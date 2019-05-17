Бразильская катастрофа проливает свет на управление хвостохранилищами

06 мая 2019

Горнодобывающая отрасль испытала шок, когда в январе произошла катастрофа на хвостохранилищах в Брумадинью (Brumadinho). Safe to Work продолжает изучать ответную реакцию.

(The Safe to Work) – Бразилия пережила свою самую страшную экологическую катастрофу при обрушении Дамбы (Dam) 1 в январе на железнорудной шахте Córrego de Feijão, принадлежащей компании Vales, в г. Брумадинью, штат Минас-Жерайс.

Обрушение дамбы, находящейся в верхнем бьефе, привело к гибели примерно 300 человек и вызвало широкое осуждение.

Это также стало вторым обрушением хвостохранилища крупной бразильской железнорудной компании всего за три с небольшим года после того, как прорыв дамбы у селения Бенто-Родригес унес жизни 19 человек в этом же регионе в ноябре 2015.

Случившееся в Брумадинью отозвалось по всей мировой горнорудной отрасли, вызвав ответную реакцию у разных компаний первого уровня, особенно о необходимости повышения безопасности их дамб, находящихся в верхнем бьефе.

Дамбы хвостохранилища обычно сооружаются одним из трех способов: в верхнем бьефе, в нижнем бьефе и по центру.

Строительство дамб хвостохранилища в верхнем бьефе, сооружение которых обычно дешевле, чем остальных, начинается с насыпи, которая постепенно идет вверх по мере строительства подъемников, располагаемых в трапецеидальном порядке для размещения отходов по мере увеличения уровня хвостов.

Эти подъемники сооружаются на основаниях пульповыпусков (пляжах хвостохранилища) по периметру пруда хвостохранилища, этот метод строительства включает сжижение песка или почвы, используемых для строительства подъемников.

Это отличается от дамб, находящихся в нижнем бьефе, которые строятся на экране дамбы на значительном удалении (ниже) от пруда хвостохранилища, и от дамб, расположенных по центру, когда насыпи сооружаются вертикально поверх друг друга.

В свете аварии в январе на шахте Feijão бразильское правительство приняло решение к 2021 году полностью запретить дамбы в верхнем бьефе.

Тем временем Международный совет по горному делу и металлам (International Council of Mining and Metals, ICMM) решил организовать независимую группу для разработки новых международных стандартов для хвостохранилищ для 27 своих членов - большого списка мировых ведущих горнодобывающих компаний, включая Vale, Glencore и Anglo American.

Эндрю Маккензи (Andrew Mackenzie), главный исполнительный директор ВНР, с похвалой отозвался об ICMM, сказав, что горнодобывающей отрасли необходимо принимать более неотложные меры по недопущению таких случаев в дальнейшем.

Хотя мы еще не знаем причины прорыва дамбы, мы будем извлекать все уроки по мере их появления и используем их для дальнейшего совершенствования строительства и эксплуатации наших дамб», - прокомментировал он на конференции по горной добыче.

ВНР была причастна к катастрофе в Бенто-Родригесе в 2015 году через свое совместное предприятие Samarco с компанией Vale, хотя компания урегулировала коллективный иск в августе прошлого года на $US50 млн ($70 млн) без признания ответственности.

Дочерняя компании South32, принадлежащая ВНР, была в числе первых горнодобывающих компаний, которые продемонстрировали свои стандарты управления дамбой в ответ на случившееся, и она дала комментарии ближе к началу их отчета за первое полугодие 2019 [финансового] года. Компания также работает в Бразилии через свою долю в бокситовой компании Brazil Alumina.

Компания показала имеющиеся у нее дамбы хвостохранилища, которые включали 18 действующих дамб и 15 недействующих дамб, капитальные затраты на дамбы хвостохранилища за последние два года, и другие вопросы, связанные с хвостами, начиная с мая 2015 года.

Эта информация резко контрастировала с отчетами компании за полугодия 2017 и 2018 года, в которых совсем не было упоминания об управление хвостами или о дамбах хвостохранилища.

Rio Tinto последовала примеру, разместив сообщение, которое, возможно, стало самой драматичной реакцией на катастрофу, объявив, что она пересмотрит стандарты управления хвостохранилищем и водохранилищем, которые она запустила в августе 2015 года и в последний раз модернизировала в 2017 году.

У компании есть 51 хвостохранилище в Австралии, девять из которых построены по методу дамбы в верхнем бьефе.

