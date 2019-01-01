Президент Signet уходит в отставку, компания закрывает 150 магазинов

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Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – Себастьян «Себ» Хоббс (Sebastian “Seb” Hobbs), прибывший из Великобритании, который с 2017 года работал президентом компании Signet и главным директором по работе с клиентами, с 4 апреля покинул эти посты.

Эта новость была обнародована в ходе официального представления сведений компанией Signet в Комиссию по ценным бумагам и фондовым биржам (SEC). Хоббс останется советником главного исполнительного директора Джины Дросос (Gina Drosos) до 30 июня, говорится в этом представлении.

Хоббс, который участвует в работе совета директоров организации Ювелиры для детей (Jewelers for Children) и Фонда поддержки участия местного населения в экономике (Diamond Empowerment Fund), пришел в Signet в 2011 году. Через два года он возглавил ее подразделение в Великобритании и успешно руководил им.

Уход Хоббса следует за другой внутренней реорганизацией, произошедшей в прошлом месяце, когда Джэмми Синглтон (Jamie Singleton) был назначен на должность президента подразделений Zales, Kay и Peoples компании Signet. Синглтон и другие руководители команд теперь будут подчиняться Дросос.

Signet также объявила о планах по закрытию еще 150 магазинов в предстоящем финансовом году после того, как она закрыла около 162 магазинов в этом году. В заявлении также говорится, что какие-то магазины будут открываться «ограниченно» и в основном не в торговых центрах. К концу 2020 финансового года она собирается сократить присутствие своих магазинов на 13 процентов за три года.

Эти объявления были сделаны тогда, когда Signet обнародовала неустойчивые финансовые результаты за четвертый квартал 2019 финансового года (закончившегося 19 февраля).

Сопоставимые магазинные продажи за квартал упали на 2 процента – это немного больше, чем за праздничный сезон, когда они упали на 1,3 процента. Сопоставимые магазинные продажи за 2019 финансовый год упали на 0,1 процента.

Квартал был отмечен противоречивыми результатами в подразделениях Signet. Объем продаж вырос на 17,1 процента у Piercing Pagoda, на 2,1 процента в канадской сети Peoples и на 2 процента у Zales. Но они снизились у Kay (1,6%), Jared (8,4 %), в отделении Signet в Великобритании (7,3%) и у электронного магазина James Allen (1,4%).

Компания объясняет нехарактерные снижения показателей у James Allen более сильным, чем ожидалось, отрицательным воздействием решения Верховного суда по налогам на онлайновые продажи, а также повышением конкуренции на онлайновом рынке ювелирных изделий. James Allen теперь собирает налог с продаж с половины своего объема продаж, и эта цифра, возможно, вырастет в следующем году, сказала Дросос во время телефонной конференции после опубликования своих финансовых результатов. Она добавила, что у сайта есть надежда значительно улучшить эти показатели, добавив бижутерию и составив программы обслуживания.

Несмотря на это, общий объем электронных продаж Signet вырос на 11,2 процента в четвертом квартале, а в реальных магазинах сравнимые магазинные продажи упали на 3 процента. По году объем электронных продаж подскочил на 39 процентов до $682 млн, и сейчас они составляют 10 процентов от объема продаж Signet.

Общий объем продаж составил $2,15 млрд по кварталу (снижение на 6 процентов) и $6,2 млрд за год (снижение на 0,1 процента). Поступления компании Signet и доходы на акцию (3,96 цента) оказались лучше, чем ожидалось, принимая во внимание кратковременное резкое повышение ее акций.

Компания сообщила об отсутствии изменений в сравнимых магазинных продажах для свадебных украшений, но продажи для ознаменования годовщин упали. Самые лучшие показатели для свадебных украшений показали солитеры и коллекции Enchanted Disney Fine Jewelry, Vera Wang Love и Neil Lane. Картина для ювелирной бижутерии была противоречивой. В то время, как хорошо продавались золотые коллекции и ювелирная бижутерия Disney и ее фирменная коллекция Love + Be Loved (Любить и быть любимой), объем продаж Le Vian упал.

По телефону Дросос объяснила снижение показателей сравнимых магазинных продаж отчасти за счет «исторических» линий, например, Ever Us (Вместе всегда) и оберегов.

«Это вещи, от которых мы не отошли с точки зрения жизненного цикла товара», - сказала она.

Она сказала, что компания пытается разработать средства прогнозирования, которые помогут ей лучше понимать, в какой части жизненного цикла товара она находится.

Дросос отметила, что это первый год, когда Signet потратит больше на цифровую рекламу, чем на телевизионную. Компания также привлекла новые агентства для обновления рекламы на всех своих баннерах в Северной Америке.

Что касается планов на будущее, Signet собирается воспользоваться своим опытом, связанным с подразделением Piercing Pagoda, и испытать его в нескольких магазинах Kay в 2020 году, добавила она.

Она сказала, что считает самостоятельные покупки женщин, а также покупки в качестве подарка на день рождения и по другим случаям, вероятными возможностями для роста.

Компания также все больше уделяет внимания сокращению расходов с целью резкого увеличения своих показателей. В 2019 финансовом году она добилась чистой экономии затрат на $85 млн, и надеется сэкономить еще $60 млн–$70 млн в этом году, в общей сложности, $200 млн–$225 млн экономии в 2021 финансовом году.

В своих прогнозах на 2020 финансовый год Signet предусматривает, что сравнимые магазинные продажи либо останутся без изменений, либо упадут на 2,5 процента.



