а Breitling как раз впереди, в самом центре и на самом видном месте с огромным видеоэкраном во всю стену.

Мне интересно, воспользовался ли Tudor возможностью захватить это пространство и, если воспользовался, удержит ли его в течение нескольких лет и позиционирует ли себя в качестве одного из крупнейших мировых часовых брендов.

Breitling успешно преподносил себя гигантом отрасли, несмотря на то, что глобальный оборот составлял треть от оборота TAG Heuer и Audemars Piguet.

Tudor наступает на пятки бренду Breitling и, наращивая свое присутствие на выставке Baselworld, похоже, укрепит это впечатление в умах участников торговли и потребителей.



