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Компании ликвидируют стоки для погашения займов; цены на алмазы могут упасть

Сегодня
Экспертиза

Автор: Мелвин Регги Томас (Melvyn Reggie Thomas)

(The Times of India) – Эксперты алмазной отрасли могут ожидать дальнейшее падение цен на бриллианты в следующие три-четыре месяца. Причина: компании по производству бриллиантов в Сурате и Мумбае начали проводить ликвидацию своих складских запасов, предлагая скидки на 30-40% для урегулирования с банками счетов по займам.

Алмазным компаниям поставили ультиматум по урегулированию их неоплаченных счетов по займам до 31 марта. После мошенничеств с банками, о которых сообщалось в последние два года, с участием владельцев ведущей алмазной компании, банки почти на 50% сократили выдачу кредитов своим существующим заказчикам в отрасли. Также было повышено обеспечение до 100% во избежание невыполнения обязательств по задолженностям.

Принимая во внимание кризис ликвидности, алмазные компании начали спешно продавать свои стоки, чтобы выручить достаточное количество денежных средств для погашения своих займов к 31 марта. Стоки продаются со скидками дилерам и торговцам в Сурате и Мумбае.

Алмазные фирмы имеют ежегодные кредитные линии в государственных и частных банках для покупки алмазов у таких алмазодобывающих компаний, как De Beers. Поскольку цены на алмазы оставались неизменными, а в некоторых случаях выросли почти на 25%, эти компании вынуждены погашать полную сумму. С другой стороны, цены на бриллианты снизились на 20-25% за последние два года, ударив по марже прибыли компаний.

В последние два года цены на бриллианты упали во всех категориях, и самое большое падение на 30% зарегистрировано для низкокачественных или мелких бриллиантов, изготовленных в Сурате. И наоборот, цены на алмазы оставались без изменения, создавая большое давление на производителей бриллиантов в плане получения нужных поступлений.

Навья Патель (Navya Patel), 30-летний банковский работник, который недавно отправился покупать обручальное кольцо с бриллиантом, сказал: «Золотое кольцо имело вставку из одного камня весом 0,5 карата и стоило Rs 150 000. Мне посоветовали подождать три-четыре месяца, чтобы купить такое же кольцо по цене ниже Rs 100 000, когда рынок будет наводнен бриллиантами по сниженным ценам».

Аналитик алмазной отрасли Анируддха Лидбиде (Aniruddha Lidbide) сказал: «У алмазных компаний нет выбора, кроме как провести ликвидацию своих складских запасов бриллиантов для погашения своих банковских займов не позднее 31 марта. Даже если фактическая стоимость складских запасов бриллиантов будет Rs 1 млрд, владелец компании вынужден будет ликвидировать их по рыночной цене, что может принести ему меньше Rs 600 млн. Проще говоря, диамантеры идут на огромные убытки, чтобы рассчитаться с банками».

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