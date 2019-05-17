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17 мая 2019

Tiffany проводит обучение африканцев огранке алмазов, поступающих из Африки

07 мая 2019
Экспертиза

Автор: Полин Бэкс (Pauline Bax)

(Bloomberg) - Tiffany & Co. увеличила свой штат сотрудников в районах Африки, лежащих к югу от Сахары, - регионе с населением почти один миллиард людей, где у ювелирного гиганта нет ни одного магазина.

Свыше четверти от 1 500 огранщиков и полировщиков бриллиантов по всему миру из базирующейся в Нью-Йорке компании теперь находятся в Африке, сказал главный исполнительный директор Алессандро Больоло (Alessandro Bogliolo) в интервью, данном в Кейптауне. У Tiffany есть фабрики в Ботсване и на Маврикии, где персонал проходит курс «интенсивного обучения» в течение двух с лишним лет, сказал он, и это единственный западный люксовый бренд, который не отдает на сторону производство своих африканских камней.

Ботсвана является крупнейшим производителей алмазов в мире после России и единственной африканской страной, где Tiffany как покупает, так и изготавливает свои камни. Хотя она также получает алмазы с рудников в Южной Африке, Намибии и Сьерра-Леоне, она не ведет бизнес с Зимбабве и Анголой из-за ситуации с соблюдением прав человека в этих странах, сказал Больоло.

«Если вы покупаете у бренда мирового класса, то это потому что вы доверяете, что этот бренд сделал все, что в человеческих силах, чтобы гарантировать, что товар не только изготовлен по самым высоким стандартам, но также является этическим и отслеживаемым в ходе его производства», - сказал главный исполнительный директор.

Этические ювелирные изделия

Решение нанять и обучить африканских огранщиков и полировщиков появилось в связи со стремлением Tiffany быть полностью прозрачной по поводу того, как ее бриллианты проходят путь из недр земли до обручальных колец будущих жен. Это соответствует более широкому тренду в отраслях потребительских товаров по использованию спроса на товары, которые молодые покупатели считают этическими.

В этом году компания начала делиться информацией о происхождении своих бриллиантов с покупателями, это инициатива, которая, по мнению Больоло, побудит всю отрасль последовать этому примеру.

Tiffany пытается восстановить объем продаж, который пострадал от снижения расходов китайских туристов в Соединенных Штатах, включая расширение бизнеса в Пекине и Шанхае. Хотя Больоло сказал, что ювелирная компания имеет много покупателей в Африке, они вынуждены покидать континент, чтобы сделать покупки, поскольку единственные фирменные магазины ритейлера находятся в Египте.

Но главный исполнительный директор сказал, что Южная Африка является «интересным рынком», где компания может действительно открыть по меньшей мере один магазин.

«Нет сомнения, что у нас будет более устойчивое присутствие на этом континенте», - сказал он. - Вопрос всего лишь в том, чтобы найти правильное место и критическую массу для того, чтобы иметь устойчивый бизнес».

В этом году акции Tiffany повысились на 32 процента, и компания оценивается на сумму $12,9 млн.

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