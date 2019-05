Правда о созданных в лаборатории бриллиантах выходит наружу

30 апреля 2019

Автор: Коулби Николсон (Coleby Nicholson), старший редактор

Существует большая путаница по поводу синтетических, или выращенных в лаборатории, бриллиантов (ВЛБ), и, как считает Коулби Николсон, вполне возможно, что Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) и Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) лишь усугубляют неопределенность среди потребителей.





Предприятие по производству алмазов методом CVD компании Grown Diamonds (входит в Gemesis Corporation) в США. Источник: Half Acre Construction

(The Jeweller) – Постоянные читатели знают, что я скептик, как и должны быть все журналисты. Но я считаю, что я более скептически настроен, чем большинство, и, вероятно, причиной этому является жизненный опыт. Работая в средствах массовой информации, полезно быть скептиком.

Большинство людей знакомы с высказыванием Марка Твена - никогда не позволяйте правде стать на пути хорошей статьи, и с тем, как часто оно используется для критики средств массовой информации.

В некоторых случаях критика бывает справедливой, но слишком уж часто в наши дни нам приходится тщательно отсеивать «сахарную вату» служб по связям с общественностью, чтобы дойти до сути реальной истории.

Эпоха средств массовой информации не помогает, большая ложь – дезинформация – распространяется гораздо быстрее и шире, чем когда-либо. И, принимая во внимание такой большой объем пропаганды со стороны служб по связям с общественностью в настоящее время, традиционным масс-медиа все труднее оставаться на высоте.

Именно так и обстоит дело с растущим потоком заявлений в ювелирной отрасли, особенно в связи с ВЛБ.

Много пишется и рекламируется по поводу того, что синтетические бриллианты являются экологически безопасными и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду, «зелеными» и экологически устойчивыми. Есть даже заявления о том, что созданные в лаборатории бриллианты являются углеродно-нейтральными!

Все это, конечно, нацелено на определенного потребителя, который хочет иметь хорошие ощущения по поводу своих покупательских привычек!

Хотя это является благородной причиной, я думаю, «иметь ощущения» является ключевым словом, потому что слишком часто этих потребителей мало беспокоят факты. Пока они ощущают, что их решения и поведение являются, например, экологически безопасными, это главное, что имеет значение; у них хорошие ощущения; они довольны.

Они никогда не позволяют правде стать на пути хороших ощущений!

Я не собираюсь здесь спорить об отрицательном воздействии, оказываемом людьми и компаниями на окружающую среду, но важно начать с фактов и отсеять демагогию служб по связям с общественностью.

В попытке создать долгосрочную отрасль для ВЛБ большая часть маркетинга и рекламы производителей синтетических бриллиантов нападает на репутацию и методы работы производителей природных бриллиантов, особенно производителей алмазов.

И хотя никто не бывает вне критики, наблюдается слишком много критики одной отрасли в адрес другой, в то время как критикующая сторона может оказаться не такой уж безупречно чистой.

И еще хуже это выглядит, если десятилетиями вы зарабатывали на жизнь за счет отрасли природных алмазов и бриллиантов, чтобы потом взять и переметнуться, превознося (кажущиеся) достоинства изготовленных человеком бриллиантов и при этом ополчаясь на сегмент рынка, который так долго обеспечивал ваш образ жизни.

Леонардо Ди Каприо «поддержал» алмазный бизнес

Эта история перешла в решающую стадию, когда Федеральная торговая комиссия США разослала письма с предупреждением восьми компаниям, продающим ВЛБ, настаивая, чтобы они в своих рекламных заявлениях гарантировали проведение разницы между природными (добытыми из недр) алмазами и изготовленными человеком камнями.

Веб-сайт Федеральной торговой комиссии 2 апреля опубликовал подробную информацию под заголовком: «Федеральная торговая комиссия США рассылает предупредительные письма компаниям относительно раскрытия информации о бриллиантах в рекламе».

Комиссия пишет, что, «согласно Руководству для ювелиров (Jewelry Guides), представление неприродных бриллиантов должно быть ясным [и] заметным», и подтверждает, что она разослала «восемь писем ювелирным маркетологам, предупреждая их о том, что некоторые материалы из их онлайн-рекламы ювелирных изделий, изготовленных с использованием имитированных или созданных в лаборатории бриллиантов, могут обмануть потребителей в нарушение Постановления FTC».

Известно, что раз уж New York Times сообщает об этом, как это было 2 апреля, то это значит, что ситуация достигла неприемлемого уровня!