«Rio Tinto намерена выполнить свою часть в любой ответной реакции отрасли, включая независимый экспертный анализ», - говорит Жан-Себастьян Жак (Jean-Sébastien Jacques), главный исполнительный директор Rio Tinto.

Кроме того, Anglo American отметила в своем отчете за полный 2018 год, что дамба на ее шахте Минас-Рио (Minas-Rio) в Бразилии построена не в верхнем бьефе, как предпочитает компания Vale, из-за риска обильных дождей в стране.

Профессор Дэвид Уильямс (David Williams) из Квинслендского университета (КУ), директор Геотехнического инженерного центра Инженерно-строительной школы при КУ, рассказывает Safe to Work, что, совсем не обязательно, что это соответствует действительности.

«Воду необходимо держать намного дальше от насыпи, что может быть возможным даже во влажном климате при условии, что этим вопросом, связанным с водой, правильно занимаются, - объясняет он. – Дамбы хвостохранилищ, находящиеся в верхнем бьефе, существуют в Канаде, климат которой считается влажным».

«Размещение хвостов у дамб, удерживающих воду, что приводит к образованию пруда (воды) после промывки хвостов около дамбы, основано на хорошо спроектированной, построенной и управляемой дамбе с принятием соответствующих мер по поддержанию низкой поверхности грунтовых вод (уровня грунтовых вод) в дамбе, внутри ее низовой грани», - добавил он.

Уильямс говорит, что есть несколько факторов, которые оказывают влияние на безопасность строительства дамбы на верхнем бьефе, включая обезвоживание пляжа хвостохранилища для обеспечения достаточно прочного основания для подачи на поверхность, низкую сейсмичность, ограниченный наклон хвостов и хорошее управление отвалами с периодами просушки между подъемами.

Технология является ключевым фактором совершенствования мониторинга и управления безопасностью хвостохранилищ. Otus Intelligence Group, новая технологическая компания из Южного Уэльса, разработала систему, которая, по ее словам, может обеспечить «первую линию защиты» за счет использования спутникового слежения для выявления потенциальных проблем, возникающих на дамбах хвостохранилищ (а также на других инфраструктурных объектах, например, на сетях автомобильных и железных дорог), которые иным способом невозможно обнаружить.

Сюда относятся очень незначительные перемещения поверхности, которые невозможно зарегистрировать иными средствами, включая дроны и наземных рабочих. Хотя спутниковая технология сама по себе не является новинкой, Otus надеется, что ее технология помогает горнодобывающим компаниям так представить информацию, что она может быть более понятна руководителям.

«Наш подход заключается в том, чтобы предоставить что-то такое пользователям, не обладающим глубокими техническими знаниями, что требует принятия решений на корпоративном уровне», объясняет Марк Бодри (Marc Beaudry), управляющий директор Otus.

«При управлении хвостохранилищами, например, решения обычно исходят от корпоративного уровня, потому что это включает огромный финансовый риск для компаний. Новизной в нашем подходе является то, как мы представляем данные для использования их аудиторией, не имеющей глубоких технических знаний», - сказал он.

Эта система сканирует огромные участки на наличие признаков активности, и, если что-то обнаруживается, это гарантирует, что дальнейший анализ, рекомендации используются для совершенствования наземного мониторинга.

Это имеет также другие выгоды для безопасности, поскольку отпадает необходимость часто привлекать рабочих для работы на отдаленных и опасных участках хвостохранилищ, что позволяет более эффективно использовать их для наземных работ.

«Мы направляем линзы множества спутников на одно место, чтобы попытаться найти ответ на то, почему оно движется. В большинстве случаев, это был избыток воды в хвостах, что создавало избыточное давление на саму дамбу», - объясняет Бодри.

Катастрофа в Брумадинью является тревожным «звоночком», который заставил отрасль усилить руководство своими дамбами хвостохранилищ.

Хотя не все последствия случившегося проявятся в течение какого-то времени, последние тренды, например, мониторинг в реальном времени внутрипластового давления дамбы и деформации, спутниковые изображения, совместный сброс обезвоженных хвостов и пустой породы и общие конструктивные усовершенствования помогут смягчить будущие риски.

Как говорит Уильямс, «Любые крупные дамбы хвостохранилищ оказывают влияние на всю горнодобывающую отрасль, а не только на определенную компанию, которой это касается, и акционеры ожидают в ответ повышение внимания со стороны крупных горнодобывающих компаний к дамбам хвостохранилищ».