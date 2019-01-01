Госдепартамент предупреждает о грядущем нажиме на ювелирную промышленность

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Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – В прошлый понедельник официальные лица Госдепартамента США на встрече в Нью-Йорке дали прямо понять отраслевым группам и компаниям: ювелирный бизнес должен знать и сообщать, откуда поступают все его материалы или же в его отношении будут применены новые меры регулирования.

«[Правительство] хочет знать, откуда поступила каждая часть ювелирного изделия, - сообщил один из участников встречи, который говорил на условиях анонимности. - Не только бриллиант или драгоценный камень, но и золото, в общем все».

По словам участников, Соединенные Штаты считают, что ювелирные материалы и другие полезные ископаемые финансируют конфликтные и мошеннические режимы, в связи с чем конкретно упоминались Иран, Венесуэла и некоторые страны Африки. Но правительство также проявляет интерес не только к этим областям.

«Это широкое наступление на всю отрасль, - сказал упомянутый участник. - Речь идет о том, чтобы знать источник любой части импортируемого материала».

Чиновники Госдепартамента и ранее на встречах выражали разочарование медленными темпами изменений в отрасли. Но это было немного по-другому, говорят присутствующие.

Прозвучали угрозы введения новых мер регулирования в отрасли, хотя на сей счет участники встречи получили мало конкретики. Некоторые высказали предположение, что это может быть новый закон или распоряжение правительства.

«Что-то готовится, - отметил другой участник. - Это выглядело довольно серьезно. Я бы не сказал, что [встреча] была слишком угрожающей, но она была серьезной. Это было предупреждение».

Первый источник сказал: «Было ясно, что все идет сверху, что президент Трамп и госсекретарь [Майкл] Помпео сосредоточены на этом».

Представители отрасли давно утверждают, что трудно определить точное происхождение каждой части ювелирного изделия, учитывая, что многие материалы перерабатываются, используются повторно и продаются на вторичном рынке. В ходе обсуждения были затронуты существующие механизмы гарантирования происхождения, такие как сертификация в рамках Цепочки ответственности и обеспечения сохранности Совета по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC).

Вместе с тем присутствовавшие на встрече чувствовали, что эти аргументы были встречены менее восприимчиво, чем в прошлом. По их словам, правительство разочаровано тем, что существующие нормативные положения не соблюдаются.

«Отмывание денег было особо упомянуто в качестве проблемы, - сказал третий участник. - [Правоохранительные органы не видят] большого количества подаваемых им сообщений о подозрительной деятельности».

По словам участников, Государственный департамент обращает внимание не только на ювелирную отрасль, но этому бизнесу отдает наивысший приоритет.

Из завершившейся встречи следуют шесть выводов:

- «Оценка угрозы» выше, чем была в прошлом.

- Кимберлийский процесс недостаточен для решения текущих проблем.

- Создание цепочки ответственности при поставке всех материалов важно для правительства США.

- Правительство планирует заставить отчитываться поставщиков и покупателей в США.

- Требуется больше отраслевого образования по этим вопросам.

- Правительство ищет возможности для более строгого соблюдения существующих норм и правил, особо указывая на те, что касаются борьбы с отмыванием денег.

Хотя дискуссия якобы была посвящена прозрачности, она проходила в соответствии с принципом анонимности, позволяющим участникам обсуждать суть проблемы, но не упоминать людей, участвующих в дискуссии.

Представитель Госдепартамента США отказался комментировать данную запись.

Состоявшаяся в понедельник встреча кажется чем-то вроде разворота на 180 градусов со стороны администрации Трампа, которая ранее заявляла, что не будет настаивать на соблюдении правила, которое, как представляется, повысило прозрачность в отношении источников снабжения золотом: имеется в виду раздел 1502 Закона Додда-Франка о реформе Уолл-Стрит и защите потребителей.

Для получения рекомендаций по разработке программы борьбы с отмыванием денег, что является обязательной для многих ювелирных компаний, обратитесь на сайт Комитета по надзору в ювелирной отрасли (Jewelers Vigilance Committee, JVC).