«Как заявила FTC, она обнаружила случаи, когда эти восемь компаний рекламировали ювелирные изделия с бриллиантами, не раскрывая ясно и заметно, что эти бриллианты созданы в лаборатории, - пишет New York Times. - FTC отказалась указать получателей писем. В неотредактированном варианте одного из писем, которое видело агентство Reuters, было указано, что получателем является Diamond Foundry, калифорнийская компания, производящая лабораторные бриллианты».

Известный американский актер Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio), как сообщают, «оказывает поддержку» Diamond Foundry, хотя неясно, покупал ли он свою долю в компании или она ему была подарена.

На веб-сайте компании приводятся слова Ди Каприо: «Я горжусь тем, что инвестирую в Diamond Foundry Inc, выращивающую настоящие бриллианты в Америке, не принося вреда ни человеку, ни окружающей среде, как это происходит при горной добыче».

Похоже, что от Ди Каприо нет комментариев по поводу обеспокоенности FTC тем, что Diamond Foundry – компания, в которую он «гордится инвестировать», - возможно, обманывает потребителей!

Давайте скажем прямо, это начало войны за сферы влияния. В будущем она будет еще сильнее, так как производители синтетических и природных камней будут добиваться победы.

По этой причине важно, чтобы за маркетинговую чепуху, которая укоренилась у производителей синтетических бриллиантов, привлекали к ответственности так же, как было и в некоторых случаях в отрасли природных бриллиантов.

Изменение правил Геммологическим институтом Америки

Также интересно отметить, что GIA принял решение изменить свои сертификаты на синтетические бриллианты. Прежде всего, он больше не будет использовать термин «синтетический», а вместо этого будет использовать термин «выращенный в лаборатории бриллиант». Сертификаты изменятся с 1 июля этого года.

В них также будет содержаться следующее заявление: «Это изготовленный человеком бриллиант, произведенный методом CVD (химического осаждения в паровой фазе) или HPHT (высокого давления и высокой температуры), который может подвергаться обработке после выращивания с целью изменения цвета».

Решение GIA по изменению сертификатов, вероятно, нацелено на поддержание соответствия терминологии и правилам FTC.

Но я задаю себе вопрос, не вводят ли в заблуждение и не обманывают ли некоторые из слов и терминов самой FTC!

FTC использует термин «созданный в лаборатории», а сектор предпочитает «выращенный в лаборатории» или «изготовленный человеком», потому что эти термины более дружественны к потребителю.

Но все они являются еще одним примером трескучих фраз, имеющих отношение к «хорошим ощущениям». На мой взгляд, термин «лабораторный» связан с исследованием и научным тестированием, а не с производством.

И в самом деле, одно из определений гласит, что лаборатория - это «объект, предоставляющий контролируемые условия, в которых могут проводиться научные или технологические исследования, эксперименты и измерения».

Я не верю, что фабрики, где расположено оборудование для крупномасштабного производства, следует называть лабораториями. Мы не называем автомобильные заводы лабораториями, и мы, конечно, не описываем автомобили – или, скажем, крупные бытовые приборы и компьютеры – как изготовленные человеком, даже если весь процесс по определению «производится человеком».

Первое обозначение вводит в заблуждение, а второе избыточно.

Поэтому представление о том, что синтетические бриллианты «изготовлены человеком в «лабораториях»» является скорее громкими словами, рассчитанными на дешевый эффект, предназначенными для того, чтобы некоторые потребители были довольны, когда на самом деле их камни производятся в условиях, схожих с крупномасштабной фабрикой, не отличающейся от других «фабрик» (существительное: здание или группа зданий, где товары производятся или собираются главным способом с помощью оборудования).

Хотя проверочные устройства GIA можно как нельзя лучше описать как «лабораторию», я вряд ли думаю, что крупные установки для химического осаждения в паровой фазе или установки высокого давления и высокой температуры, расположенные на объекте типа фабрики, следует называть «лабораторией».

Поэтому, разве не верно, что термин «созданный в лаборатории» тоже является обманом покупателей?

На самом деле, разве GIA сам не помогает вводить в заблуждение, используя термин «выращенный в лаборатории бриллиант»; неужели там на самом деле считают, что фабричное производство синтетических алмазов следует описывать как «лабораторию», так же, как именуются лабораторией и их собственные помещения с научными и контрольно-измерительными приборами?

