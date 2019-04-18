Всемирный алмазный совет едет в Париж, и в центре его внимания – проводимый ОЭСР Форум, посвященный ответственным цепочкам поставок полезных ископаемых, а также реформа Кимберлийского процесса

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Автор: Стефан Фишлер, президент Всемирного алмазного совета

(The WDC Blog) - Дорогие друзья, на следующей неделе, начиная с 23 апреля, более тысячи делегатов соберутся в Париже на ежегодное мероприятие, которое быстро становится одной из самых посещаемых конференций в горнодобывающем секторе. Здесь в тринадцатый раз проходит Форум Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), посвященный ответственным цепочкам поставок полезных ископаемых, и Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC) будет активным его участником.

Присутствие во французской столице такого количества представителей горнодобывающей промышленности предоставляет идеальную возможность для проведения сопутствующих мероприятий. Одним из них станет совещание Специального комитета по надзору за анализом деятельности и реформированием Кимберлийского процесса (КП). Это событие тоже занимает важное место в повестке дня WDC.

В течение первых нескольких лет данный форум ОЭСР был неброской конференцией, на которой основное внимание уделялось добыче олова, вольфрама, тантала, а также золота в районе Великих озер в Африке, на которую в 2010 году был нацелен Закон Додда-Фрэнка, принятый Конгрессом США. По настоянию правительств африканских стран и групп гражданского общества в этом регионе - которые увидели, что добыча этих минералов резко упала после принятия американского закона, что привело к разрушительным последствиям для общин, зависящих от старательской и мелкомасштабной добычи, - ОЭСР выпустила первое издание своего состоящего из пяти ступеней руководства по комплексной юридической проверке. Оно был разработано для снижения риска, связанного с импортом полезных ископаемых из районов повышенного риска. С тех пор этот документ обновлялся дважды.

По мере развития парижского форума руководство ОЭСР по проведению комплексной юридической проверки полезных ископаемых из районов повышенного риска превратилось в отраслевой стандарт. Сегодня это тесно связано с целым рядом связанных систем и статутов, среди которых новое законодательство о конфликтных минералах в Европейском Союзе.

Данное руководство также выходит за рамки добычи олова, вольфрама, тантала и золота, и ОЭСР дает понять, что пятиступенчатая система станет применимой ко всему спектру полезных ископаемых, включая алмазы. Неудивительно поэтому, что WDC уже давно поддерживает связь с этой организацией.

В этом году, во второй половине дня 24 апреля, мы будем участвовать в сессии глубокого погружения, на которой будут подведены итоги последних стандартизированных разработок в цепочках поставок алмазов «вверх и вниз по течению» и, в частности, рассмотрен пересмотренный Кодекс практики Совета по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC) и новое Руководство по Системе гарантий WDC (System of Warranties, SoWs).

Несмотря на то, что Система гарантий WDC сфокусирована в несколько более узких рамках, чем рекомендации ОЭСР, мы твердо убеждены в том, что она является важным компонентом для внедрения системы ОЭСР в цепочку поставок алмазов, независимо от размера или характера вовлеченных в это компаний. В немалой степени это объясняется тем, что Система гарантий WDC признает, что «конфликтные алмазы» включают в себя не только товары, проданные для финансирования гражданской войны, но также включают в себя алмазы, связанные с другими случаями серьезного и системного насилия, включая действия, совершаемые государственными и частными силами безопасности в грубое нарушение прав человека и трудовых прав или служащие интересам коррумпированных государственных чиновников. Мы твердо убеждены в том, что путем искоренения такого системного насилия будет поощряться придание легального статуса старателям, что приведет к улучшению условий труда, повышению доходов на низовом уровне, устойчивым экономическим возможностям и улучшению управления окружающей средой.

Мы искренне надеемся, что более широкое понимание термина «конфликтные алмазы», ​​содержащегося в Системы гарантий WDC, будет принято Кимберлийским процессом, и мы планируем отстаивать эту позицию на заседаниях Специального комитета КП по реформе и анализу его деятельности 25 и 26 апреля. Мы также лоббируем укрепление стандартов и условий, действующих в настоящее время в КП, таких как механизмы коллегиального анализа деятельности, более эффективный сбор данных и создание постоянного Секретариата КП.

Все это должно быть достигнуто в рамках проверенной трехсторонней структуры КП с участием правительств, промышленности и гражданского общества. Реформа не может быть навязана. Ее следует вводить в духе сотрудничества и справедливости, с последовательной приверженностью стремлению к лучшему.

Как это подчеркивается участием стольких старателей в форуме ОЭСР, в конечном итоге именно люди и их благополучие находятся в центре наших обсуждений. Действуя прозрачно и придерживаясь верховенства закона, мы служим интересам бизнеса и общества. WDC останется полностью преданным партнером на всех этих форумах.

С моей стороны было бы упущением не написать о Париже и не упомянуть о разрушительной потере, которую только что понесли этот город, народ Франции и весь мир в результате пожара в соборе Нотр-Дам. Мы в алмазной и ювелирной промышленности остро осознаем значение истории, художественности и символической красоты. Все они стали жертвами вечером 15 апреля. Но над всем властвует человеческий дух. Как феникс, Нотр-Дам снова восстанет из пепла.

Этот блог является первым из того, что станет постоянным средством общения со стороны WDC. Мы с нетерпением ожидаем использования таких средств массовой информации, чтобы наш голос был услышан во всей отрасли. Мы приветствуем ваши комментарии и участие.

В заключение, в эти выходные некоторые из наших членов и друзей будут праздновать Пасху, а другие - начало Пасхальной недели. Те, кто являются русскими православными, будут праздновать Пасху через неделю. Желаем всем здорового и счастливого отдыха.

18 апреля 2019 года

