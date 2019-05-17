Baselworld 2019: переходный год с признаками грядущих изменений

29 апреля 2019

Автор: Таня Дьюкс (Tanya Dukes)

(jckonline.com) – На этот год у выставки Baselworld ожидания были небольшими, и на это есть основания. Согласно статистике, обнародованной руководством выставки на пресс-конференции по ее закрытии, столетняя торговая выставка продолжает терять популярность. В этом году было 520 участников, это на 20 процентов меньше, чем в прошлом году, а число посетителей составило 81 200, что на 22 процента меньше по сравнению с 2018 годом.

В этой связи следует отметить, что новое руководство Baselworld, которое возглавляет управляющий директор Мишель Лорис-Меликофф (Michel Loris-Melikoff), сделало все возможное в этом отчаянном положении. Объединение пространства с изменением его конфигурации смогло придать энергии при правильном его использовании. Там, где в свое время размещался портфель брендов Swatch Group в отдельном блоке в зале 1, сейчас находится новый ресторан, зона отдыха и яркий сверкающий зал для прессы.

Кроме того, участники выставки еще не приняли решения – или не хотят сказать, - вернутся ли они на следующий год. Вероятно, это тесно связано с изучением итогов для следующей поездки. По мнению Лорис-Меликоффа, расценки для участников выставки на 2020 год снизятся. Многие - особенно ювелирные бренды - воздержатся от высказывания своего мнения до тех пор, пока не будет больше подробной информации о том, что на самом деле это означает. Тем, кто все-таки участвуют в выставке, пообещали обновленную выставку Baselworld в следующем году, с образовательными, благоприятными для потребителей элементами, например, переговорами главных исполнительных директоров и интерактивными мероприятиями. План полной переориентации деятельности, предложенный управляющим директором, потребует три года, говорит Лорис-Меликофф.

Новое руководство и уже предпринятые усилия придали выставке больше доброй воли, чем у нее было год назад. Тем временем, взлет и падение в судьбе Baselworld не должно затмевать основное мероприятие: выставку часов. Там был ряд замечательных трендов.

Открытие новой страницы

Голубой цвет вытеснен как модный цвет для часов. Зеленый цвет – от приглушенных пастельных оттенков до глубоких насыщенных тонов – является сейчас новым модным цветом. Это отход от черного, белого и серебристого цвета, которые доминировали в часовой отрасли, но все еще довольно слабый, чтобы оставаться на нейтральной территории. Цвет выглядит богато и изысканно на часах Bulgari Octo Finissimo с бутылочно-зеленым циферблатом, а Bell & Ross создала выдающуюся версию своей модели BR S с циферблатом камуфляжного зеленого цвета.

Быстрое продвижение вперед

Существует очевидная связь между часами и не подчиняющимися времени подвигами отчаянной храбрости. Несколько брендов - Chopard и Hublot, например, использовали сочетание новинок, включающих автомеханический стиль и такие материалы, как углеродное волокно, и инспирированные гонками усложнения, включая хронографы и шкалу тахометров. Особенно востребованным является сотрудничество между Jacob & Co. и Bugatti - коллекция Twin Turbo Furious Bugatti Edition. Есть одна загвоздка: только владельцы Bugatti могут это покупать.

Металлоискатель

Спортивные многофункциональные часы с ремешками в стиле НАТО сейчас на пике популярности. То же самое относится к моделям с простыми кожаными ремешками. Сейчас блестящие красивые браслеты из нержавеющей снова в моде. Их универсальность хорошо подходит для часов для работы и спорта. Ярким примером являются ограниченный выпуск Oris Clean Ocean Limited Edition и Navitimer Automatic от Breitling, и усовершенствованные часы Rolex Batman GMT-Master II, которым предстоит стать одними из самых востребованных часов на этой выставке Baselworld.

Стремление выделиться

Слишком часто женские часы означают модели, созданные для мужчин, только меньшего размера и украшенные. Какая женщина не хочет иметь часы, украшенные бриллиантами? Благодаря ассортиментам, выпускаемых Nomos, TAG Heuer и Patek Philippe, есть много новых вариантов, сделанных с таким тонким вкусом, что не требуется драгоценных камней.