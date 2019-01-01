De Beers запускает программу происхождения «Алмазы от DTC»

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Автор: Брекен Бранстратор (Brecken Branstrator)

(The National Jeweler) - De Beers официально запустила свою программу происхождения алмазного сырья, позволяющую сайтхолдерам обозначать алмазы, которые они приобретают у компании, как «DTC diamonds» («Алмазы DTC»).

Алмазодобывающая компания подтвердила в начале этого года, что использование алмазов DTC начнется после второго или третьего сайта и ослабит действие долго существовавшего правила, которое ограничивало сайтхолдеров в праве использовать для своих товаров имя De Beers каким бы то ни было образом. Им разрешалось только говорить, что алмазы происходят из одной из четырех стран, где De Beers ведет добычу алмазов: Ботсвана, Южная Африка, Намибия или Канада.

DTC, или Diamond Trading Co., - это название, которое раньше использовалось для подразделения De Beers, занимающегося продажами и маркетингом. DTC была создана в 1934 году, но это название, так сказать, «ушло в отставку» несколько лет назад, когда De Beers Group начала обозначать все как «De Beers». DTC стала называться De Beers Global Sightholder Sales.

Начиная с третьего сайта 2019 года, который идет сейчас до 5 апреля, сайтхолдеры и аккредитованные покупатели смогут обозначать алмазы, купленные на сайтах, как «diamonds from DTC» (алмазы от DTC) или «DTC diamonds» по всей цепочке поставок.

Но в Канаде они будут использовать обозначение «diamonds from Diamond Trading Company» (алмазы от Diamond Trading Company), заявила De Beers.

Участники торговли также смогут использовать обозначение происхождения «diamonds from DTC» по всей цепочке стоимости вплоть до потребительского уровня, который должен отвечать определенным критериям.

Но название «De Beers» все еще недоступно для торговли, как в феврале компания объяснила организации Национальные ювелиры (National Jeweler).

В соответствии с изменением, De Beers снова запустила веб-сайт DTC.com, который обеспечивает информацию о прозрачности по каждому руднику происхождения, находящемуся в Канаде, Ботсване, Намибии и Южной Африке, заявила она.

«Мы гордимся тем, где открыты наши алмазы, с какой ответственностью мы их добываем и ролью, которую играет наша деятельность в формировании успешно развивающихся сообществ, - сказал Брюс Кливер (Bruce Cleaver), главный исполнительный директор De Beers. - Давая возможность нашим покупателям знать об источнике происхождения наших алмазов, мы надеемся еще дальше распространить прозрачность по цепочке стоимости алмазов».

Этот шаг De Beers является всего лишь одной из нескольких попыток, предпринимаемых отраслью, для продвижения прозрачности в алмазодобывающем секторе.

В январе Tiffany & Co. запустила свою «Инициативу источника алмазов» (Diamond Source Initiative), сообщая страну происхождения для большинства «индивидуально зарегистрированных» алмазов, тех, которые весят 0,18 карата или выше и имеют лазерную метку «T&Co.», а также уникальный серийный номер.

Геммологический институт Америки (GIA) только что объявил, что в конце апреля начинает предлагать услугу Сертификат происхождения бриллианта (Diamond Origin Report), подтверждающий страну происхождения бриллиантов.

Чтобы принять участие в этом, покупателям нужно будет представить подлинные алмазы и получающиеся из них бриллианты в GIA на анализ, что они совпадают, и подтвердить информацию о происхождении, предоставленную алмазодобытчиками-участниками.

Новый Сертификат происхождения бриллианта, выдаваемый GIA, будет включать страну происхождения, показатели «4С» (вес, цвет, огранка и чистота) для каждого бриллианта и будет нанесен номер сертификата.



