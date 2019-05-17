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17 мая 2019

Рапапорт предлагает алмазную реформу в Сьерра-Леоне

14 мая 2019
Экспертиза

(Rapaport) – Торговая миссия Рапапорта (Rapaport Trade Mission) в Сьерра-Леоне привлекла сильную группу из 29 международных диамантеров и ювелиров. Были участники из Соединенных Штатов, Индии, ОАЭ, Швейцарии, Турции, Канады, Испании и Израиля. Для многих поездка была переломным моментом, поскольку они посетили алмазоискателей в их деревнях и лицом к лицу столкнулись с вызовами и возможностями, стоящими перед старательскими общинами.

Два дня прошли в Коно, расположенном вдали от больших городов, где группа встретилась с главными вождями племен, посетила старателей и прииски, и присутствовала на ужине с 50 членами Союза горняков района Коно. Самым важным моментом поездки стал визит в деревню Кориарду, где был обнаружен Алмаз мира (Peace Diamond). Строится новый медицинский центр, школа и дорога. Впервые будет организовано снабжение чистой водой, будет канализационная система и электроснабжение. Группа пообедала с членами Ассоциации добытчиков россыпных алмазов и золота (Alluvial Diamond and Gold Miners Association) и членами местной ливанской общины.

В последний день миссии состоялась Конференция по алмазам развития (Development Diamond Conference) во Фритауне, на которой выступал министр горной промышленности и природных ресурсов д-р Морие Маньех (Morie Manyeh) и министр торговли и промышленности Питер Контех (Peter Conteh), а также вечером был прием в доме посла США Марии Э. Брюер (Maria E. Brewer).

Во время поездки Мартин Рапапорт (Martin Rapaport), председатель правления Rapaport Group, выступил с предложением к правительству Сьерра-Леоне и выдвинул систематизированную и устойчивую бизнес-модель, которая позволит оптимизировать выгоду от аллювиальных алмазов Сьерра-Леоне для старателей, их общин и правительства.

«Старатели Сьерра-Леоне, добывающие алмазы, являются такой же частью нашей отрасли, как и ведущие ювелиры. Эта миссия создала новые каналы связи и понимания, так как она осознала ответственность, которую несет наша торговля перед менее обеспеченным сообществом старателей. Мы верим в создание возможностей для устойчивого экономического развития, которое сможет изменить жизнь сотен тысяч людей в Сьерра-Леоне, и привержены этому. Мы благодарим всех тех, кто присоединился к нам в этой миссии», - сказал Мартин Рапапорт.


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