Конечно, это совершенно разные вещи! Если GIA изменил формулировку в своих сертификатах, чтобы быть точнее, то, конечно, термин «созданный в лаборатории» тоже вводит в заблуждение!

Чем скорее сектор природных (добытых из недр) бриллиантов прекратит потворствовать этому обману, тем лучше; более точным является определение «созданный на фабрике» или «изготовленный на фабрике», так же, как природные бриллианты являются «добытыми из недр».

Называйте вещи своими именами.

Введение потребителей в заблуждение

В попытке разобраться в некоторых из заявлений производителей синтетических бриллиантов, Роберт Бейтс (Robert Bates) из JCK недавно продемонстрировал ряд их новых маркетинговых уловок, связанных с экологичностью и устойчивостью.

В его статье «Насколько экологически безопасны созданные в лаборатории бриллианты?» (Just how eco-friendly are lab-created diamonds?) оспариваются многие из заявлений и утверждается, что их трудно доказать, невозможно применить единообразным способом и это может вводить потребителей в заблуждение. Его анализ исчерпывающ.

Одно из самых интересных наблюдений Бейтса: «Поразительно, что ни одна общественная группа, выступающая за сохранение природы, не поддержала выращенные в лаборатории бриллианты, хотя многие поддержали электромобили. Мы связались с организациями по защите окружающей среды по этому вопросу. Ни одна не ответила».

Может быть, организации по защите окружающей среды в полной мере знают, что нет ничего, связанного с «лабораторией», в массовом производстве синтетических алмазов, и они не являются экологически безопасными, как об этом заявляют.

(Или, может быть, им не нравится актерская игра Ди Каприо; кто знает?)

Это имеет другие аспекты, и некоторые из них связаны с компаниями, решившими сосредоточить свое внимание на синтетических бриллиантах и делающими заявления, которые не могут быть подкреплены.

Я недавно посетил семинар, на котором выступающий, семья которого несколько поколений занимается бизнесом природных бриллиантов, заявил, что его собственный бренд созданных в лаборатории бриллиантов является новым видом устойчивого бизнеса - и экологически безопасным.

Он сделал разные заявления, связанные с хорошими ощущениями, на которые бόльшая часть присутствующих поддалась. Я мало знаю о выступающем или его компании, но несколько других человек слушали некоторые его утверждения с усмешкой.

Один человек мне рассказал, что именно эта компания по производству синтетических алмазов раньше заявляла, что на ее фабрике используется ветровая электроэнергия – экологически безопасная энергия, – но на спутниковых снимках Google места ее расположения нет никаких ветрогенераторов для производства электроэнергии!

Я раньше писал, что Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association) необходим более громкий голос, поддержка в полный голос и гораздо более активные рекламные кампании. Им пора создать более равные условия игры.

Оспаривание определений FTC и GIA («созданные в лаборатории» и «выращенные в лаборатории») как вводящих в заблуждение и являющихся обманом может быть только началом; в конце концов ответственность на алмазодобывающие компании возлагалась в течение десятилетий – и это так.

Но меня беспокоит то, что в этом политически правильном мире, где потребители стараются иметь хорошие ощущения независимо от фактов и где, в некоторых случаях, культ знаменитостей позволяет заниматься вводящей в заблуждение пропагандой, правда становится на пути рассказа о хороших ощущениях.

Являются ли созданные в лаборатории бриллианты действительно экологически безопасными и гораздо лучшими для окружающей среды и жизнедеятельности людей? А если так, насколько они лучше, чем природные бриллианты?

Это большие вопросы, и на них следует дать точный ответ; для этого мы должны сначала правильно описать каждый товар.

Если пропагандисты «хороших ощущений» настаивают на обозначении природных бриллиантов как «добытых из недр», то единственно правильным для синтетических бриллиантов является определение «произведенные на фабрике» или «созданные на фабрике», – а не «созданные в лаборатории» или «выращенные в лаборатории».

В конце концов, Марк Твен ведь писал еще, что полуправда – это самая трусливая ложь.





ЛАБОРАТОРИЯ ЭТО ИЛИ ФАБРИКА – СУДИТЬ ВАМ





Кубические прессы для производства алмазов методом HPHT. Источник: thediamondloupe.com





Установки для производства алмазов методом CVD компании IIA Technologies. Источник: IIA Technologies





Кубический пресс для производства алмазов методом HPHT





Кубические прессы для производства алмазов методом HPHT. Источник: Ali Baba





Кубические прессы для производства алмазов методом HPHT. Источник: Gains Diamond