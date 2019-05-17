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17 мая 2019

Показатели ювелирной отрасли выглядят устойчивее, отмечает Комиссия по торговле ювелирными изделиями

08 мая 2019
Экспертиза

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – После нескольких лет решительной консолидации отрасли количество ювелирных компаний-членов Комиссии по торговле ювелирными изделиями (Jewelers Board of Trade, JBT), похоже, стабилизируется, говорит Ричард Вейсенфельд (Richard Weisenfeld), президент группы.

В то время, как цифры JBT в первом квартале 2019 года продолжают показывать традиционное сокращение отрасли, они также показывают значительно меньшую консолидацию, чем в прошлые годы.

В первом квартале 2019 года 135 ювелирных компаний прекратили работу в Северной Америке, куда входят 110 ритейлеров, 14 оптовиков и 11 производителей. (Большинство из этих закрывшихся компаний приходится на Соединенные Штаты, и 10 закрылись в Канаде.)

Это на 64 процента меньше, чем в первом квартале 2018 года, когда 368 компаний прекратили работу. Это также намного лучше, чем в первом квартале 2017 года, когда закрылись 334 компании.

В первом квартале JBT также зарегистрировала 57 новых североамериканских компаний (все в Соединенных Штатах), это немного меньше 62 новых компаний в прошлом году.

Все сводится к чистым потерям в количестве всего лишь 78 ювелирных компаний за квартал. Это по-прежнему свидетельствует о нисходящем тренде, но это явное улучшение за последние годы.

«Показатели консолидации немного замедлились», - говорит Вейсенфельд, но добавляет, что еще нужно посмотреть, действительно ли достигнуто дно перед фазой оживления.

В конце первого квартала JBT зарегистрировала 26 301 компанию в Северной Америке, включая 25 037 в Соединенных Штатах. Сюда относятся 19 853 ритейлера (количество в США: 18 920), 3 825 оптовиков (количество в США: 3 619) и 2 623 производителя (количество в США: 2 498).

Это означает, что официальная численность JBT сократилась на 864 компании, или на 3,2 процента за последний год – этот показатель консолидации примерно соответствует предшествующим годам.

Дело немного осложняется тем фактом, как признает сама JBT, что группа не в состоянии отслеживать каждую новую компанию, появляющуюся в отрасли, и ее статистика может не в полной мере отражать два растущих сегмента: небольшие дизайнерские фирмы и компании, работающие только онлайн.

«Откровенно говоря, для нас это трудно – отслеживать большое число таких людей», - говорит Вейсенфельд.


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